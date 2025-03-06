Oberarmfrakturen

Röntgenaufnahmen

Manchmal Computertomographie

(Siehe auch Diagnose von Frakturen.)

Wenn vermutet wird, dass ein Oberarmbruch vorliegt, sollte so rasch wie möglich ein Arzt aufgesucht werden.

Die Betroffenen werden gebeten, das Geschehen und die vorliegenden Symptome zu beschreiben. Der Arzt untersucht zudem die Ellenbogen und das Schlüsselbein.

Es werden Röntgenaufnahmen des Schultergelenks aus verschiedenen Winkeln gemacht, um festzustellen, ob es gebrochen ist.

Wenn die Röntgenbilder keinen eindeutigen Schluss zulassen, wird eine Computertomographie (CT) durchgeführt. Bei der CT handelt es sich um eine Art computergestützte Röntgenaufnahme, die ein detailliertes, dreidimensionales Bild der Verletzungsstelle liefert.