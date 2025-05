Insektenstiche

In manchen Teilen der Welt können durch den Biss bestimmter Insekten Infektionskrankheiten übertragen werden, was von größerer Bedeutung ist als der Biss an sich.

Stechmücken können mehrere Krankheiten übertragen, einschließlich

Flöhe können folgende Krankheiten übertragen:

Läuse können folgende Krankheiten übertragen:

Des Weiteren sind auch die folgenden Krankheiten durch Insekten übertragbar: