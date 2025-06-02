Idiopathische Lungenfibrose

Die Symptome hängen vom Ausmaß der Lungenschädigung, von der Geschwindigkeit, mit der die Erkrankung fortschreitet, und von etwaigen Komplikationen wie Lungeninfektionen oder rechtsseitiger Herzinsuffizienz (Cor pulmonale) ab.

Die Hauptprobleme beginnen eher schleichend als Kurzatmigkeit bei Belastung, Husten und eingeschränkte Widerstandskraft. Bei den meisten Betroffenen verschlechtern sich die Symptome über einen Zeitraum von Monaten bis zu mehreren Jahren.

Mit fortschreitender Erkrankung nimmt der Sauerstoffgehalt im Blut ab. Die Haut kann einen bläulichen Ton annehmen (Zyanose) oder die Hände und Füße erbleichen und kalt werden (Akrozyanose), und die Fingerspitzen können sich verbreitern (siehe Abbildung Erkennen von Trommelschlägelfingern). Bei Menschen mit dunkler Haut kann eine leicht gräuliche statt bläuliche Verfärbung vorliegen. Durch die Überanstrengung kann sich die rechte Herzkammer vergrößern, was mit der Zeit zu einer rechtsseitigen Herzinsuffizienz führt. Im Stethoskop sind oft Rasselgeräusche in der Lunge zu hören.