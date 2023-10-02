Лікарські препарати для лікування біполярного розладу

Вибір препаратів фармакотерапії для лікування біполярних розладів може бути складним, оскільки всі лікарські препарати мають суттєві побічні ефекти, часто виникають взаємодії з іншими препаратами, і жоден лікарський препарат не є універсально ефективним. Вибір повинен ґрунтуватися на тому, що раніше було ефективним і добре переносимим у конкретного пацієнта. Якщо попереднього досвіду немає (або він невідомий), вибір ґрунтується на історії хвороби пацієнта (щодо побічних ефектів конкретного нормотиміка) та тяжкості симптомів.

(Див. також біполярні розлади.)

При тяжкому маніакальному психозі, при якому безпосередня безпека та лікування пацієнта знаходяться під загрозою, терміновий контроль поведінки зазвичай вимагає застосування седативного нейролептика другого покоління, який іноді спочатку доповнюють бензодіазепіном, наприклад, лоразепамом або клоназепамом (див. таблицю Бензодіазепіни).

При менш тяжких гострих епізодах у пацієнтів без протипоказань (наприклад, порушення з боку нирок) літій є першим варіантом лікування манії та депресивних епізодів. Оскільки його початок повільний (від 4 до 10 днів), пацієнтам із значущими симптомами також можуть призначити протисудомний препарат або нейролептик другого покоління.

При біполярній депресії переконливі докази пропонують застосування кветіапіну, карипразину, луматеперону або лураciдону у вигляді монотерапії або комбінації флуоксетину та оланзапіну (1, 2).

Як тільки досягнуто ремісії, профілактичне лікування нормотиміками показане всім пацієнтам із біполярним розладом I типу (біполярний розлад I типу визначається за наявністю принаймні одного повноцінного маніакального епізоду). Якщо епізоди повторюються під час підтримуючого лікування, клініцисти повинні визначити, чи є дотримання режиму лікування поганим, і якщо так, то чи передувало недотримання режиму лікування або чи повторювалося воно. Необхідно вивчити причини недотримання режиму лікування, щоб визначити, чи зміна типу стабілізатора настрою або дозування зробить лікування більш прийнятним.