PreviousNext
Bệnh Chikungunya
Bệnh Chikungunya do muỗi Aedes truyền. Bệnh Chikungunya thường có biểu hiện sốt cấp tính. Viêm đa khớp mạn tính có thể kéo dài và gây tàn phế. Chẩn đoán được xác nhận bằng phản ứng chuỗi...
Đau tại và cạnh một khớp
Bệnh nhân có thể bị đau "khớp" do các nguyên nhân tại khớp hoặc các cấu trúc xung quanh (cạnh khớp) như gân và bao thanh dịch; trong cả hai trường hợp, đau tại một khớp hoặc cạnh một khớp sẽ...
Cách khám thần kinh trong 4 phút
Cách khám bàn tay
Kiểm tra kiến thức của quý vịXem tất cả
Suy hô hấp
Nguyên nhân nào sau đây KHÔNG phải là nguyên nhân chính gây ra suy hô hấp?
- Thông khí phế nang giảm
- Chức năng thần kinh cơ giảm
- Tăng sản sinh carbon dioxit
- Tải lượng thông khí phút tăng
Bệnh viêm vùng chậu (PID)