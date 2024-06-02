Гарячка Оройя та перуанська бородавка

До симптомів гарячки Оройя належать підвищення температури тіла та глибока анемія, яка може бути раптовою або індолентною. Анемія переважно гемолітична, але також виникає мієлосупресія. Може виникати біль у м’язах і суглобах, сильний головний біль і часто делірій і кома. Може виникати нашарована бактеріємія, викликана Salmonella або іншими збудниками кишкових інфекцій.

Діагноз гарячки Оройя підтверджується гемокультурами.

Оскільки гарячка Оройя часто ускладнюється сальмонельозною бактеріємією, лікуванням вибору є ципрофлоксацин з цефтріаксоном протягом 14 днів (1). У випадку резистентності до ципрофлоксацину альтернативою є хлорамфенікол у поєднанні з бета-лактамним антибіотиком (наприклад, амоксицилін/клавуланат). Також успішно використовувався азитроміцин.

У пацієнтів, які не отримували лікування, рівень смертності може перевищувати 50%.