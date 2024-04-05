Порушення вентиляції

Гіперкапнія виникає, коли альвеолярна вентиляція впадає або не піднімається належним чином у відповідь на збільшення вироблення діоксиду вуглецю. Падіння альвеолярної вентиляції призводить до зменшення хвилинної вентиляції або збільшення вентиляції мертвого простору без відповідної компенсації за рахунок збільшення хвилинної вентиляції.

Неефективність вентиляції може виникнути при надмірному навантаженні дихальної системи (наприклад, резистивні навантаження або еластичні навантаження легенів і грудної клітки) у порівнянні з нервово-м’язовою компетенцією для ефективного дихального зусилля. Динамічна гіперінфляція у пацієнтів зі зростаючим обмеженням швидкості видиху (як при гострих загостреннях астми або ХОЗЛ) також може збільшити внутрішнє навантаження на інспіраторні м'язи та призвести до слабкості. При підвищенні хвилинного вентиляційного навантаження (наприклад, як це відбувається при сепсисі) скомпрометована дихальна система може бути не в змозі задовольнити цей підвищений попит (причини наведені на малюнку Баланс між навантаженням і нервово-м'язовою компетенцією).

Фізіологічний мертвий простір є частиною дерева дихальної системи, яке не бере участі в газообміні. Він включає

Анатомічний мертвий простір (орофаринг, трахея та дихальні шляхи)

альвеолярний мертвий простір (тобто альвеол, які вентилюються, але не перфузійні);

Фізіологічний мертвий простір також може бути наслідком шунта або низької вентиляції/перфузії (V/Q), якщо пацієнти не можуть належним чином збільшити хвилинну вентиляцію. Фізіологічний мертвий простір зазвичай становить приблизно 30–40 % дихального об'єму, але збільшується до 50 % в інтубованих пацієнтів і до > 70 % у пацієнтів із масивною тромбоемболією легеневої артерії, тяжкою емфіземою та астматичним статусом. Таким чином, чим більший мертвий простір для будь-якої заданої хвилинної вентиляції, тим гірше виведення діоксиду вуглецю.

Підвищення вироблення діоксиду вуглецю, як і при підвищенні температури тіла, сепсисі, травмі, опіках,гіпертиреозі та злоякісній гіпертермії, не є основною причиною дихальної недостатності, оскільки пацієнти повинні збільшити свою вентиляцію для компенсації. Порушення вентиляції, пов’язане з цими проблемами, виникає лише тоді, коли порушується здатність компенсувати проблеми.

Гіперкапнія знижує артеріальний рН (респіраторний ацидоз). Тяжка ацидемія (рН < 7,2) сприяє

Вазоконстрикції легеневих артеріол

Системному розширенню судин

Зниженню скоротливості міокарда

Гіперкаліємія

Гіпотензія

Збудливості серця з можливістю виникнення небезпечних для життя аритмій

З часом буферизація тканин і компенсація функції нирок можуть значною мірою коригувати ацидемію. Однак раптове підвищення PaCO2 (частковий тиск діоксиду вуглецю) може відбуватися швидше, ніж компенсаторні зміни (PaCO2 піднімається на 3-6 мм рт. ст./хвилину в пацієнта з повним апноетичним ефектом).

Гостра гіперкапнія також викликає розширення судин головного мозку, що підвищує внутрішньочерепний тиск — серйозна проблема у пацієнтів із черепно-мозковою травмою.