Die Nasenknochen brechen häufiger als jeder andere Gesichtsknochen.

Normalerweise blutet, schmerzt und schwillt eine gebrochene (frakturierte) Nase an.

Zur Diagnose einer gebrochenen Nase schaut der Arzt sich den Nasenrücken an und tastet ihn ab.

Manchmal müssen die Ärzte die gebrochenen Teile eines Knochens wieder zusammenfügen.

Dabei reißt normalerweise die Nasenschleimhaut auf, und die Nase blutet. Meist wird der Nasenrücken seitlich verschoben, mitunter bricht auch der Knorpel der Nasenscheidewand. Manchmal kann der Knorpel der Nasenscheidewand (das gummiartige Gewebe, das die Nasenhöhlen teilt) auf eine Seite gedrückt werden. Sammelt sich unter der Schleimhaut, die am Knorpel der Nasenscheidewand entlang führt, Blut an (septales Hämatom genannt), kann die Nasenscheidewand absterben. Dann kann eine sogenannte Sattelnase (Deformität der Nase) entstehen, bei der der Nasenrücken in der Mitte einsinkt.

Sattelnase (Deformität der Nase)

Wenn die Nase gebrochen ist, werden manchmal die Knochen, die die Nase mit dem Schädel verbinden, geschädigt. Dadurch kann die Flüssigkeit, die das Gehirn und das Rückenmark umgibt (Rückenmarksflüssigkeit) austreten. Durch diese Verletzung können Bakterien aus der Nase in den Raum um das Hirn und das Rückenmark herum eindringen und eine schwere Infektion (Meningitis) verursachen.

Symptome von Nasenfrakturen Bei Nasenbluten, Schmerzen und Schwellung nach einer stumpfen Verletzung kann die Nase gebrochen sein. Eine gebrochene Nase kann gekrümmt erscheinen. Manchmal sieht auch der Bereich um die Augen herum gequetscht aus. Die Nase bleibt 3 bis 5 Tage nach dem Bruch geschwollen. Nasenfraktur Bild DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Diagnose von Nasenfrakturen Ärztliche Untersuchung Eine ärztliche Untersuchung ist notwendig, damit Ärzte septale Hämatome, Austritt von Rückenmarksflüssigkeit und andere Gesichtsverletzungen identifizieren können, die sofort behandelt werden müssen. Septales Hämatom Bild In der Regel diagnostiziert ein Arzt eine gebrochene Nase, indem er den Nasenrücken vorsichtig auf Unregelmäßigkeiten in Form und Ausrichtung, ungewöhnliche Bewegungen der Knochen, eines rauen Gefühls von gebrochenen Knochen, die aufeinander reiben, und empfindliche Stellen abtastet. Normalerweise werden keine Röntgenaufnahmen der Nase gemacht, weil sie nicht genau genug sind, um Frakturen zu diagnostizieren und oder bei der Festlegung der notwendigen Behandlung nicht nützlich sind. Falls Ärzte den Verdacht auf eine Verletzung anderer Gesichtsknochen oder Schädelknochen haben, machen sie eine Computertomographie (CT). Wussten Sie ...