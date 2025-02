Die meisten BPPV-Schübe werden durch eine Änderung der Kopfhaltung ausgelöst – typischerweise, wenn nach dem Aufwachen am Morgen der Kopf gedreht oder wenn der Kopf beim Versuch, ein hohes Regal zu erreichen, in den Nacken gelegt wird. Gutartiger Lagerungsschwindel entwickelt sich meist, wenn Kalziumpartikel (Otolithen), die normalerweise in einem Teil des Innenohrs (Utriculus und Sacculus) eingebettet sind, verschoben werden und sich in einen anderen Teil des Innenohrs bewegen (meist in den hinteren Bogengang).

Das Innenohr enthält drei Bogengänge, die das Gleichgewicht unterstützen. Von den drei Kanälen befindet sich der hintere Bogengang in der besten Position, um die meisten der losen Teilchen in der Nacht schwerkraftbedingt aufzufangen. Seltener wandern die Partikel in die beiden anderen Kanäle. Die angesammelten Partikel werden zu einem kalkhaltigen Schlamm, der die Bewegung der Flüssigkeit im Kanal übermäßig verstärkt, wenn die Kopfhaltung wechselt. Dadurch werden die Nervenrezeptoren (Haarzellen) im hinteren Bogengang überreizt, wodurch das irrtümliche Gefühl entsteht, sich zu bewegen oder zu drehen.

Ein Blick ins Ohr

Schwindel Bild

Die Teilchen können mit zunehmendem Alter aus dem Utriculus und Sacculus verdrängt werden. Die Verdrängung kann auch durch Folgendes verursacht werden

Ohrenentzündungen

Verletzung des Kopfes oder Ohrs

Längere Bettruhe

Operativer Eingriff am Ohr

Manche Menschen mit Symptomen von BPPV haben andere Erkrankungen, unter anderem Erkrankungen des Innenohrs (wie Menière-Krankheit), einen Arterienverschluss zum Innenohr und ein Tumor des zentralen Nervensystems.