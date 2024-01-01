Слід повідомити клінічній бригаді, що є дистоція плеча, і за потреби викликати додатковий акушерський, педіатричний та анестезіологічний персонал.

Слід надати вагітній пацієнтці положення для дорзальної літотомії.

Слід виконати маневри (Мак-Робертса, надлобковий тиск, обертальний маневр Вуда, Рубіна, народження заднього плеча або руки).

Іноді навмисний перелом ключиці плода.

Якщо всі інші заходи не дають результатів, виконайте маневр Заванеллі (згинання та введення голівки плоду в таз матері з наступним розродженням шляхом кесаревого розтину).

Якщо друга стадія пологів затягується, пологи за необхідності можна стимулювати окситоцином. Якщо окситоцин відновлює нормальний хід пологів і маса плода становить < 5000 г у жінок без діабету або < 4500 г у жінок із діабетом, пологи можна безпечно продовжувати. Також можна провести обстеження пацієнтів з метою визначення того, чи є хірургічні вагінальні пологи (за допомогою щипців або вакуум-екстрактора) безпечними та доречними. Однак намагання провести розродження занадто великого плода за допомогою щипців або вакуумного екстрактора може спричинити ускладнення.

Після того, як дистоція плеча розпізнається, до кімнати викликають додатковий персонал і послідовно пробують різні маневри, щоб звільнити передню частину плеча:

Стегна жінки надмірно згинаються для розширення входу в таз (маневр Мак-Робертса), а надлобковий тиск застосовується для повороту та усунення переднього плеча. Уникайте тиску на дно , оскільки це може погіршити стан або викликати розрив матки.

Акушер вводить руку в задню частину піхви і натискає на задню або передню частину плеча, щоб повернути плід у тому напрямку, в якому йому легше (маневр Вуда або Рубіна).

Акушер вводить руку, згинає задню частину ліктьового суглоба та проводить рукою по грудній клітці плода, щоб народити всю задню руку немовляти.

Якщо акушер не може дотягнутися до задньої руки, можна використати пахвову тракцію (помістивши пальці в задню пахвову западину) у спробі вивести заднє плече.

Епізіотомія може бути виконана в будь-який час для полегшення маневру. Іноді, якщо інші маневри неефективні, клініцисти допомагають пацієнту перевернутися та стати на четвереньки (на руках і колінах; маневр Гаскіна), хоча це вважається крайнім заходом (1).

Ці маневри підвищують ризик перелому плечової кістки або ключиці. Іноді ключицю навмисно переламують у напрямку від легені плода, щоб відчепити плече.

Якщо всі маневри неефективні, акушер згинає голову немовляти та змінює кардинальні рухи пологів, повертаючи голівку плода назад у піхву або матку (маневр Заванеллі); потім дитина народжується шляхом кесаревого розтину. У випадках, коли безпечне та швидке розродження шляхом кесаревого розтину неможливе, можна розглянути симфізіотомію (розширення вихідного отвору таза шляхом хірургічного розрізу хряща лобкового симфізу). Цю процедуру використовують рідко, оскільки вона призводить до високого ризику тривалих ускладнень у матері, включаючи акушерські нориці та нетримання сечі (2).

Ведення пологів при плечовій д... Відео