Richten der gebrochenen Knochen mit oder ohne chirurgischen Eingriff

Gipsverband oder Metallrahmen mit Stiften

Bei vielen Handgelenksfrakturen werden die Bruchstücke vom Arzt ohne Operation wieder gerichtet (geschlossene Reposition). Bevor der Bruch gerichtet wird, ergreift der Arzt möglicherweise eine der folgenden Maßnahmen, um Schmerzen beim Patienten zu verhindern:

Dem Patient werden opioide Schmerzmittel und/oder ein Beruhigungsmittel in eine Vene verabreicht.

Es kann eine Bruchspaltanästhesie angewandt werden.

Bei einer Bruchspaltanästhesie wird eine Nadel durch die Haut in die Bruchstelle eingeführt, wo sich Blut angesammelt hat (ein Hämatom ist eine Ansammlung von Blut) und es wird Lidocain (ein Anästhetikum) eingespritzt, sodass die Bruchstücke vor dem Richten betäubt werden.

Nachdem die Knochen reponiert wurden, wird eine Schiene (zum Beispiel eine volare Schiene oder ein Spaltgips) angelegt. Der Patient wird dann an einen orthopädischen Chirurgen zur Nachsorge überwiesen. Für gewöhnlich wird die Schiene entfernt und gegen einen Gips ausgetauscht. Der Gips muss ca. 4 bis 6 Wochen getragen werden.

Volare Schiene

Spaltgips

Wenn zudem das Gelenk betroffen ist oder die Bruchstücke ineinander gerammt sind, muss unter Umständen ein chirurgischer Eingriff (offene Reposition mit interner Fixation, kurz ORIF) durchgeführt werden, um die Bruchstücke zu richten und ruhigzustellen, vor allem bei aktiven Erwachsenen, die ihr Handgelenk später wieder uneingeschränkt benutzen können müssen.

Die Fixierung des Knochens kann erfolgen, indem bei der Operation eine Platte daran befestigt wird. Alternativ kann auch ein Haltesystem außerhalb des Handgelenks angebracht werden, von dem aus Edelstahlstifte durch die Haut in den Knochen eingeführt werden (Fixateur externe). Ein Fixateur externe wird in der Regel nur vorübergehend getragen. Er wird solange verwendet, bis mittels chirurgischem Eingriff dauerhafte Fixatoren implementiert werden können.

Den Patienten wird geraten, die Finger, den Ellenbogen (sofern er nicht immobilisiert ist) und die Schulter jeden Tag zu bewegen, um eine Versteifung zu vermeiden. Das Hochlagern der Hand trägt dazu bei, Schwellungen unter Kontrolle zu bringen. Nach dem Bruch kann es 6 bis 12 Monate dauern, bis eine Beschwerdefreiheit und die ursprüngliche Flexibilität und Stärke wieder erreicht sind.