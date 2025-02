Atopische Dermatitis (Ekzem)

Atopische Dermatitis beginnt in der Regel im Säuglingsalter, und zwar bereits ab einem Alter von 3 Monaten.

In der frühen (akuten) Phase entstehen rote, nässende und verkrustete Flächen und manchmal auch Blasen. Der Juckreiz ist oft intensiv.

In der chronischen (späteren) Phase führen Kratzen und Reibung zu trockenen und verdickten Bereichen (Flechtenbildung).

Beispiele für atopische Dermatitis Atopische Dermatitis (akut) Eine atopische Dermatitis entwickelt sich in der Regel im Kleinkindalter. In der frühen (akuten) Phase beginnt der Ausschlag im Gesicht und breitet sich dann auf den Hals, die Kopfhaut, die Arme und Beine aus. ... Erfahren Sie mehr Bild von Dr. med. Thomas Habif. Atopische Dermatitis (chronisch) In der chronischen (späteren) Phase einer atopischen Dermatitis tritt der Ausschlag oftmals an nur einer oder einigen wenigen Stellen, wie hier auf dem Foto an der Innenseite der Ellenbogen auf. ... Erfahren Sie mehr Bild von Dr. med. Thomas Habif. Atopische Dermatitis (Kniekehlen) Auf diesem Foto sind verkrustete rote Flecken in den Kniekehlen und auf der Rückseite der Beine zu sehen. © Springer Science+Business Media

Bei Babys und Kleinkindern breiten sich Ausschläge vom Gesicht auf Hals, Augenlider, Kopfhaut, Hände, Arme, Füße und Beine aus. Große Körperbereiche können betroffen sein.

Bei älteren Kindern und Erwachsenen tritt der Ausschlag häufig (und wiederholt) an bestimmten, vereinzelten Stellen auf, vor allem vorne am Hals, an den Innenseiten der Ellbogen und in den Kniekehlen.

Obwohl die Farbe, die Intensität und die Lage des Ausschlags variieren können, verursacht er immer Juckreiz. Bei älteren Kindern und Erwachsenen ist starker Juckreiz das Hauptsymptom. Das Jucken reizt oft zu unkontrolliertem Kratzen und führt zu einem Kreislauf von Jucken und Kratzen, der die Erkrankung verschlimmert. Durch ständiges Kratzen verdickt sich die Haut (Lichenifikation).

Lichenifikation Einzelheiten ausblenden Bei einer Lichenifikation handelt es sich um Hautverdickungen mit hervorstehenden Hautfalten oder Fältchen, die wie tiefe Rillen und Furchen erscheinen. Die Lichenifikation auf diesem Bild ist das Ergebnis von ständigem Kratzen oder Reiben, das bei dieser Person während der chronischen Phase einer atopischen Dermatitis stattgefunden hat. Foto von Thomas Habif, MD.

Der Juckreiz verstärkt sich bei trockener Luft, Reizungen und emotionalem Stress.

Häufige umweltbedingte Auslöser der Symptome sind:

Übermäßiges Baden oder Waschen

Aggressive Seifen

Vorhandensein des Bakteriums Staphylococcus aureus auf der Haut

Schwitzen

Raue Stoffe und Wolle