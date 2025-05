Infektionen während der Schwangerschaft

Syphilis kann über die Plazenta von der Mutter auf den Fötus übertragen werden. Syphilis beim Fötus kann beim Neugeborenen verschiedene Geburtsfehler und andere Probleme verursachen. Schwangere werden in frühen Phasen der Schwangerschaft regelmäßig auf Syphilis untersucht. Durch die Behandlung einer Syphilis während der Schwangerschaft werden in der Regel sowohl die Mutter als auch das Kind geheilt.

Genitalherpes kann während der vaginalen Entbindung auf das Kind übertragen werden. Mit Herpes infizierte Kinder können an einer lebensgefährlichen Hirnhautentzündung erkranken, der sogenannten Herpesenzephalitis. Eine Herpesinfektion bei Kindern kann auch andere innere Organe schädigen und zu Krampfanfällen, Haut- und Mundgeschwüren, bleibenden Gehirnschäden oder sogar Tod führen. Wenn Frauen bereits früher einen Genitalherpes hatten, sollten sie in der Spätschwangerschaft Medikamente einnehmen, um einen aktiven Herpes zum Zeitpunkt der Entbindung zu verhindern. Wenn Frauen in der Spätschwangerschaft Symptome von Herpes haben oder Herpesgeschwüre im Genitalbereich in der Spätschwangerschaft entwickeln, sollte der vulvovaginale Bereich auf Herpes untersucht werden. Wenn eine aktive Infektion bestätigt wird, wird den Frauen in der Regel empfohlen, das Kind per Kaiserschnitt zu entbinden.