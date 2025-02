Die beste Vorbeugung besteht darin, die Pflanzen zu erkennen und zu vermeiden. Giftefeu-Pflanzen (Toxicodendron radicans) wachsen überall in den Vereinigten Staaten mit Ausnahme von Alaska, Hawaii und Teilen der Westküste. Die Blätter der Pflanze sind in Dreiergruppen angeordnet (daher der Merkspruch „leaves of three, let it be“) und glänzend grün (oder rot im Herbst). Das mittlere Blatt hat einen längeren Stiel als die anderen. Giftefeu kann als haarige, strickartige Kletterpflanze oder als freistehender Busch wachsen. Die Pflanzen können grüne oder gelbe Blüten und weiße bis gelbe Beeren aufweisen.

Wenn sich Menschen in Gegenden aufhalten, in denen die Pflanzen wachsen, sollten sie vor dem Kontakt langärmlige Kleidung, lange Hosen, Stiefel und Handschuhe anziehen und die Pflanzen möglichst vermeiden. Eine Reihe im Handel erhältlicher Cremes und Lotionen können vor dem Kontakt aufgetragen werden, um die Absorption des Öls in die Haut zu minimieren, können diese aber nicht gänzlich verhindern. Das Öl kann durch Latex-Gummihandschuhe hindurch sickern. Versuche der Desensibilisierung durch Injektionen, Tabletten oder den Verzehr von Giftefeu-Blättern sind nicht ratsam, weil keine dieser Maßnahmen funktioniert.

Nach der Exposition sollte sich die betroffene Person sofort die Haut mit Wasser und Seife waschen, um die Absorption des Öls zu verhindern. Stärkere Lösungsmittel wie Aceton, Alkohol und zahlreiche im Handel erhältliche Produkte sind vermutlich nicht wirksamer als Seife und Wasser. Exponierte Kleidung sollte separat in heißem Wasser mit Waschmittel gewaschen werden.