Reisekrankheit (auch als Auto-, See-, Zug- oder Luftkrankheit bekannt) umfasst eine Gruppe von Symptomen, insbesondere Übelkeit, die von der Bewegung beim Reisen ausgelöst werden.

Auf Reisen fühlen die Menschen sich übel und benommen, kalter Schweiß kann ausbrechen und sie können hyperventilieren.

Ärzte stützen ihre Diagnose auf die Symptome und die Situationen, in denen sie eintreten.

Einer Reisekrankheit kann wie folgt vorgebeugt werden: den Blick und den Kopf so still wie möglich halten, etwas frische Luft schnappen, nicht lesen, vor dem Antritt der Reise nicht rauchen oder alkoholische Getränke konsumieren und manchmal die Einnahme eines Medikaments als Tablette oder Pflaster.

Salzkekse oder schluckweise Ginger Ale können gegen die Übelkeit helfen; wenn aber das Erbrechen einmal eingesetzt hat, wird wahrscheinlich ein Medikament wie Ondansetron oder Granisetron nötig.

Die Reisekrankheit tritt auf, wenn Teile des Innenohrs, die helfen, das Gleichgewicht zu kontrollieren (einschließlich der Bogengänge), überreizt werden, was bei einer zu schnellen Bewegung vorkommen kann. Dies kann auch passieren, wenn das Gehirn widersprüchliche Informationen von den Bewegungsmeldern erhält – den Augen, den Bogengängen und den Muskelsensoren (Nervenenden in den Muskeln und Gelenken, die Informationen zur Position des Körpers liefern). Zum Beispiel tritt eine Reisekrankheit gemeinhin bei Bootsfahrten auf, wenn das Boot hin- und herschlingert, während die Person auf etwas schaut, was sich nicht bewegt, wie etwa eine Wand. In diesem Fall stimmt das Hin- und Herschlingern nicht mit dem Fehlen einer Bewegung in der Wand überein.

Das Gehirn kann auch widersprüchliche Informationen erhalten, wenn eine Person etwas sieht, was sich, obwohl die Person still hält, zu stark bewegt. Diese Art widersprüchlicher Informationen können empfangen werden, wenn eine Person zum Beispiel einen Film anschaut, der mit einer Kamera aufgenommen wurden, die wackelt, oder ein Videospiel spielt. Die Reisekrankheit kann auch in einem fahrenden Auto oder einem anderen Fahrzeug oder bei Fahrten in Freizeitparks oder auf dem Spielplatz auftreten. Auch Raumfahrer können betroffen sein.

Risikofaktoren Manche Menschen sind anfälliger für eine Reisekrankheit als andere. Die Reisekrankheit tritt häufiger bei Frauen und Kindern zwischen 2 und 12 Jahren auf, ebenso bei Menschen, die migräneanfällig sind, die an einer Labyrinthitis (eine Krankheit des Innenohrs) leiden oder schwanger sind oder hormonhaltige Verhütungsmittel nehmen. Furcht, Angst und schlechte Luft erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass es zur Reisekrankheit kommt. Genetische Faktoren können ebenfalls die Anfälligkeit für eine Reisekrankheit erhöhen. Die Symptome der Reisekrankheit lassen manchmal mit dem Alter nach, und eine Reisekrankheit, die erst nach dem 50. Lebensjahr einsetzt, ist selten. Die Reisekrankheit kommt auch bei Säuglingen unter 2 Jahren selten vor.

Symptome einer Reisekrankheit Symptome der Reisekrankheit können ganz plötzlich auftreten. Typische Symptome sind Übelkeit, Erbrechen und ein unbestimmtes Unwohlsein im Bauch. Außerdem kann das Gesicht erblassen und es kann zu kalten Schweißausbrüchen kommen. Schwindel, Kopfschmerzen und Ermüdung können sich einstellen und der Betroffene kann sich schläfrig oder nicht in der Lage fühlen, sich zu konzentrieren. Weitere mögliche Symptome (häufig ein Vorzeichen für Erbrechen) sind übermäßige Speichelproduktion, Luftschlucken (Aerophagie) und nicht normales rasches, tiefes Atmen (Hyperventilierung). Hyperventilierung kann zu Erschöpfung führen. Übelkeit und Erbrechen führen dazu, dass die Person sich schwach fühlt. Andauerndes Erbrechen kann zu niedrigerem Blutdruck und Dehydrierung führen. Meist gehen die Symptome jedoch allmählich zurück, wenn die Bewegung aufhört oder der Betroffene das Fahrzeug verlässt. Zudem gewöhnen sich Menschen, die eine lange Reise, beispielsweise auf dem Schiff, machen, gewöhnlich an die Bewegung (dabei helfen ihnen die Stabilisatoren in modernen Schiffen, die die Bewegung möglichst gering halten) und erholen sich langsam.

Diagnose einer Reisekrankheit Untersuchung durch den Arzt Die Diagnose einer Reisekrankheit stützt sich auf die Beschreibung der Symptome und der Umstände, unter denen sie eintritt.