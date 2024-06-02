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Загальні відомості про бартонельози (Bartonella)

(бартонельоз)

ЗаLarry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;
Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center
Переглянуто/перевірено черв. 2024

    Види Bartonella — це грамнегативні бактерії, які раніше класифікувалися як Rickettsiae. Це факультативні внутрішньоклітинні мікроорганізми, які зазвичай живуть в еритроцитах та ендотеліальних клітинах. Вони викликають декілька нечастих захворювань (див. таблицю Деякі бартонельози):

    Багато людей, уражених деякими з цих інфекцій, є імунокомпетентними, але дисемінований бартонельоз, як правило, виникає у людей з імунодефіцитом.

    Інфекції, викликані Bartonella (бартонельоз), зазвичай передаються людям через укуси комах-переносників.

    Таблиця
    Таблиця

    Деякі бартонельози

    Види

    Прояви*

    У групі ризику

    Комахи-переносники

    Лікування

    Бацилярний ангіоматоз

    B. henselae, B. quintana

    Множинні папули та підшкірні вузлики (вогнища ураження шкіри від фіолетового до яскраво-червоного кольору)

    Дисеміноване вісцеральне захворювання

    Лімфаденопатія

    Гепатоспленомегалія

    Пацієнти з ослабленим імунітетом

    Воші, блохи

    Доксициклін, азитроміцин, еритроміцин, фторхінолони, рифампін, кларитроміцин

    Окопна гарячка

    B. quintana

    Тривала або рецидивуюча гарячка

    Бактеріємія

    Ендокардит

    Люди, які живуть у скупчених умовах або в умовах поганої гігієни

    Пацієнти з ослабленим імунітетом

    Платтяна воша

    Доксициклін, макроліди (гентаміцин в/в протягом 2 тижнів додається для лікування ендокардиту)

    Хвороба котячих подряпин

    B. henselae

    Регіонарна лімфаденопатія, безболісні папули

    Гарячка

    Ендокардит (часто у пацієнтів з вже існуючим фактором ризику у вигляді захворювання клапанів серця)

    Енцефалопатія

    Нейроретиніт

    Власники котів

    Пацієнти з ослабленим імунітетом

    Можливо, котячі блохи (які також переносять мікроорганізм серед котів)

    Азитроміцин, доксициклін, фторхінолони, рифампін, триметоприм/сульфометоксазол (гентаміцин в/в протягом 2 тижнів додається для лікування ендокардиту)

    Гарячка Оройя, перуанська бородавка (хвороба Карріона)

    B. bacilliformis

    Гарячка Оройя: гостра фебрильна гемолітична анемія

    Перуанська бородавка: вогнища ураження шкіри аналогічні таким при бацилярному ангіоматозі

    Бактеріємія, зумовлена Salmonella

    Вторинні інфекції

    Мешканці Андських гір на висотах 600–2400 м

    Москіти Phlebotomus

    Гарячка Оройя: Ципрофлоксацин з цефтріаксоном, хлорамфенікол часто з бета-лактамним антибіотиком (наприклад, з амоксициліном/клавуланатом), або азитроміцин

    Перуанська бородавка: Азитроміцин, рифампін або ципрофлоксацин

    * В особи з нормальною імунною системою.

    † Пацієнтам із нормальною імунною системою лікування неускладненої хвороби котячих подряпин зазвичай не потрібно, однак його зазвичай призначають з метою можливого зменшення тривалості симптомів (1).

    Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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    Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.