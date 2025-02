Das Herz pumpt Blut durch die Lunge. Wenn das Herz unzureichend pumpt (also bei einem Herzinsuffizienz), kann sich Flüssigkeit in der Lunge ansammeln – es bildet sich ein Lungenödem. Dadurch entsteht Atemnot, die oft von Erstickungsgefühlen oder Schwere in der Brust begleitet wird. Die Flüssigkeitsansammlung in der Lunge kann auch zur Verengung der Atemwege beitragen und Keuchatmung verursachen – dieses Symptom nennt sich Herzasthma.

Manche Patienten mit Herzinsuffizienz leiden an Orthopnoe, paroxysmaler nächtlicher Dyspnoe oder an beiden Symptomen. Orthopnoe bedeutet Kurzatmigkeit im Liegen, die sich beim Aufsetzen bessert. Paroxysmale nächtliche Dyspnoe ist ein oft von Panik begleiteter plötzlicher Anfall von Atemnot während der Nacht. Die betroffene Person wacht nach Luft schnappend auf und muss sich aufsetzen oder aufstehen, um einatmen zu können. Diese extreme Form von Orthopnoe ist ein Anzeichen für eine schwere Herzinsuffizienz.