Дистоція плеча виникає під час спроби вагінальних пологів (на другій стадії пологів [потуги]), коли головка плода народжується, але пологи не прогресують, оскільки переднє плече застрягло позаду лобкового симфізу або заднє плече заблоковане крижовим мисом. Це є невідкладним акушерським станом, який може призвести до травмування плода або смерті чи травмування матері.
Дистоція плеча — це невідкладний акушерський стан, який виникає приблизно при 0,2–3,0 % випадків вагінальних пологів (з головним передлежанням плода) (1). Фактори ризику дистоції плеча слід враховувати під час допологового спостереження, і, якщо пацієнтка має підвищений ризик, слід підготуватися до потенційної дистоції плеча. Якщо ризик дуже високий, доречним може бути плановий кесарів розтин.
Довідковий матеріал загального характеру
1. Practice Bulletin No 178: Shoulder Dystocia. Obstetrics & Gynecology 129(5):p e123-e133, 2017. doi: 10.1097/AOG.0000000000002043
Фактори ризику дистоції плеча
Фактори ризику включають:
Ожиріння матері
Дистоція плеча під час попередньої вагітності
Швидкі пологи
Підвищений ризик захворюваності новонароджених (наприклад, травма плечового сплетення, переломи кісток) та смертності. Серед ускладнень у матері можуть бути післяпологовий крововилив, перинеальні розриви, травми сфінктера, відрив лобкового симфізу і бічна нейропатія стегнової шкіри, пов’язана з гіперфлексією ніг.
Діагностика фетотазової диспропорції підтверджується пренатальними клінічними оцінками розмірів тазу, результатами ультразвукового дослідження та затяжними пологами.
Ознаки та симптоми дистоції плеча
Ранньою ознакою потенційної дистоції плеча є затяжна друга стадія пологів, особливо у плода з факторами ризику.
Якщо є підозра на великий плід (> 4000 г) і мають місце затяжні пологи, акушерська бригада повинна підготуватися до потенційної дистоції плеча.
Діагностика дистоції плеча
Дистоція плеча діагностується, коли голівка плода народжується, але потім втягується в промежину матері (симптом черепахи), а потім не народжується переднє плече, незважаючи на м'яке підтягування голівки плода донизу.
Лікування дистоції плеча
Слід повідомити клінічній бригаді, що є дистоція плеча, і за потреби викликати додатковий акушерський, педіатричний та анестезіологічний персонал.
Слід надати вагітній пацієнтці положення для дорзальної літотомії.
Слід виконати маневри (Мак-Робертса, надлобковий тиск, обертальний маневр Вуда, Рубіна, народження заднього плеча або руки).
Іноді навмисний перелом ключиці плода.
Якщо всі інші заходи не дають результатів, виконайте маневр Заванеллі (згинання та введення голівки плоду в таз матері з наступним розродженням шляхом кесаревого розтину).
Якщо друга стадія пологів затягується, пологи за необхідності можна стимулювати окситоцином. Якщо окситоцин відновлює нормальний хід пологів і маса плода становить < 5000 г у жінок без діабету або < 4500 г у жінок із діабетом, пологи можна безпечно продовжувати. Також можна провести обстеження пацієнтів з метою визначення того, чи є хірургічні вагінальні пологи (за допомогою щипців або вакуум-екстрактора) безпечними та доречними. Однак намагання провести розродження занадто великого плода за допомогою щипців або вакуумного екстрактора може спричинити ускладнення.
Після того, як дистоція плеча розпізнається, до кімнати викликають додатковий персонал і послідовно пробують різні маневри, щоб звільнити передню частину плеча:
Стегна жінки надмірно згинаються для розширення входу в таз (маневр Мак-Робертса), а надлобковий тиск застосовується для повороту та усунення переднього плеча. Уникайте тиску на дно, оскільки це може погіршити стан або викликати розрив матки.
Акушер вводить руку в задню частину піхви і натискає на задню або передню частину плеча, щоб повернути плід у тому напрямку, в якому йому легше (маневр Вуда або Рубіна).
Акушер вводить руку, згинає задню частину ліктьового суглоба та проводить рукою по грудній клітці плода, щоб народити всю задню руку немовляти.
Якщо акушер не може дотягнутися до задньої руки, можна використати пахвову тракцію (помістивши пальці в задню пахвову западину) у спробі вивести заднє плече.
Епізіотомія може бути виконана в будь-який час для полегшення маневру. Іноді, якщо інші маневри неефективні, клініцисти допомагають пацієнту перевернутися та стати на четвереньки (на руках і колінах; маневр Гаскіна), хоча це вважається крайнім заходом (1).
Ці маневри підвищують ризик перелому плечової кістки або ключиці. Іноді ключицю навмисно переламують у напрямку від легені плода, щоб відчепити плече.
Якщо всі маневри неефективні, акушер згинає голову немовляти та змінює кардинальні рухи пологів, повертаючи голівку плода назад у піхву або матку (маневр Заванеллі); потім дитина народжується шляхом кесаревого розтину. У випадках, коли безпечне та швидке розродження шляхом кесаревого розтину неможливе, можна розглянути симфізіотомію (розширення вихідного отвору таза шляхом хірургічного розрізу хряща лобкового симфізу). Цю процедуру використовують рідко, оскільки вона призводить до високого ризику тривалих ускладнень у матері, включаючи акушерські нориці та нетримання сечі (2).
Довідкові матеріали щодо лікування
1. Lau SL, Sin WTA, Wong L, et al: A critical evaluation of the external and internal maneuvers for resolution of shoulder dystocia. Am J Obstet Gynecol Published online August 17, 2023. doi:10.1016/j.ajog.2023.01.016
2. Wilson A, Truchanowicz EG, Elmoghazy D, et al: Symphysiotomy for obstructed labour: a systematic review and meta-analysis. BJOG 123(9):1453-1461, 2016. doi:10.1111/1471-0528.14040
Ключові моменти
Якщо є підозра на великий плід (> 4000 г) і мають місце затяжні пологи, слід підготуватися до наявності дистоції плеча.
Якщо виникає дистоція плеча, у пологовий зал слід викликати додатковий персонал.
Слід послідовно спробувати різні маневри, щоб звільнити переднє плече.
Якщо ці дії виявилися невдалими, слід завести голівку плода назад у піхву або матку та провести розродження за допомогою кесаревого розтину.