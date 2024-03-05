Кесарів розтин — це хірургічне розродження шляхом розрізу матки.
Показник кесаревого розтину у Сполучених Штатах Америки у 2021 році становив 32 % (див. Марш даймів: метод розродження). Цей показник коливався, однак одним із моментів є занепокоєння щодо підвищеного ризику розриву матки у жінок, які вибирають спробу пологів після кесаревого розтину (СППКР).
Показання до кесаревого розтину
Хоча показники захворюваності та смертності після кесаревого розтину низькі, вони все ще в кілька разів вищі, ніж при вагінальних пологах; таким чином, кесарів розтин слід робити тільки тоді, коли це безпечніше для жінки або плода, ніж вагінальні пологи.
Найпоширенішими специфічними показаннями для кесаревого розтину є:
Попередній кесарів розтин
Аномальне передлежання або положення плода (особливо сідничне передлежання або поперечне положення)
Ненадійний характер частоти серцевих скорочень плоду, який вимагає швидких пологів
Масивна кровотеча, що може вказувати на відшарування плаценти
Багатьох жінок цікавить плановий кесарів розтин на вимогу. Обґрунтування включає уникнення пошкодження тазового дна (та подальшого нетримання) та серйозних внутрішньопологових ускладнень. Однак таке його застосування є суперечливим, має обмежені підтверджуючі дані та вимагає обговорення між жінкою та її лікарем. Обговорення має включати безпосередні ризики та довгострокове репродуктивне планування щодо того, скільки дітей жінка збирається народити, тому що ризик хірургічних ускладнень зростає зі збільшенням кількості кесаревих розтинів.
Жінки, що раніше мали кесарів розтин, можуть вибрати повторний кесарів розтин через побоювання щодо ризику розриву матки, однак ризик розриву під час вагінальних пологів загалом становить лише близько 1 % (ризик вищий у жінок, які мали кілька кесаревих розтинів або вертикальний розріз, особливо якщо він поширюється через потовщену м'язову частину матки).
Вагінальні пологи проходять успішно приблизно у 60–80 % жінок, які раніше мали один кесарів розтин із невеликим поперечним розрізом матки (1). Цей варіант слід пропонувати тим жінкам, у яких раніше був один кесарів розтин шляхом низького поперечного розрізу матки. Успішність СППКР залежить від показань до первинного кесаревого розтину. СППКР слід проводити в закладі, де негайно доступними є акушер, анестезіолог і хірургічна бригада, що робить СППКР непрактичним у деяких ситуаціях.
Довідковий матеріал щодо показань
1. Sabol B, Denman MA, Guise JM: Vaginal birth after cesarean: an effective method to reduce cesarean. Clin Obstet Gynecol 58(2):309-319, 2015. doi:10.1097/GRF.0000000000000101
Методика кесаревого розтину
Під час кесаревого розтину спеціалісти з реанімації новонароджених повинні бути напоготові.
Розріз матки може бути класичним або нижнім сегментом.
Нижній сегмент: Найчастіше роблять нижньосегментні розрізи. Низький поперечний розріз роблять у стоншеній, подовженій нижній частині тіла матки, і відсік сечового міхура відсікають від матки. Вертикальний розріз нижнього сегмента використовується лише для певних аномальних передлежань і для надмірно великих плодів. У таких випадках поперечний розріз не використовується, оскільки він може поширюватися збоку в маткові артерії, іноді спричиняючи надмірну втрату крові. Жінкам, у яких були пологи через низький поперечний розріз матки, повідомляють про безпеку пробних пологів під час наступних вагітностей.
Класичний: Розріз роблять вертикально на передній стінці матки, піднімаючись до верхнього маткового сегмента або очного дна. Цей розріз, як правило, призводить до більшої крововтрати, ніж розріз нижнього сегмента, і зазвичай робиться лише за наявності передлежання плаценти, положення плода поперечно спинкою вниз, плід недоношений, нижній сегмент матки погано розвинений або присутня аномалія плоду.
Догляд після кесаревого розтину
Догляд після кесаревого розтину здійснюється за принципами післяопераційного догляду, подібними до тих, що застосовуються під час інших хірургічних втручань на черевній порожнині, включаючи належне знеболення та догляд за ранами.
Крім того, слід вирішувати певні післяпологові проблеми, включаючи підтримку догляду за немовлям і грудного вигодовування.
Пацієнток зазвичай виписують із лікарні, коли вони є гемодинамічно стабільними, здатними переносити пероральний прийом, мають нормальну функцію кишечника та сечового міхура та не мають ускладнень, які вимагають стаціонарного лікування. Їм слід надати вказівки щодо запобіжних заходів удома (наприклад, догляд за ранами) і порадити зателефонувати своєму медичному працівнику, якщо у них підвищується температура, з'являється почервоніння рани або виділення з неї, сильна та постійна вагінальна кровотеча, постійний головний біль, постійний біль у животі, зміни зору, набряк ніг, біль у грудях, задишка або інші тривожні симптоми.