Quaddeln und Angioödeme können allergische Reaktionen sein.

Quaddeln treten dann auf, wenn bestimmte chemische Stoffe inhaliert, konsumiert, injiziert oder berührt werden. Diese Stoffe können in der Umwelt, in Lebensmitteln, Arzneimitteln (einschließlich Medikamenten), Insekten, Pflanzen oder in anderen Quellen vorkommen. Sie sind bei den meisten Menschen harmlos. Wenn Menschen aber eine entsprechende Überempfindlichkeit haben, können diese chemischen Substanzen (auch Auslöser oder Allergene genannt) eine allergische Reaktion auslösen. Das ist dann der Fall, wenn das Immunsystem eine Überreaktion auf die chemischen Stoffe zeigt.

In den meisten Fällen sind die Quaddeln jedoch nicht Teil einer allergischen Reaktion und ein Allergen (die Ursache der allergischen Reaktion) kann nicht identifiziert werden. Sie können zum Beispiel auch von Autoimmunstörungen herrühren. Bei dieser Art von Krankheiten hat das Immunsystem eine Fehlfunktion, identifiziert körpereigenes Gewebe fälschlicherweise als Fremdkörper und greift dieses an. Medikamente können aber, auch ohne allergische Reaktionen auszulösen, Quaddeln verursachen. Einige physikalische Reize (wie Hitze, Kälte, Druck, Reibung oder Sonnenlicht) können aus bislang unbekannten Gründen Quaddeln hervorrufen.

Quaddeln überdauern in der Regel weniger als 6 Wochen, weshalb sie als akut eingestuft werden. Wenn Quaddeln länger als 6 Wochen anhalten, gelten sie als chronisch.

Akute Quaddeln Wenn eine Ursache identifiziert werden kann, werden akute Quaddeln am häufigsten durch Folgendes verursacht: Allergische Reaktionen (wie Nahrungsmittel und Lebensmittelzusatzstoffe, Medikamente oder Insektenstiche)

Nicht allergische Reaktionen (wie Arzneimittel, physikalische Reize oder Autoimmunerkrankungen) Allergische Reaktionen werden häufig durch Lebensmittel wie Eier, Fisch, Meeresfrüchte, Nüsse und Obst, durch Lebensmittelzusatzstoffe, Medikamente oder durch Insektenbisse und -stiche ausgelöst. Bei einigen Nahrungsmitteln kann bereits der Verzehr einer winzigen Menge plötzlich Quaddeln auslösen. Bei anderen Lebensmitteln hingegen, wie zum Beispiel bei Erdbeeren, tritt die Reaktion erst nach dem Genuss größerer Mengen auf. Viele Medikamente, insbesondere Antibiotika, können Quaddeln verursachen. Sofortige allergische Reaktionen sind auch dann möglich, wenn eine Substanz (z. B. Latex) in direkten Kontakt mit der Haut gerät, nach einem Insektenbiss bzw. -stich oder als Reaktion auf eine Substanz, die in die Lunge oder durch die Nase eingeatmet wurde. Zu den nicht allergischen Ursachen von Quaddeln gehören Infektionen, einige Arzneimittel und einige physikalische Reize (wie Druck oder Kälte). Bei mehr als der Hälfte der Fälle kann keine spezielle Ursache für akute Quaddeln festgestellt werden.