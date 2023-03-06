لمحة عامة عن حالات العدوى الفيروسيَّة

يتكوّن الفيروس من حمض نووي، DNA أو RNA، مُحاط بطبقة من البروتين.وهو يحتاج إلى خلية حيَّة لكي يتكاثر فيها.يمكن أن تؤدي العدوى الفيروسية إلى طيف من الأعراض، بدءًا من غياب الأعراض (أو أعراض غير واضحة) إلى المرض الشديد.

قد يلتقط الأشخاص العدوى بالفیروسات عن طریق بلعها أو استنشاقھا، أو من خلال التعرّض للدغات الحشرات، أو عن طریق الاتصال الجنسي، أو ولاديًا (تُمرر من الأم الحامل إلى الجنين).

تشتمل حالاتُ العدوى الفيروسية الأكثر شيوعًا على الأنف والحلق والجزء العلوي من المسالك التَّنفُّسيَّة، أو على أجهزة أخرى كالجهاز العصبي والهضمي والتناسلي.

يمكن أن يعتمد الأطباءُ عندَ وضع التَّشخيص على الأَعرَاض أو الاختبارات الدَّمويَّة أو الزرع أو فحص الأنسجة المصابة بالعدوى.

قد تتداخل الأدوية المُضادَّة للفيروسات في تكاثر الفيروسات أو تعزيز الاستجابة المناعية للعدوى الفيروسيَّة.

الفيروسُ هو كائنٌ حيٌّ صغيرٌ مُعدٍ - أصغر بكثير من الفطريات أو الجراثيم - يجب أن يغزو خلية حيَّة للتكاثر (الاستنساخ).يلتصق الفيروسُ بخلية (تسمّى الخلية المضيفة)، ويدخلها ويُحرِّر حمضه الرِّيبِيّ النَّوَوِي المَنزُوع الأكسِجين DNA أو حمضه النَّوَوِيِّ الرِّيبِي RNA داخلها.الحَمضُ الرِّيبِيُّ النَّوَوِي المَنزُوع الأكسِجين DNA أو الحَمضُ النَّوَوِيِّ الرِّيبِي RNA للفيروس هو المادةُ الوراثيَّة التي تحتوي على المعلومات الضروريَّة لنسخ الفيروس.تتحكَّم المادةُ الجينية للفيروس في الخلية المضيفة، وتجبرها على نسخ الفيروس.وتموت الخلية المصابة بالعدوى عادةً، لأن الفيروسَ يُعيقها عن أداء وظائفها الطبيعية.وعندما تتموت الخلية المضيفة المصابة بالعدوى، فإنها تحرر فيروسات جديدة، تستمرُّ في إصابة خلايا أخرى بالعدوى.

تصنَّف الفيروساتُ على أنها فيروساتُ الحَمض الرِّيبِيّ النَّوَوِي المَنزُوع الأكسِجين DNA أو فيروسات الحَمض النَّوَوِيِّ الرِّيبِي RNA، وذلك اعتمادًا على ما إذا كانت تستخدم أحد الحَمضين للتكاثر.تتضمن فيروسات الحمض النووي DNA فيروسات الهربس.تشتمل فيروسات RNA على فيروس سارس-كوف-2، الذي يُسبب كوفيد-19.كما تشتمل فيروساتُ RNA أيضًا على الفيروسات القَهقَرِيَّة، مثل فيروس HIV (فيروس العَوَز المَناعي البَشَري).تكون فيروسات الحَمض النَّووي RNA، ولاسيَّما الفيروسات القهقرِيَّة، عُرضةً للتطفر، ممَّا يعني أنَّ مجموعة التعليمات الوراثيَّة التي تحتوي على جميع المعلومات التي يحتاجها الفيروس لكي يعمل يمكن أن تتغير مع انتشار الفيروس.

لا تقتل بعضُ الفيروسات الخلايا التي تصيبها بالعدوى، بل تُغيِّر من وظائفها الخلوية.تفقد الخليةُ المصابة بالعدوى السيطرةَ على الانقسام الخلوي الطبيعي في بعض الأحيان، وتصبح سرطانية.

يمكن لبعض الفيروسات، مثل فيروس التهاب الكبد B أو التهاب الكبد C، أن تسبّب عدوى مزمنة.ويُمكن أن يستمرّ التهابُ الكبد المزمن لِسَنواتٍ، وحتّى عقود؛حيث يكون خفيفًا جدًّا عند كثيرٍ من الأشخاص، ولا يُسبِّبُ ضررًا كبيرًا في الكبد؛إلَّا أنَّه يؤدي عندَ بعض الأشخاص إلى تشمُّع الكبد في نهاية المطاف (تندُّب شديد في الكبد) وفشل كبدي، وسرطان الكبد في بعض الأحيان.

هل تعلم...

تصيبُ الفيروساتُ نوعًا معيَّنًا من الخلايا عادةً؛فعلى سبيل المثال، يقتصر استهدافُ فيروسات الزُّكام بالعدوى على خلايا السبيل التنفُّسي العلوي.بالإضافة إلى ذلك، لا تصيب معظمُ الفيروسات بالعدوى سوى عددٍ قليل من أنواع النباتات أو الحيوانات.تقتصر إصابةُ بعضها على الإنسان فقط.

من الشَّائع أن تُصيبَ الكثير من الفيروسات الرُّضَّع والأطفال بالعدوى.

انتشارُ الفيروسات تنتشر الفيروساتُ أو تنتقل بطرائقٍ مختلفة.قد يَكون ذلك كما يلي: الابتلاع

الاستنشاق

الانتشار من خلال لدغات الحشرات، مثل البعوض أو بعض أنواع الذباب أو القُراد.

ينتشر عن طريق الجنس (في العدوى المنقولة بالجنس)

الانتشار بنقل الدَّم المُلوَّث

الانتشار خلقيًا في أثناء الحمل تتطور فيروسات بشرية جديدة في بعض الأحيان عن الفيروسات التي تصيب الحيوانات عادة (مثل سارس-كوف و سارس -كوف-2).ويحدث ذلك عندما مخالطة الحيوانات المضيفة بشكل وثيق مع البشر المعرضين للإصابة؛ فالكثير من الفيروسات، التي كان وجودها مقتصرًا على أجزاء قليلة من العالم، تنتشر حاليًّا.تشتمل هذه الفيروساتُ على فيروس شِيكُونغُونيا chikungunya، وفيروس حمى القرم والكونغو النزفية Crimean-Congo hemorrhagic fever virus وفيروس التهاب الدماغ الياباني Japanese encephalitis virus وفيروس حمى الوادي المتصدّع Rift Valley Fever virus وفيروس غرب النيل West Nile virus وفيروس نهر روس Ross River virus، وفيروس زيكا وفيروسُ الدَّاء القَفزِيّ louping ill virus.تنتشر هذه الفيروساتُ لأن تغّيُرات المناخ من جهة قد أدّت إلى زيادة المناطق التي يمكن للبعوض أو القراد الذي ينقل عدوى الفيروسات أن يعيشَ فيها؛كما قد يُصابُ المسافرون بالعدوى من جهة أخرى، ثمّ يعودون إلى وطنهم حيث يلدغهم البعوضُ الذي ينشر الفيروسَ إلى أشخاصٍ آخرين.

الوقايَة من الفيروسات يوجد في الجسم عددٌ من وسائل الوقاية من الفيروسات: الحواجز الفيزيائية، مثل الجلد، التي تثبط سهولة الدخول

الدفاعات المناعية للجسم، التي تهاجم الفيروس عندما يدخل الفيروسُ الجسم، فإنَّه يُحفِّز دفاعات الجسم المناعية.تبدأ هذه الدفاعاتُ بكُرَيَّات الدَّم البيض، مثل الخلايا اللِّمفاوية (اللِّمفاويَّات) والوحيدات، التي تتعلم مهاجمة وتخريب الفيروس أو الخلايا التي أُصيبت بالعدوى .إذا نجا الجسمُ من هجوم الفيروس، فإن بعضَ خلايا الدم البيض تتذكّر العامل الغازي، وتكون قادرةً على القيام بردَّة فعلٍ سريعة وفعَّالة بشكلٍ أكبر للعدوى اللاحقة بالفيروس نفسه.وتسمّى ردَّة الفعل هذه بالمناعة immunity.كما يمكن الحصولُ على المناعة من خلال استعمال اللقاح.

الفيروساتُ والسرطان تُغيِّرُ بعضُ الفيروسات الحَمضَ الرِّيبِيّ النَّوَوِي المَنزُوع الأكسِجين DNA للخلايا المضيفة لها بطريقة تساعد على حدوث السرطان.تترك بعضُ الفيروسات، مثل الفَيرُوسَات الهِربِسِيَّة وفيروس العَوَز المَناعي البَشَري، موادها الجينيَّة في الخلية المضيفة، حيث تبقى المواد هاجعةً لمدةٍ طويلة (تسمَّى العَدوَى الهاجعة)،يمكن أن يبدأ الفيروسُ بالتكاثر مرّة أخرى، ويُسبِّبَ المرضُ عند حدوث اضطرابٍ في الخلية. ويوجد عددٌ قليل من الفيروسات التي يُعرَفُ عنها أنها تُسبِّبُ السرطان، ولكن قد يوجد غيرها. الجدول الفيروساتُ والسرطان: الرَّابط أو العلاقة