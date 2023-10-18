Імуноглобуліни та антитоксини*, доступні в Сполучених Штатах Америки
Імунобіологічний препарат
Тип
Показання
Ботулінічний антитоксин
Специфічні антитіла кінської сироватки
Лікування ботулізму
Ботулінічний антитоксин (BIG)
Специфічні антитіла людини
Лікування ботулізму у немовлят
Цитомегаловірусний імуноглобулін, в/в (CMV-IGIV)
Специфічні антитіла людини
Профілактика в реципієнтів трансплантату гемопоетичних стовбурових клітин та трансплантату нирки
Дифтерійний антитоксин
Специфічні антитіла кінської сироватки
Лікування дифтерії дихальних шляхів
Імуноглобулін проти гепатиту В (HBIG)
Специфічні антитіла людини
Постконтактна профілактика гепатиту В
Імуноглобулін (IG)
Нормальні антитіла людини
Передконтактна та постконтактна профілактика гепатиту А, постконтактна профілактика кору, профілактика дефіциту імуноглобулінів, краснухи протягом 1-го триместру вагітності, вітряної віспи (якщо імуноглобулін проти вітряної віспи недоступний)
Імуноглобулін, внутрішньовенний (IVIG)
Нормальні антитіла людини
Профілактика та лікування тяжких бактеріальних та вірусних інфекцій (наприклад, ВІЛ-інфекції у дітей), первинних імунодефіцитів, аутоімунної тромбоцитопенічної пурпури, хронічного В-клітинного лімфоцитарного лейкозу, хвороби Кавасакі, аутоімунних захворювань (наприклад, міастенії гравіс, синдрому Гієна-Барре, поліміозиту/дерматоміозиту)
Профілактика реакції «трансплантат проти господаря»
Імуноглобулін, підшкірний (SCIG)
Нормальні антитіла людини
Лікування первинних імунодефіцитів
Імуноглобулін проти сказу (HRIG)†
Специфічні антитіла людини
Постконтактне лікування сказу у людей, які раніше не були імунізовані вакциною проти сказу
Людські моноклональні антитіла проти респіраторно-синцитіального вірусу (РСВ)
Рекомбінантні моноклональні антитіла (нірсевімаб, палівізумаб)
Профілактика РСВ у немовлят, народжених у матерів, які не отримали належної імунізації проти РСВ
Імуноглобулін проти правця (TIG)
Специфічні антитіла людини
Лікування правця
Постконтактна профілактика у людей, які недостатньо імунізовані правцевим анатоксином
Імуноглобулін проти вірусу вісповакцини (VIG)
Специфічні антитіла людини
Лікування вакцинної екземи, некротичної та очної форми вакцинальної хвороби
Імуноглобулін проти вітряної віспи (VariZIG)
Специфічні антитіла людини
Постконтактна профілактика у людей, які не мають ознак імунітету, мають підвищений ризик розвитку важкої форми вітряної віспи та мають протипоказання до застосування вакцини проти вітряної віспи
* Препарати імуноглобулінів та антитоксинів вводяться внутрішньом'язово, якщо не вказано інше.
† Імуноглобулін проти сказу (HRIG) вводять навколо ран, а також внутрішньом'язово.
За матеріалами Kroger A, Bahta L, Long S, et al: General best practice guidelines for immunization: Best practice guidance of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Доступ здійснено 27 березня 2024 р.