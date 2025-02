Unabhängig von Ursache und Typ ruft eine Kontaktdermatitis Juckreiz und Hautausschlag hervor.

Eine irritative Kontaktdermatitis ist eher schmerzhaft, als dass sie juckt. Die Symptome nehmen gewöhnlich nach ein oder zwei Tagen ab, wenn kein Kontakt mit der Reizsubstanz mehr besteht.

Eine allergische Kontaktdermatitis verursacht in der Regel eher Juckreiz als Schmerzen. Die Symptome können sich erst nach einem Tag oder noch später bemerkbar machen und während zwei bis drei Tagen nach dem Kontakt an Intensität zunehmen.

In beiden Fällen variiert der Ausschlag von einer leichten, kurzfristigen Rötung bis zu einer starken Schwellung und großen Blasen. Der Ausschlag entwickelt sich nur dort, wo die Haut mit der Substanz in Kontakt gekommen ist. An empfindlichen Hautpartien wie beispielsweise zwischen den Fingern tritt der Ausschlag früher und an dickeren Hautpartien oder an solchen, die weniger intensiven Kontakt mit dem Allergen hatten, später auf. An Händen und Füßen kann der Ausschlag mit winzigen Bläschen einhergehen.

Kontaktdermatitis (Füße) Einzelheiten ausblenden Auf diesem Bild sind die Rötung, Schuppung, Verkrustung und Schwellung bei einer allergischen Kontaktdermatitis zu sehen. Die betroffene Person unterzog sich einem Patch-Test, der eine positive Reaktion auf den Farbstoff p-Phenylendiamin ergab, der häufig zur Färbung von Schuhleder verwendet wird. Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Karen McKoy.

Häufig deutet das Muster des Ausschlags bei einer allergischen Kontaktdermatitis auf den Kontakt mit einer bestimmten Substanz hin. Giftefeu verursacht beispielsweise linienartige Streifen auf der Haut. Eine Kontaktdermatitis kann nicht auf andere Körperbereiche oder andere Personen, die keinen Kontakt mit der betreffenden Substanz hatten, übertragen werden.