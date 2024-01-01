Передлежання, позиція та положення плода (включаючи сідничне передлежання)

Аномальне положення або передлежання плода може виникати через розмір плода, аномалії розвитку плода, структурні аномалії матки, багатоплідну вагітність або інші фактори. Діагноз визначають за допомогою огляду або ультразвукового дослідження. Лікування проводиться із використання фізичних маневрів для зміни положення плода, хірургічних вагінальних пологів або кесаревого розтину.
Терміни, які описують плід відносно матки, шийки матки та тазу матері:
Передлежання плода: частина плода, яка перекриває вхідний отвір малого таза матері; головне, лицеве, лобне, сідничне, плечове, пуповинне або складне (більш ніж одна частина, наприклад, плече та рука)
Позиція плода: відношення передлежачої частини до анатомічної осі; при головному передлежанні — переднє потиличне, заднє потиличне, поперечне потиличне
Положення плоду: відношення плода до довгої осі матки; поздовжнє, косе або поперечне
Нормальне положення плода — поздовжнє, нормальне передлежання — потиличне, а переднє потиличне — найпоширеніше положення.
Аномальне передлежання, позиція або положення плоду можуть виникати при наступних станах:
Фетотазова диспропорція (плід занадто великий для входу в таз)
Вроджені аномалії плода
Структурні аномалії матки (наприклад, фіброми, синехії)
Багатоплідна вагітність
Тут обговорюються кілька поширених типів аномального положення або передлежання.
Поперечне лежання
Положення плода поперечне, з довгою віссю плода косо або перпендикулярно, а не паралельно довгій осі матері. Поперечне положення часто супроводжується плечовим передлежанням, що вимагає кесаревого розтину.
Сідничне передлежання
Існує декілька типів сідничного передлежання.
Чисто сідничне передлежання: Стегна плода зігнуті, а коліна витягнуті (положення зігнувшись).
Повне сідничне передлежання: Схоже, плід сидить із зігнутими стегнами та колінами.
Часткове або повне ніжне передлежання: Одна або обидві ніжки повністю витягнуті і знаходяться перед сідницями.
Типи сідничного передлежання
Сідничне передлежання ускладнює пологи, насамперед тому, що передлежача частина є поганим розширювальним клином. Наявність поганого розширювального клина може призвести до неповного розкриття шийки матки, оскільки передлежача частина вужча за головку, що йде далі. Голівка, яка є частиною з найбільшим діаметром, в ході пологів може в подальшому затискатися.
Крім того, затиснута голівка плода може здавлювати пуповину, якщо пупок плода видно на вході, особливо у першородячих, чиї тазові тканини не розтягувалися під час попередніх пологів. Здавлення пуповини може викликати гіпоксемію плода.
Фактори схильності до сідничного передлежання включають:
Аномалії матки
Фетальні аномалії
Якщо пологи є вагінальними, сідничне передлежання може збільшити ризик
Випадання пуповини
Перинатальна смерть
Найкраще виявити аномальне положення або передлежання плода до пологів. Під час звичайного допологового спостереження клініцисти оцінюють положення та передлежання плода за допомогою фізикального огляду в кінці третього триместру. Також можна провести ультразвукове дослідження. Якщо виявлено сідничне передлежання, зовнішній поворот на голівку іноді може перемістити плід у головне передлежання перед пологами, зазвичай на 37 або 38 тижні. Ця методика включає м'яке натискання на живіт матері, щоб змінити положення плода. Може допомогти доза токолітичного препарату короткої дії (тербуталін 0,25 мг підшкірно). Показник успішності становить від 50 до 75 %. У разі стійкого аномального положення або передлежання кесарів розтин зазвичай проводять на 39 тижні або коли у жінки починаються пологи.
Лицеве або лобове передлежання
При лицевому передлежанні голова є гіперрозтягнута, а положення визначається положенням підборіддя. Коли підборіддя знаходиться позаду, головка менш схильна обертатися і менш вірогідно народиться вагінально, що потребує кесаревого розтину.
Лобове передлежання зазвичай спонтанно перетворюється на вершинне або лицеве передлежання.
Заднє потиличне положення
Найпоширенішим аномальним положенням є заднє потиличне.
Шийка плода зазвичай дещо зігнута; таким чином, більший діаметр головки повинен проходити через таз.
Просування плода може припинитися під час другої фази пологів. Часто виникає необхідність виконання хірургічних вагінальних пологів або кесаревого розтину.
Положення і передлежання плода
До кінця вагітності плід переходить у положення для пологів. У нормі передлежання є головним (першою йде голівка), а положення переднім потиличним (обличчям до хребта вагітної жінки) з обличчям і тілом під кутом вбік і зігнутою шиєю.
Аномальні передлежання включають лицеве, лобне, сідничне та плечове. Заднє потиличне положення (обличчям до лобкової кістки вагітної жінки) є менш поширеним, ніж переднє потиличне положення.
Ключові моменти
Якщо плід перебуває в задньому потиличному положенні, часто потрібні хірургічні вагінальні пологи або кесарів розтин.
У сідничному передлежанні ця частина являє собою поганий розширюючий клин, який може призвести до того, що головка, яка слідує, затиснеться під час пологів, часто стискаючи пуповину.
При сідничному передлежанні кесарів розтин зазвичай роблять на 39 тижні або під час пологів, хоча зовнішній поворот на голівку іноді буває успішним перед пологами, зазвичай на 37 або 38 тижні.