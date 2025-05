Frakturen der Metatarsen

Fusion der Knochen in der Mitte des Fußes: Eine Fusion geschieht ähnlich wie eine ORIF. Die Bruchstücke des gebrochenen Knochens werden wieder an ihre Ursprungsstelle zurückgeschoben und wie bei der ORIF fixiert. Dann werden die beschädigten Knochen im Mittelfuß so platziert, dass sie zu einem festen Knochenstück zusammenwachsen.