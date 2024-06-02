Загальні відомості про бартонельози (Bartonella)

Види Bartonella — це грамнегативні бактерії, які раніше класифікувалися як Rickettsiae. Це факультативні внутрішньоклітинні мікроорганізми, які зазвичай живуть в еритроцитах та ендотеліальних клітинах. Вони викликають декілька нечастих захворювань (див. таблицю Деякі бартонельози):

Багато людей, уражених деякими з цих інфекцій, є імунокомпетентними, але дисемінований бартонельоз, як правило, виникає у людей з імунодефіцитом.

Інфекції, викликані Bartonella (бартонельоз), зазвичай передаються людям через укуси комах-переносників.