Циклотимічний розлад характеризується гіпоманіакальними та мінідепресивними симптомами, які тривають кілька днів, мають нерегулярний перебіг та менш тяжкі, ніж при біполярному розладі. Ці періоди симптомів повинні виникати впродовж більше половини днів протягом періоду ≥ 2 років. Діагноз є клінічним і ґрунтується на анамнезі. Лікування складається в основному з освіти, хоча деякі пацієнти з функціональним порушенням потребують лікарських препаратів.

Циклотимічний розлад зазвичай є попередником біполярного розладу II типу. Однак він також може виникати як надзвичайний настрій, не перетворюючися на тяжкий розлад настрою.

При хронічній гіпоманії, формі, яка рідко спостерігається клінічно, переважають періоди піднесення зі звичним скороченням сну до < 6 годин. Люди з цією формою постійно бадьорі, самозастраховані, занадто енергійні, сповнені планів, невпевнені, надмірно залучені та похмурі; вони кидаються з невтомними потягами і можуть діяти з людьми занадто добре.

Для деяких людей циклотимічні та хронічні гіпоманіакальні схильності сприяють успіху в бізнесі, лідерстві, досягненні та художній творчості; однак вони частіше мають серйозні міжособистісні та соціальні наслідки. Наслідки часто включають нестабільність з нерівномірною історією роботи та навчання, імпульсивні та часті зміни проживання, повторювані романтичні або сімейні порушення та епізодичне зловживання алкоголем та наркотиками.

(Див. також Загальні відомості про розлади настрою).

Діагностика циклотимічного розладу Діагностика циклотимічного розладу базується на наступних діагностичних критеріях з Діагностичного та статистичного посібника з психічних розладів, видання 5, з переглядом тексту, які повинні бути присутніми щонайменше впродовж 2 років (1): Численні періоди з гіпоманіакальними симптомами, які не відповідають критеріям гіпоманіакального епізоду, і численні періоди з депресивними симптомами, які не відповідають критеріям великого депресивного епізоду.

Симптоми були присутні впродовж принаймні половини 2-річного періоду, при цьому відсутність симптомів в особи не перевищувала 2 місяців за один раз Крім того, симптоми не можуть бути приписані іншим психічним розладам (наприклад, шизоафективному розладу, маячному розладу) або психологічним ефектам речовини (наприклад, шизоафективний розлад) чи іншому соматичному захворюванню (наприклад, гіпертиреозу).

Довідковий матеріал щодо діагностики 1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 160-163.