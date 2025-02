Eine Keuchatmung entsteht durch eine Verengung oder einen teilweisen Verschluss (Obstruktion) in den Atemwegen. Die Verengung kann umfassend sein (wie etwa bei Asthma, bei der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) und bei schweren allergischen Reaktionen) oder nur in einem Bereich auftreten (wie etwa infolge eines Tumors oder eines Fremdkörpers in den Atemwegen).

Häufige Ursachen Allgemein sind dies die häufigsten Ursachen: Asthma

COPD