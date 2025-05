Eine Neuritis vestibularis kann als einziger, starker Schwindelanfall auftreten, der 7 bis 10 Tage anhält. Viele Patienten haben jedoch noch wochenlang leichte Schwindelattacken. Der erste Anfall ist gewöhnlich der schwerste. Schwindel ist das falsche Empfinden, dass die Umgebung, man selbst oder beide in Bewegung sind oder sich drehen. Die meisten Betroffenen beschreiben dieses unangenehme Gefühl als „Schwindelgefühl“, obwohl das Wort „schwindelig“ auch für andere Empfindungen wie Benommenheit verwendet wird.

Mögliche Begleiterscheinungen einer Schwindelattacke sind Übelkeit, Erbrechen und Nystagmus (schnelle, ruckartige Bewegung der Augen in eine Richtung im Wechsel mit einer langsameren Rückwärtsbewegung in die ursprüngliche Position). Zu Beginn ist der Schwindelanfall stark und lässt dann im Laufe einiger Tage nach, wobei eine Reststörung des Gleichgewichts auch einige Monate anhalten kann. Die Betroffenen leiden nicht an Tinnitus (Klingeln im Ohr), und das Hörvermögen ist in der Regel nicht beeinträchtigt.