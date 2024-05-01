skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Search icon

Загальні відомості про бактерії

ЗаBrian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Переглянуто/перевірено трав. 2024

    Бактерії — це мікроорганізми, які мають кільцеву дволанцюгову ДНК (за винятком видів Streptomyces) та клітинні стінки (за винятком видів мікоплазм). Більшість бактерій живуть за межами клітин, але деякі з них живуть та розмножуються переважно внутрішньоклітинно.

    Облігатні внутрішньоклітинні патогенні мікроорганізми здатні рости, розмножуватися та спричиняти захворювання лише перебуваючи всередині клітин організму-хазяїна. Прикладами таких патогенних мікроорганізмів є хламідії та рикетсії.

    Факультативні внутрішньоклітинні патогенні мікроорганізми здатні жити та розмножуватися як всередині, так і поза межами клітин організму-хазяїна. Прикладами таких патогенних мікроорганізмів є Salmonella typhi, види Brucella, Francisella tularensis, Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis, види Legionella та види Listeria, а також Mycobacterium tuberculosis.

    Багато бактерій живуть в організмі людини як нормальна мікробіота, часто у великій кількості та в різних частинах тіла (наприклад, у шлунково-кишковому тракті та на шкірі). Лише кілька видів бактерій є патогенними для людини.

    Бактерії класифікуються за такими критеріями (див. також таблицю Класифікація поширених патогенних бактерій):

    • Морфологія

    • Фарбування

    • Інкапсуляція

    • Вимоги до наявності кисню

    Морфологія

    Бактерії можуть бути

    • Циліндричними (бацили)

    • Сферичними (коки)

    • Спіральними (спірохети)

    Кілька видів коків, багато бацил і більшість видів спірохет є рухливими.

    Фарбування

    Фарбування за Грамом є найчастішим видом фарбування, що застосовується для загальної ідентифікації бактерій. Грампозитивні бактерії після фіксації йодом, знебарвлення спиртом і контрастного фарбування сафраніном утримують кристалічний фіолетовий барвник (і виглядають темно-синіми); грамнегативні бактерії, які не утримують кристалічний фіолетовий барвник, після фарбування виглядають червоними. Грамнегативні бактерії мають додаткову зовнішню мембрану, що містить ліпополісахарид (ендотоксин), який підвищує вірулентність та резистентність до антибіотиків таких бактерій. (Інші фактори, які підвищують патогенність бактерій, зазначені в розділі Фактори, що сприяють інвазії мікроорганізмів.)

    Фарбування за Цілем — Нільсеном та фарбування за Кіньюном — це методи фарбування кислотостійких мікроорганізмів, і вони використовуються для ідентифікації переважно мікобактерій, зокрема M. tuberculosis. Вони також дають змогу ідентифікувати грампозитивні бацили Nocardia та найпростіші Cryptosporidia, Cyclospora та Cystoisospora. Для цього застосовують карболфуксин із наступним знебарвленням хлористоводневою кислотою й етанолом, а далі — контрастним фарбуванням метиленовим синім.

    Флуорохромні барвники (наприклад, аурамін-родамін) також дають змогу ідентифікувати кислотостійкі мікроорганізми, але для них потрібен спеціальний флуоресцентний мікроскоп.

    (Див. також Мікроскопія).

    Інкапсуляція

    Деякі бактерії вкриті капсулами. У певних видів інкапсульованих бактерій (наприклад, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae) капсула допомагає захистити їх від поглинання фагоцитами. Інкапсуляція підвищує вірулентність бактерій.

    Вимоги до наявності кисню

    Аеробні бактерії (облігатні аероби) потребують кисню для виробництва енергії та росту на поживному середовищі. Вони виробляють енергію, використовуючи аеробне клітинне дихання.

    Анаеробні бактерії (облігатні анаероби) не потребують кисню та не ростуть на поживному середовищі за наявності повітря. Вони виробляють енергію, використовуючи ферментацію або анаеробне дихання. Анаеробні бактерії часто зустрічаються в шлунково-кишковому тракті, піхві, в щілинах між зубами, а також у хронічних ранах із порушеним кровопостачанням.

    Факультативні бактерії можуть рости за наявності кисню або без нього. Вони виробляють енергію за допомогою ферментації або анаеробного дихання, коли кисень відсутній, або використовуючи аеробне клітинне дихання за наявності кисню. Мікроаерофільним бактеріям потрібне середовище зі зниженим парціальним тиском кисню (наприклад, 2–10 %).

    Мікроаерофільні бактерії здатні рости в середовищах, де концентрація кисню є обмеженою. Прикладами є види Campylobacter та Helicobacter pylori.

    Облігатні внутрішньоклітинні паразити, таки як хламідії, отримують енергію від клітини організму-хазяїна й самостійно її не виробляють.

    Таблиця
    Таблиця

    Класифікація поширених патогенних бактерій

    Тип

    Бактерія

    Облігатні аеробні

    Грамнегативні коки

    Moraxella catarrhalis

    Neisseria gonorrhoeae,* N. meningitidis*

    Грампозитивні бацили

    Corynebacterium jeikeium

    Кислотостійкі бацили

    Комплекс Mycobacterium avium, M. kansasii, M. leprae, M. tuberculosis

    Види Nocardia

    Неферментуючі грамнегативні бацили, не Enterobacterales (раніше Enterobacteriaceae)

    Acinetobacter calcoaceticus

    Elizabethkingia meningoseptica (раніше Flavobacterium meningosepticum)

    Pseudomonas aeruginosa,* P. alcaligenes, інші види Pseudomonas

    Stenotrophomonas maltophilia

    Грамнегативні кокобацили та бацили, вибагливі до поживних середовищ

    Види Brucella

    Види Bordetella

    Види Francisella

    Види Legionella

    Leptospiraceae (спіральні бактерії)

    Види Leptospira

    Облігатні анаеробні

    Грамнегативні бацили

    Bacteroides fragilis, інші види Bacteroides

    Види Fusobacterium

    Види Prevotella

    Грамнегативні коки

    Види Veillonella

    Грампозитивні коки

    Peptococcus niger

    Види Peptostreptococcus

    Грампозитивні бацили, що не утворюють спор

    Види Actinomyces

    Види Bifidobacterium

    Види Eubacterium

    Види Cutibacterium (раніше Propionibacterium)

    Грампозитивні бацили, що утворюють ендоспори

    Clostridium botulinum, C. perfringens, C. tetani, інші види Clostridium

    Факультативні анаероби

    Грампозитивні, каталазо-позитивні коки

    Staphylococcus aureus (коагулазо-позитивний), S. epidermidis (коагулазо-негативний), інші коагулазо-негативні стафілококи

    Грампозитивні, каталазо-негативні коки

    Enterococcus faecalis, E. faecium

    Streptococcus agalactiae (стрептокок групи B), S. bovis, S. pneumoniae, S. pyogenes (стрептокок групи A), стрептококи групи viridans (S. mutans, S. mitis, S. salivarius, S. sanguis), група S. anginosus (S. anginosus, S. milleri, S. constellatus)

    Gemella morbillorum

    Грампозитивні бацили

    Bacillus anthracis

    Erysipelothrix rhusiopathiae

    Gardnerella vaginalis (грам-варіабельна)

    Грамнегативні бацили

    Enterobacterales (види Citrobacter, види Enterobacter, Escherichia coli, види Klebsiella, Morganella morganii, види Proteus, Plesiomonas shigelloides, Providencia Retgeri, Salmonella typhi, інші види Salmonella, Serratia marcescens, види Shigella, Yersinia enterocolitica, Y. pestis)

    Ферментуючі, не Enterobacterales

    Aeromonas hydrophila

    Chromobacterium violaceum

    Pasteurella multocida

    Грамнегативні кокобацили та бацили, вибагливі до поживних середовищ

    Aggregatibacter (раніше Actinobacillus) actinomycetemcomitans

    Eikenella corrodens

    Haemophilus influenzae, інші види Haemophilus

    Мікоплазма

    Mycoplasma pneumoniae

    Мікроаерофільні

    Вигнуті бацили

    Campylobacter jejuni

    Helicobacter pylori

    Vibrio cholerae, V. vulnificus

    Спірохети (спіральні бактерії)

    Borrelia burgdorferi

    Treponema pallidum

    Облігатні внутрішньоклітинні паразити

    Хламідії

    Chlamydia trachomatis, C. psittaci, Chlamydophila pneumoniae

    Коксіелли

    Coxiella burnetii

    Рикетсії

    Rickettsia prowazekii, R. rickettsii, R. typhi

    Orientia tsutsugamushi

    Ehrlichia chaffeensis

    Anaplasma phagocytophilum

    * Хоча ці бактерії зазвичай вважаються облігатними аеробами, вони здатні рости за відсутності кисню, використовуючи нітрит як альтернативний акцептор електронів.

    Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

    This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

    Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.