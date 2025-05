University of Rochester School of Medicine and Dentistry

Syphilis ist eine Infektion, die durch das BakteriumTreponema pallidum verursacht wird. Sie führt zu schwerwiegenden Problemen bei Säuglingen, die sich vor der Geburt infiziert haben.

Syphilis wird durch Bakterien verursacht.

Während der Schwangerschaft können schwerwiegende Komplikationen auftreten.

Neugeborene können keine oder schwere Symptome und Komplikationen entwickeln.

Die Diagnose basiert typischerweise auf Bluttests des Neugeborenen und der Mutter.

Penicillin wird zur Behandlung der Infektion eingesetzt.

(Siehe auch Überblick über Infektionen bei Neugeborenen und Syphilis bei Erwachsenen.)

Syphilis wird durch sexuellen Kontakt verbreitet. Wenn eine schwangere Frau infiziert ist, kann ihr Fötus vor der Geburt infiziert werden, wenn die Bakterien, die Syphilis verursachen, die Plazenta passieren (das Organ, das den Fötus ernährt). Wird ein Baby mit Syphilis geboren, wird die Infektion als angeborene Syphilis bezeichnet.

In den USA ist die angeborene Syphilis in den letzten Jahren viel häufiger geworden. Die Fallzahl ist seit 2010 um über 500 Prozent gestiegen. Im Jahr 2020 wurden über 2.000 Fälle gemeldet, darunter mindestens 149 Totgeburten und Todesfälle von Säuglingen. Angeborene Syphilis tritt auch in mehr geografischen Gebieten der USA als früher auf. Die Erkrankung tritt bei Säuglingen bestimmter ethnischer Minderheiten häufiger auf, insbesondere bei amerikanischen Ureinwohnern oder in Alaska ansässigen Bevölkerungsgruppen. Noch ist unklar, warum diese Gruppen stärker betroffen sind, aber wahrscheinlich spielen der schlechtere Zugang zu qualitativ hochwertiger medizinischer Versorgung im Allgemeinen und ein Rückgang der öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen für die sexuelle Gesundheit eine Rolle, einschließlich weniger Pflegekräfte und Gesundheitsmitarbeiter vor Ort, die infizierte Personen nachverfolgen und überprüfen, ob sie behandelt werden.

Symptome einer Syphilis bei Neugeborenen Es kann zur Totgeburt, Frühgeburt oder zum Tod des Neugeborenen kommen. Neugeborene können keine Syphilis-Symptome haben, und manche infizierten Neugeborenen entwickeln im Verlauf ihres Lebens niemals Probleme. Bei Neugeborenen mit Symptomen werden die Erscheinungsformen einer angeborenen Syphilis in früh oder spät eingestuft. Die frühe angeborene Syphilis beginnt in den ersten 3 Lebensmonaten. An den Handflächen und Fußsohlen können sich große Blasen oder ein flacher kupferfarbener Ausschlag bilden. Um Nase und Mund und im Windelbereich können sich erhabene Knötchen bilden. Unter Umständen ist das Wachstum des Neugeborenen eingeschränkt. Es können Risse um den Mund auftreten oder Schleim, Eiter oder Blut aus der Nase laufen. Normalerweise sind ihre Lymphknoten, die Leber und die Milz vergrößert. In seltenen Fällen kommt es zu einer Entzündung der Augen oder des Gehirns, Krampfanfällen, Meningitis (Hirnhautentzündung) oder geistiger Behinderung. In den ersten 8 Lebensmonaten kann eine Entzündung der Knochen und des Knorpels, insbesondere der langen Knochen und Rippen, dem Säugling die Bewegung erschweren, und es kann zu Fehlbildungen der Knochen kommen. Syphilis beim Neugeborenen (Ausschlag) Einzelheiten ausblenden Auf diesem Foto ist ein blasenbildender Ausschlag bei einem an angeborener Syphilis leidenden Neugeborenen zu sehen. © Springer Science+Business Media Die späte angeborene Syphilis beginnt nach 2 Jahren. In Nase und Mund können sich Geschwüre bilden, und die Knochen können abnorm wachsen. Augenprobleme können zur Erblindung und Vernarbung der Hornhaut (der durchsichtigen Schicht vor der Iris und der Pupille) führen. Probleme mit der Entwicklung von Zähnen und Knochen im Gesicht treten ebenfalls auf. Taubheit kann in jedem Alter auftreten.

Diagnose einer Syphilis bei Neugeborenen Frühe angeborene Syphilis: Untersuchung von Material von der Haut, der Plazenta und/oder der Nabelschnur, Bluttests der Mutter und des Neugeborenen, möglicherweise eine Spinalpunktion, andere Bluttests und Röntgenaufnahmen der Knochen

Späte angeborene Syphilis: Bluttests von Mutter und Kind Frühe angeborene Syphilis Die Diagnose einer angeborenen Syphilis im Frühstadium basiert für gewöhnlich auf den Ergebnissen des Bluttests der Schwangeren, der routinemäßig früh in der Schwangerschaft durchgeführt und häufig im dritten Trimester und bei der Entbindung wiederholt wird. Wenn eine schwangere Frau Syphilis hat, vermutet der Arzt, dass es das Neugeborene ebenfalls infiziert ist. Um festzustellen, ob das Neugeborene an Syphilis erkrankt ist, führen Ärzte eine gründliche körperliche Untersuchung durch und suchen nach Geschwüren oder Ausschlag. Liegen wunde Stellen oder ein Ausschlag vor, entnehmen Ärzte Proben und untersuchen sie unter dem Mikroskop, um nach den Bakterien zu suchen. Außerdem werden die Plazenta, die Nabelschnur und das Blut des Neugeborenen auf Syphilis untersucht. Säuglinge und Kleinkinder mit Symptomen von Syphilis oder mit positivem Bluttest sollten ebenfalls eine Spinalpunktion (Lumbalpunktion) haben, um festzustellen, ob die Infektion das Gehirn beteiligt hat. Ärzte machen auch Röntgenaufnahmen des Knochens, um nach Knochenveränderungen zu suchen, die für eine angeborene Syphilis typisch sind. Späte angeborene Syphilis Der Verdacht auf eine späte angeborene Syphilis stützt sich auf eine körperliche Untersuchung und die Ergebnisse der Bluttests von Mutter und Kind. Der Arzt untersucht die Kinder und sucht nach spezifischen Problemen, die durch die Infektion verursacht wurden. Zu den spezifischen Problemen zählen Entzündungen der Augen, Deformierungen der Zähne und Taubheit. Die Diagnose einer späten angeborenen Syphilis wird bei Kindern mit diesen spezifischen Problemen bestätigt.

Vorbeugung gegen Syphilis bei Neugeborenen Schwangere Frauen sollten im ersten Trimester routinemäßig auf Syphilis getestet und im dritten Trimester und bei der Entbindung erneut getestet werden, wenn sie in einer Gemeinde mit hohen Syphilisraten leben oder Risikofaktoren für Syphilis aufweisen (z. B. HIV-Infektion oder unsichere Sexualpraktiken). In den USA fordern die meisten Bundesstaaten eine Vorsorgeuntersuchung im ersten Trimester, und viele fordern auch spätere Tests. In 99 Prozent der Fälle heilt eine Behandlung mit Penicillin während der Schwangerschaft sowohl die Mutter als auch den Fötus. Wenn jedoch die Mutter in weniger als 4 Wochen vor der Geburt behandelt wird, beseitigt dies die Infektion beim Fötus möglicherweise nicht.