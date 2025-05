Oft haben die Patienten jahrelang keine Symptome. Die ersten Symptome sind meist:

Schwäche

Müdigkeit

Kopfschmerzen

Benommenheit

Kurzatmigkeit

Nachtschweiß

Juckreiz nach dem Duschen oder Baden

Die Patienten sehen vielleicht verschwommen oder sie nehmen blinde Flecken oder Lichtblitze wahr (was durch eine Augenmigräne verursacht wird).

Die Patienten leiden vielleicht an Blutungen aus dem Verdauungstrakt oder an Zahnfleischbluten und bluten übermäßig stark infolge kleiner Wunden.

Die Haut, vor allem im Gesicht, ist eventuell gerötet oder verfärbt. Am ganzen Körper kann Juckreiz auftreten, besonders nach dem Baden oder Duschen. Es kann zu Rötungen und einem Brennen in den Händen und Füßen (Erythromelalgie) kommen. In selteneren Fällen treten Knochenschmerzen auf.

Manchmal verursacht ein Blutgerinnsel die ersten Symptome. Die Zunahme von roten Blutkörperchen bei einer Polycythaemia vera führt dazu, dass das Blut dicker wird und dass es eher zu Gerinnseln kommt als normal. Ein Gerinnsel kann sich in fast jedem Blutgefäß bilden, einschließlich denjenigen der Arme und Beine (was zu einer tiefen Venenthrombose führt), des Herzens (was zu einem Herzinfarkt führt), des Gehirns (was zu einem Schlaganfall führt) oder der Lunge (was zu einer Lungenembolie führt). Blutgerinnsel können auch die Blutgefäße blockieren, die das Blut von der Leber abführen (Budd-Chiari-Syndrom), insbesondere bei jungen Frauen.

Bei manchen Patienten erhöht sich die Anzahl der Blutplättchen (zellartiger Partikel im Blut, die bei der Gerinnung von Blut helfen) (Thrombozythämie). Obwohl man vielleicht denkt, dass eine erhöhte Anzahl der Blutplättchen immer eine übermäßige Blutgerinnung verursacht, kann eine sehr hohe Anzahl an Blutplättchen bei Patienten mit Polycythaemia vera zu Blutungen führen, indem sie sich auf andere Teile des Blutgerinnungssystems auswirken.

Bei manchen Menschen kann es zu einem Eisenmangel kommen.

Leber und Milz können sich vergrößern, da beide Organe mit der Bildung von Blutkörperchen beginnen (siehe auch „Vergrößerte Milz“). Wenn Leber und Milz sich vergrößern, kann im Bauch ein Völlegefühl entstehen. Der Schmerz kann plötzlich zunehmen, wenn sich in den Blutgefäßen der Leber oder der Milz ein Blutgerinnsel bildet, was dazu führt, dass ein Teil dieses Organs abstirbt.

Der Überschuss an roten Blutkörperchen kann mit Magengeschwüren, Gicht und Nierensteinen einhergehen. In seltenen Fällen schreitet die Polycythaemia vera zu einer Leukämie fort.