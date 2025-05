Die Cochlea, eine Röhre, die die Form eines Schneckenhauses hat, ist mit Flüssigkeit gefüllt. In der Cochlea befindet sich das Corti-Organ, zu dem über 20.000 spezialisierte Zellen, die sogenannten Haarzellen, gehören. Diese haben winzige, haarartige Fortsätze (Zilien), welche in die Flüssigkeit in der Hörschnecke hineinragen. Wenn die Gehörknöchelchen im Mittelohr Schallwellen auf das ovale Fenster des Innenohrs übertragen, wird Flüssigkeit bewegt, die eine Druckwelle auslöst und dadurch die Zilien zum Schwingen bringt. Die Bewegung der Zilien erzeugt schließlich ein Nervensignal, das an das Gehirn gesendet und als Schall wahrgenommen wird. Die Haarzellen in unterschiedlichen Bereichen der Schnecke reagieren auf jeweils unterschiedliche Schallfrequenzen und wandeln diese Schwingungen in Nervenimpulse um. Würde man die Spule der Hörschnecke auseinanderwinden, wäre sie wie ein Klavier angeordnet, wobei hohe Töne Haarzellen näher am runden Fenster aktivieren und niedrige Töne Haarzellen näher am oberen Teil der Hörschnecke aktivieren. Über die Fasern des Hörnervs werden diese Impulse ins Gehirn weitergeleitet. Das runde Fenster ist eine kleine mit einer Membran überdeckte Öffnung zwischen der mit Flüssigkeit gefüllten Schnecke und dem Mittelohr. Dieses Fenster hilft beim Dämpfen des Drucks, der durch Schallwellen in der Schnecke verursacht wird.

Trotz der Schutzwirkung des akustischen Reflexes kann Lärm die Haarzellen schädigen und zerstören. Eine zerstörte Haarzelle wächst nicht mehr nach. Anhaltender Lärm führt zu fortschreitender Schädigung, die schließlich einen Hörverlust und manchmal auch Ohrgeräusche (Tinnitus) nach sich zieht.