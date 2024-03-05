Хірургічне вагінальне розродження передбачає накладання на голівку плода щипців або вакуумного екстрактора, щоб допомогти під час другої стадії пологів і полегшити розродження.

Показання до введення щипців і вакуумної екстракції по суті однакові:

Затягнута друга стадія пологів (від повного розширення шийки матки до народження плода)

Підозра на порушення з боку плоду (наприклад, аномальний ритм серцебиття)

Необхідність скоротити другу стадію для вигоди матері — наприклад, якщо наявні с матері порушення функції серця (наприклад, скидання крові зліва направо) або неврологічні розлади (наприклад, травма спинного мозку) є протипоказаннями до потуг, або якщо ефективним потугам перешкоджає виснаження матері

Затягнута друга стадія визначається наступним чином (1):

У першородячих жінок: Відсутність постійного прогресу протягом 4 годин з регіональним анестетиком або 3 годин без регіонального анестетика

У повторнородячих жінок: Відсутність постійного прогресу протягом 3 годин з регіональним анестетиком або 2 годин без регіонального анестетика

Вибір пристрою значною мірою залежить від уподобань користувача та досвіду оператора та значно різниться. Ці процедури застосовують при низькому положенні голівки плода (на 2 см нижче материнського хребта [станція +2] або нижче); тоді для народження голівки необхідна мінімальна тяга або обертання.

Перед початком хірургічних вагінальних пологів клініцист повинен зробити наступне:

Підтвердьте повне розширення шийки матки

Підтвердьте зачеплення верхівки плода на станції +2 або нижче

Підтвердьте розрив мембран

Підтвердьте, що положення плода сумісне з хірургічним вагінальними пологами

Осушіть сечовий міхур матері

Клінічно оцініть розміри тазу (клінічна пельвіметрія), щоб визначити, чи є таз відповідним

Також необхідно надати інформовану згоду, належну підтримку та персонал, а також адекватну анальгезію або анестезію. Лікарі, що надають медичну допомогу новонародженим, повинні бути попереджені про спосіб пологів, щоб вони могли бути готові до лікування будь-яких неонатальних ускладнень.

Протипоказання включають пасивну голівку плоду, невідоме положення плоду та певні розлади плоду, такі як гемофілія. Вакуумна екстракція зазвичай вважається протипоказаною у випадку недоношених вагітностей терміном < 34 тижні через підвищений ризик внутрішньошлуночкових крововиливів.

Основними ускладненнями є травми матері та плоду та крововиливи, особливо якщо виконавець недосвідчений або якщо кандидати не обрані належним чином. Під час накладання щипців частіше зустрічаються значна травма промежини та синці у новонароджених. Дистоція плеча, цефалогематома, жовтяниця та крововилив в сітківку ока частіше зустрічаються при вакуумній екстракції, хоча ці показники залишаються низькими. Якщо хірургічне вагінальне розродження призводить до розривів промежини третього або четвертого ступеня, слід розглянути питання профілактичного призначення антибіотиків до моменту пластики рваних ран (2, 3). Антибіотики можуть знизити ризик ранових ускладнень.