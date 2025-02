Beckenfrakturen

Bei leichten, stabilen Frakturen in der Regel nur Schmerzmittel und Gehen

Bei schweren Frakturen eine externe Vorrichtung oder chirurgischer Eingriff zur Immobilisierung des Beckens

Gegebenenfalls Maßnahmen zur Blutstillung

Schwere Verletzungen bei Unfallopfern, die in die Notaufnahme gebracht werden, müssen schnellstmöglich behandelt werden. Starke Blutungen müssen umgehend zum Stillstand gebracht werden. In der Regel müssen die Betroffenen ins Krankenhaus aufgenommen werden.

Geringfügige, stabile Brüche des Beckens heilen gewöhnlich ohne bleibende Schäden. Sie erfordern nur selten einen chirurgischer Eingriff, meist aber eine gewisse Zeit der Bettruhe. Diese sollte aber so kurz wie möglich sein. Schmerzmittel (Analgetika) können die Schmerzen so weit lindern, dass die Betroffenen gehfähig sind. Um körperliche Schwäche, Versteifungen und andere Auswirkungen einer längeren Bettlägerigkeit zu verhindern, sollten die Betroffenen so bald wie möglich wieder gehen, stehen und das Gelenk mit ihrem vollen Gewicht belasten, auch wenn dies zunächst nur für jeweils kurze Zeiträume möglich ist. Umhergehen bewirkt keine Verschlimmerung der Verletzung. Die meisten Patienten können bereits nach 1 Woche kurze Strecken mit einer Gehhilfe zurücklegen und gehen nach 1 bis 2 Monaten relativ selbstständig und mit lediglich leichten Beschwerden.

Schwerere Beckenbrüche sind oft instabil und erfordern eine Ruhigstellung. In der Notaufnahme wird das Gelenk in der Regel stabilisiert, indem es mit Tüchern oder mit einer speziell für diesen Zweck ausgelegten Bandage umwickelt wird, bis die Verletzung dauerhafter stabilisiert werden kann. Zu diesem Zweck, vor allem dann, wenn weitere gravierende Verletzungen vorliegen, wird unter Umständen ein starres Stützsystem außerhalb des Körpers am Becken befestigt, indem lange Schrauben durch die Haut hindurch in die Knochen eingeführt werden. Eine solche Vorrichtung wird als Fixateur externe bezeichnet. Sobald sich die Verletzung stabilisiert hat, werden die Knochenbruchstücke in der Regel chirurgisch gerichtet und durch Platten und Schrauben zusammengehalten (offene Reposition mit interner Fixation, kurz ORIF). Nach Stabilisierung des Beckens werden die Patienten dazu angehalten, so früh wie möglich wieder mit dem Gehen zu beginnen. Manchmal wird die Fraktur sofort chirurgisch repariert, ohne Verwendung eines Fixateur externe.

Bei einer anhaltenden Blutung kann eine Embolisierung oder eine Beckentamponade durchgeführt werden:

Bei der Embolisierung wird ein dünner, flexibler Schlauch (Katheter) in ein Blutgefäß eingeführt und bis in das verletzte Blutgefäß vorgeschoben. Durch den Katheter werden kleine Spiralen oder eine gelartige Substanz in die blutenden Gefäße eingeführt, um sie zu verstopfen und dadurch die Blutung zu stoppen.

Bei einer Beckentamponade wird chirurgisch saugfähiges Material um die geschädigten Beckenorgane gelegt. Dieses Material nimmt das Blut auf und übt Druck auf Blutgefäße aus, was dazu beiträgt, die Blutung zu verlangsamen oder ganz zum Stillstand zu bringen. Nachdem die Blutung zum Stillstand gebracht wurde, wird – in der Regel nach einigen Tagen – die Tamponade chirurgisch entfernt und das Becken chirurgisch gerichtet (ORIF).

Andere Verletzungen werden soweit erforderlich behandelt.