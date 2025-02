Lichen simplex chronicus kann überall am Körper auftreten, so auch am After (siehe Pruritus ani) und im Genitalbereich (Juckreiz an Vulva oder Hodensack – siehe Jucken im Genitalbereich).

In den Frühstadien der Erkrankung sieht die Haut noch normal aus, juckt jedoch. Später beginnt die Haut trocken zu werden und zu schuppen, und durch das dauernde Kratzen und Reiben bilden sich auf der Haut bräunliche Flecken. Dieser Prozess wird als Lichenifikation bezeichnet und lässt die Haut ledrig erscheinen.