Хоча показники захворюваності та смертності після кесаревого розтину низькі, вони все ще в кілька разів вищі, ніж при вагінальних пологах; таким чином, кесарів розтин слід робити тільки тоді, коли це безпечніше для жінки або плода, ніж вагінальні пологи.

Найпоширенішими специфічними показаннями для кесаревого розтину є:

Багатьох жінок цікавить плановий кесарів розтин на вимогу. Обґрунтування включає уникнення пошкодження тазового дна (та подальшого нетримання) та серйозних внутрішньопологових ускладнень. Однак таке його застосування є суперечливим, має обмежені підтверджуючі дані та вимагає обговорення між жінкою та її лікарем. Обговорення має включати безпосередні ризики та довгострокове репродуктивне планування щодо того, скільки дітей жінка збирається народити, тому що ризик хірургічних ускладнень зростає зі збільшенням кількості кесаревих розтинів.

Жінки, що раніше мали кесарів розтин, можуть вибрати повторний кесарів розтин через побоювання щодо ризику розриву матки, однак ризик розриву під час вагінальних пологів загалом становить лише близько 1 % (ризик вищий у жінок, які мали кілька кесаревих розтинів або вертикальний розріз, особливо якщо він поширюється через потовщену м'язову частину матки).

Вагінальні пологи проходять успішно приблизно у 60–80 % жінок, які раніше мали один кесарів розтин із невеликим поперечним розрізом матки (1). Цей варіант слід пропонувати тим жінкам, у яких раніше був один кесарів розтин шляхом низького поперечного розрізу матки. Успішність СППКР залежить від показань до первинного кесаревого розтину. СППКР слід проводити в закладі, де негайно доступними є акушер, анестезіолог і хірургічна бригада, що робить СППКР непрактичним у деяких ситуаціях.