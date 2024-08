Đôi khi việc kết hợp các dấu hiệu sẽ gợi ý một số nguyên nhân (xem bảng Các dấu hiệu liên quan đến điểm yếu gợi ý một số rối loạn đặc hiệu).

Bảng Các dấu hiệu liên quan đến liệt gợi ý một rối loạn đặc hiệu

Nếu không có triệu chứng hoặc dấu hiệu của liệt thật sự (ví dụ, các mô hình giải phẫu và thời gian đặc trưng, các dấu hiệu khách quan) và bệnh nhân chỉ phàn nàn yếu toàn thân, mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng, thầy thuốc lâm sàng nên xem xét các rối loạn không phải thần kinh. Tuy nhiên, ở những bệnh nhân cao tuổi cảm thấy quá yếu để đi lại, việc xác định nguyên nhân gây yếu cơ có thể khó khăn vì rối loạn chức năng dáng đi thường do nhiều yếu tố (xem Kiến thức cơ bản về lão khoa: yếu).

Bệnh nhân có nhiều bệnh có thể bị hạn chế chức năng nhưng không mất cơ lực thực sự. Ví dụ, rối loạn chức năng tim phổi hoặc thiếu máu có thể gây ra sự mệt mỏi do khó thở hoặc không dung nạp các bài tập. Rối loạn chức năng khớp (ví dụ, do viêm khớp) hoặc đau cơ (ví dụ, do đau đa cơ dạng thấp hoặc đau cơ xơ) có thể gây khó khăn cho các hoạt động thể chất. Những rối loạn thể chất này gây ra nhiều than phiền về liệt (ví dụ: cúm, nhiễm trùng tăng bạch cầu đơn nhân, suy thận) thường đã được chẩn đoán hoặc được gợi ý bởi những phát hiện trong bệnh sử, khám thực thể, hoặc cả hai.

Nhìn chung, nếu bệnh sử và khám thực thể không phát hiện các bất thường gợi ý các rối loạn thực thể thì các rối loạn này khó xảy ra; Các rối loạn gây mệt mỏi liên tục, toàn thân không kèm theo kiểu thái dương hoặc giải phẫu sinh lý (ví dụ: trầm cảm; hội chứng mệt mỏi mãn tính; bệnh toàn thân chưa được phát hiện như thiếu máu nặng, suy giáp hoặc bệnh Addison; tác dụng phụ của thuốc) cần được xem xét.