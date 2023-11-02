skip to main content
MSD

MSD ManualPhiên bản dành cho chuyên gia

Search icon
Bệnh Chikungunya

Bệnh Chikungunya

Thomas M. Yuill
PhD, University of Wisconsin-Madison;
Bệnh Chikungunya do muỗi Aedes truyền. Bệnh Chikungunya thường có biểu hiện sốt cấp tính. Viêm đa khớp mạn tính có thể kéo dài và gây tàn phế. Chẩn đoán được xác nhận bằng phản ứng chuỗi...
Tìm hiểu thêm
Đau tại và cạnh một khớp

Đau tại và cạnh một khớp

Alexandra Villa-Forte
MD, MPH, Cleveland Clinic;
Bệnh nhân có thể bị đau "khớp" do các nguyên nhân tại khớp hoặc các cấu trúc xung quanh (cạnh khớp) như gân và bao thanh dịch; trong cả hai trường hợp, đau tại một khớp hoặc cạnh một khớp sẽ...
Tìm hiểu thêm

Cách khám thần kinh trong 4 phút

Cách khám bàn tay

Kiểm tra kiến thức của quý vị

Xem tất cả

Suy hô hấp

Nguyên nhân nào sau đây KHÔNG phải là nguyên nhân chính gây ra suy hô hấp?
  1. Thông khí phế nang giảm
  2. Chức năng thần kinh cơ giảm
  3. Tăng sản sinh carbon dioxit
  4. Tải lượng thông khí phút tăng

Bệnh viêm vùng chậu (PID)

  • Điều trị theo kinh nghiệm đối với PID bất cứ khi nào nghi ngờ chẩn đoán, vì kết quả xét nghiệm có thể mất thời gian và không thể kết luận, chẩn đoán dựa trên các tiêu chuẩn lâm sàng có thể không chính xác và không điều trị PID có triệu chứng tối thiểu có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng.

Tìm hiểu thêm