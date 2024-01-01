Передлежання, позиція та положення плода (включаючи сідничне передлежання)

Існує декілька типів сідничного передлежання.

Чисто сідничне передлежання: Стегна плода зігнуті, а коліна витягнуті (положення зігнувшись).

Повне сідничне передлежання: Схоже, плід сидить із зігнутими стегнами та колінами.

Часткове або повне ніжне передлежання: Одна або обидві ніжки повністю витягнуті і знаходяться перед сідницями.

Типи сідничного передлежання

Сідничне передлежання ускладнює пологи, насамперед тому, що передлежача частина є поганим розширювальним клином. Наявність поганого розширювального клина може призвести до неповного розкриття шийки матки, оскільки передлежача частина вужча за головку, що йде далі. Голівка, яка є частиною з найбільшим діаметром, в ході пологів може в подальшому затискатися.

Крім того, затиснута голівка плода може здавлювати пуповину, якщо пупок плода видно на вході, особливо у першородячих, чиї тазові тканини не розтягувалися під час попередніх пологів. Здавлення пуповини може викликати гіпоксемію плода.

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Фактори схильності до сідничного передлежання включають:

Передчасні пологи

Багатоплідна вагітність

Аномалії матки

Фетальні аномалії

Якщо пологи є вагінальними, сідничне передлежання може збільшити ризик

Випадання пуповини

Травма при народженні

Перинатальна смерть

Найкраще виявити аномальне положення або передлежання плода до пологів. Під час звичайного допологового спостереження клініцисти оцінюють положення та передлежання плода за допомогою фізикального огляду в кінці третього триместру. Також можна провести ультразвукове дослідження. Якщо виявлено сідничне передлежання, зовнішній поворот на голівку іноді може перемістити плід у головне передлежання перед пологами, зазвичай на 37 або 38 тижні. Ця методика включає м'яке натискання на живіт матері, щоб змінити положення плода. Може допомогти доза токолітичного препарату короткої дії (тербуталін 0,25 мг підшкірно). Показник успішності становить від 50 до 75 %. У разі стійкого аномального положення або передлежання кесарів розтин зазвичай проводять на 39 тижні або коли у жінки починаються пологи.