Das CREST-Syndrom wird auch als begrenzt auftretende kutane systemische Sklerodermie bezeichnet und betrifft zumeist die peripheren Hautbereiche und nicht den Rumpf. In der Regel sind Nieren und Lunge von dieser Erkrankung nicht direkt betroffen, können aber durch den erhöhten Blutdruck in den Lungenarterien (pulmonale Hypertonie genannt) geschädigt werden. Pulmonale Hypertonie kann zu Herz- und Lungenstörungen führen.

Der Name CREST setzt sich aus den Symptomen zusammen: Calciumablagerungen in der Haut und im ganzen Körper, Raynaud-Syndrom, Esophageale Dysfunktion, Sklerodaktylie (verdickte Haut an den Fingern) und Teleangiektasien (erweiterte Blutgefäße oder Besenreiser). Beim CREST-Syndrom können Finger und Zehen durch das Raynaud-Syndrom chronisch mit Hautgeschwüren geschädigt werden.

Die primäre biliäre Cholangitis, bei der es sich um eine Entzündung mit fortschreitender Vernarbung der Gallengänge in der Leber handelt, kann sich bei Patienten mit CREST-Syndrom entwickeln, was zu Leberschäden und Gelbsucht führt.