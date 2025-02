Juckreiz kann durch Folgendes verursacht werden

Hauterkrankungen

Erkrankungen anderer Organe (systemische Erkrankungen)

Erkrankungen des Nervensystems

Psychologische Störungen

Arzneimittel, Medikamente und Chemikalien

Bei vielen Hauterkrankungen und systemischen allergischen Reaktionen wird der Juckreiz durch Histamin verursacht. Histamin ist eine Chemikalie im Körper, die in den Mastzellen gespeichert wird. Mastzellen sind Teil des Immunsystems, und Histamin ist an allergischen Reaktionen beteiligt. Wenn Mastzellen von verschiedenen Allergenen (Substanzen, die eine allergische Reaktion auslösen) stimuliert werden, setzen sie Histamin frei. Wenn Histamin in das Blut freigesetzt wird, kann es viele Symptome verursachen, wie Juckreiz und Entzündungen. Es gibt eine Reihe anderer Chemikalien im Körper, die eine wichtige Rolle bei Juckreiz spielen, wie Proteasen und Zytokine.

Hauterkrankungen Die häufigste Ursache von Juckreiz sind Hauterkrankungen: Trockene Haut (siehe Xerodermie und Ichthyose)

Atopische Dermatitis (auch Ekzem genannt)

Allergische Kontaktdermatitis (ein allergischer Ausschlag, ausgelöst durch direkten Kontakt mit einer bestimmten Substanz)

Quaddeln (können von einer Vielzahl von Haut- oder systemischen Erkrankungen bzw. Medikamenten oder Chemikalien verursacht werden)

Pilzinfektionen der Haut

Parasitäre Hautinfektionen (wie z. B. Krätze)

Insektenstiche

Systemische (körperweite) Erkrankungen Mehrere systemische Erkrankungen können Juckreiz verursachen, ohne dass es zu sichtbaren Veränderungen auf der Haut (wie einem Ausschlag) kommt. Systemische Erkrankungen sind weniger häufige Ursachen von Juckreiz als Hauterkrankungen. Einige der häufigsten systemischen Ursachen von Juckreiz sind: Chronische Nierenerkrankung

Diabetes

Erkrankungen der Leber oder Gallenblase, insbesondere wenn diese Gelbsucht verursachen

Hyperthyreoidismus (Schilddrüsenüberfunktion)

Hypothyreose (Unterfunktion der Schilddrüse) Zu den weniger häufigen systemischen Ursachen zählen Leukämien und Lymphome (Blutkrebs).

Erkrankungen des Nervensystems Eine Reizung sensorischer Nerven, z. B. wenn ein Nerv gequetscht wird, kann Juckreiz in dem von diesem Nerv versorgten Teil des Körpers verursachen. Im Gegensatz dazu können einige Erkrankungen, die das Nervensystem beeinflussen, einen ausgedehnten (generalisierten) Juckreiz verursachen, da die Juckneuronen (eine Art von Nervenzelle) zu aktiv sind oder von anderen Neuronen weniger gehemmt werden. Beispielsweise bei multipler Sklerose ist die Nervenleitung aufgrund eines Autoimmunprozesses beeinträchtigt, bei dem das Immunsystem das Fettgewebe angreift, das die Nervenfasern auskleidet (Myelin). Durch diesen Prozess werden die Juckneuronen weniger gehemmt und sind dadurch aktiver. Juckreiz, der durch Erkrankungen des Nervensystems verursacht wird, wird neuropathisches Jucken genannt.

Psychologische Störungen Bei manchen Personen mit psychologischen Störungen kann Juckreiz auftreten, für den keine körperliche Ursache gefunden wird. Diese Art Juckreiz wird als psychogener Juckreiz bezeichnet.