Die idiopathische Lungenfibrose betrifft hauptsächlich Personen über 50 Jahre, in der Regel Personen, die früher rauchten.
Die Betroffenen können Husten, Atembeschwerden und Müdigkeit aufweisen.
Zu den Behandlungen zählen pulmonale Rehabilitation, Lungentransplantation und Medikamente wie Pirfenidon und Nintedanib.
(Siehe auch Übersicht zu idiopathischen interstitiellen Pneumonien und Übersicht zu interstitiellen Lungenerkrankungen.)
Bei der idiopathischen Lungenfibrose vernarbt die Lunge aus vielen Gründen immer weiter. Es scheint eine genetische Komponente zu geben, da in manchen Familien mehr als eine Person von der Erkrankung betroffen ist. Bei manchen Menschen mit idiopathischer Lungenfibrose wurden spezifische Genmutationen festgestellt. Menschen, die rauchen oder früher geraucht haben, sind eher betroffen. Berufsbedingte Expositionen wie das Einatmen giftiger Dämpfe können ebenfalls Schäden verursachen.
Symptome einer idiopathischen Lungenfibrose
Die Symptome hängen vom Ausmaß der Lungenschädigung, von der Geschwindigkeit, mit der die Erkrankung fortschreitet, und von etwaigen Komplikationen wie Lungeninfektionen oder rechtsseitiger Herzinsuffizienz (Cor pulmonale) ab.
Die Hauptprobleme beginnen eher schleichend als Kurzatmigkeit bei Belastung, Husten und eingeschränkte Widerstandskraft. Bei den meisten Betroffenen verschlechtern sich die Symptome über einen Zeitraum von Monaten bis zu mehreren Jahren.
Mit fortschreitender Erkrankung nimmt der Sauerstoffgehalt im Blut ab. Die Haut kann einen bläulichen Ton annehmen (Zyanose) oder die Hände und Füße erbleichen und kalt werden (Akrozyanose), und die Fingerspitzen können sich verbreitern (siehe Abbildung Erkennen von Trommelschlägelfingern). Bei Menschen mit dunkler Haut kann eine leicht gräuliche statt bläuliche Verfärbung vorliegen. Durch die Überanstrengung kann sich die rechte Herzkammer vergrößern, was mit der Zeit zu einer rechtsseitigen Herzinsuffizienz führt. Im Stethoskop sind oft Rasselgeräusche in der Lunge zu hören.
Diagnose einer idiopathischen Lungenfibrose
Computertomografie des Brustkorbs
Mitunter Lungenbiopsie
Eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs kann Lungenschädigungen zeigen, meist in den unteren Teilen beider Lungenflügel. Eine Computertomografie (CT) zeigt üblicherweise die Schädigung sowie die Vernarbungen genauer. Bei der Lungenfunktionsprüfung liegt das Luftvolumen der Lunge unter dem Normalwert. Die Analyse einer Blutprobe (siehe Arterielle Blutgasanalyse) oder der Einsatz eines Oximeters ergibt schon bei geringer Belastung (Gehen mit normaler Geschwindigkeit) einen verringerten Sauerstoffgehalt, der später bei fortgeschrittener Erkrankung sogar im Ruhezustand auftritt.
Zur Bestätigung der Diagnose führt der Arzt eine Lungenbiopsie mithilfe eines Thorakoskops durch.
Blutuntersuchungen können die Diagnose nicht bestätigen, sind aber nützlich bei der Suche nach anderen Krankheiten, die ähnliche Entzündungen und Vernarbungen verursachen können. So nehmen Ärzte auch Bluttests vor, um auf gewisse Autoimmunerkrankungen zu untersuchen.
Behandlung einer idiopathischen Lungenfibrose
Pirfenidon oder Nintedanib
Rehabilitation bei Lungenerkrankungen
Behandlung der Symptome
Bei den meisten Patienten verschlimmert sich die Krankheit trotz Behandlung. Antifibrotische Medikamente können die Anzahl der Menschen erhöhen, die nach der Diagnose länger als 5 Jahre überleben.
Pirfenidon und Nintedanib scheinen die Abnahme der Lungenfunktion zu verlangsamen. Andere Medikamente werden in klinischen Prüfungen untersucht.
Andere Behandlungsmöglichkeiten zielen darauf ab, die Symptome zu lindern:
Pulmonale Rehabilitation zur Verbesserung der Fähigkeit, den alltäglichen Aktivitäten nachzukommen
Sauerstofftherapie gegen niedrigen Sauerstoffgehalt im Blut
Bei Infektion: Antibiotika
Medikamente für eine durch Cor pulmonale verursachte Herzinsuffizienz
Bei einigen Patienten mit schwerer idiopathischer Lungenfibrose ist eine Lungentransplantation (manchmal nur eines Lungenflügels) erfolgreich.
Weitere Informationen
Die folgenden Quellen in englischer Sprache können nützlich sein. Bitte beachten Sie, dass MSD MANUAL nicht für den Inhalt dieser Quelle verantwortlich ist.
