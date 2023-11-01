Безопасность лекарственных препаратов во время беременности

Во время беременности женщине может потребоваться прием лекарственных препаратов для лечения новых или существующих заболеваний. Кроме того, во время беременности рекомендуется принимать определенные витамины. Перед приемом какого-либо лекарственного препарата (в том числе безрецептурных препаратов) или пищевых добавок (содержащих лекарственные растения) беременная женщина должна проконсультироваться с врачом. Женщинам, которые в настоящее время принимают лекарственные препараты и планируют забеременеть, следует по возможности проконсультироваться с врачом до наступления беременности, чтобы узнать, нужно ли прекратить прием этих препаратов или сменить их. (См. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: лекарственные препараты и беременность).
Лекарственные препараты или другие вещества, принимаемые беременной женщиной, могут поступать к плоду через плаценту — тем же путем, что кислород и питательные вещества, необходимые для роста и развития плода. Однако те из них, которые не проникают через плаценту, все равно могут причинить вред плоду, воздействуя на матку или плаценту.
Лекарственные препараты или другие вещества, принимаемые во время беременности, могут воздействовать на плод несколькими способами:
не воздействуют на плод и его развитие;
непосредственно воздействуют на плод, вызывая повреждение, аномальное развитие (приводящее к врожденным порокам) или смерть;
изменяют функцию плаценты, обычно вызывая сужение (сокращение) кровеносных сосудов и, таким образом, уменьшая поступление кислорода и питательных веществ к плоду от матери (иногда приводя к недостаточному весу и недоразвитию ребенка);
вызывают интенсивное сокращение мышц матки, что может опосредовано причинить вред плоду, снизив кровоснабжение плода, или спровоцировать преждевременные роды и родоразрешение;
влияют на плод опосредованно (например, лекарственные препараты, снижающие артериальное давление, могут уменьшить приток крови к плаценте и таким образом снизить поступление кислорода и питательных веществ к плоду).
Некоторые лекарственные препараты остаются в организме и могут оказывать воздействие на него и после прекращения их применения. Например, изотретиноин (лекарственный препарат, используемый для лечения кожных заболеваний) накапливается в подкожной жировой прослойке и медленно высвобождается. Изотретиноин может вызывать врожденные пороки, если женщина забеременеет в течение 2-х недель после прекращения приема лекарственного препарата. Поэтому женщинам рекомендуется предохраняться от беременности не менее 3–4 недель после прекращения приема лекарственного препарата.
Как лекарственные препараты проникают через плаценту
Некоторые кровеносные сосуды плода находятся в крошечных выростах (ворсинках) плаценты, прилегающих к стенке матки. Кровь матери проходит через пространство, окружающее ворсинки (межворсинчатое пространство). Только тонкая оболочка (оболочка плаценты) отделяет кровь матери в межворсинчатом пространстве от крови плода в ворсинках. Лекарственные препараты в крови матери могут проникать через оболочку в кровеносные сосуды ворсинок и переходить через пуповину к плоду.
Влияние лекарственного препарата на плод зависит от следующих факторов:
стадия развития плода;
дозировка и доза лекарственного препарата;
проницаемость плаценты (насколько легко проходит через нее вещество);
генетические факторы у беременной женщины, которые влияют на активность и доступность лекарственного препарата;
состояние здоровья беременной женщины (например, тошнота и рвота могут снизить всасывание препарата, принимаемого внутрь).
Сроки и эффекты лекарственных препаратов во время беременности
Временные рамки
Возможные последствия для плода*
Статус плода
В течение 20 дней после оплодотворения
Воздействие по типу «все или ничего» (смерть плода или полное отсутствие эффекта)
Плод обладает высокой устойчивостью к врожденным дефектам.
Через 3–8 недель после зачатия
Возможно, никакого эффекта
Явный врожденный порок
Постоянный, но слабовыраженный дефект, который проявляется только в более позднем возрасте
Повышенный риск онкологических заболеваний у детей, что может быть следствием приема матерью радиоактивного йода (для лечения рака щитовидной железы) или использования радиоактивного вещества для визуализационного исследования (например, для радионуклидного сканирования)
Органы плода развиваются, делая плод особенно уязвимым к врожденным дефектам.
Второй и третий триместры
Изменения в росте и функции нормально сформированных органов и тканей
Маловероятная причина явных врожденных пороков
Неизвестные долгосрочные эффекты
Развитие органов является завершенным.
* Только некоторые лекарственные препараты могут оказывать вредное воздействие.
Государственные учреждения, осуществляющие надзор за безопасностью лекарственных препаратов, могут классифицировать лекарственные препараты на основании текущих знаний о безопасности во время беременности. В Соединенных Штатах Америки Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) предоставляет информацию о безопасности лекарственных препаратов во время беременности (см. FDA: лекарственные препараты и беременность). Знания о безопасности лекарственных препаратов во время беременности основаны на исследованиях на людях и животных, а также на побочных эффектах, о которых сообщают люди, которые принимали данный препарат. В целом, врачи советуют беременным женщинам принимать лекарственные препараты на основании имеющихся исследований, важности препарата для здоровья беременной женщины и наличия других методов лечения, которые имеют меньший риск для беременной женщины или плода. Лекарственные препараты назначаются во время беременности, если польза перевешивает риски.
Некоторые лекарственные препараты и риск возникновения проблем во время беременности*
Примеры
Возможные проблемы
Анксиолитики
Бензодиазепины (такие как диазепам, алпразолам или лоразепам)
В случае применения на поздних сроках беременности — очень медленное дыхание или синдром отмены (раздражительность, дрожь, а также гиперрефлексия) у новорожденного
Антибиотики
Аминогликозиды (например, амикацин, гентамицин, неомицин, стрептомицин и тобрамицин)
Поражение органов слуха у плода (ототоксичность), приводящая к глухоте разной степени выраженности
У женщины или плода с дефицитом Г6ФДГ происходит разрушение эритроцитов
Возможен серый синдром ребенка (серьезное и часто смертельное заболевание)
Фторхинолоны (такие, как ципрофлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин и норфлоксацин)
Возможные аномалии скелета и суставов (наблюдаются только у животных)
У женщины или плода с дефицитом Г6ФДГ происходит разрушение эритроцитов
У женщины или плода с дефицитом Г6ФДГ происходит разрушение эритроцитов
Сульфаниламидные препараты (такие, как сульфасалазин и триметоприм-сульфаметоксазол)
При применении на поздней стадии беременности — желтуха и, при отсутствии лечения, поражение головного мозга (ядерная желтуха) новорожденных
Прием сульфасалазина сопряжен с гораздо меньшими рисками
У женщины или плода с дефицитом Г6ФДГ происходит разрушение эритроцитов
Замедленный рост костей, постоянное пожелтение зубов и повышенный риск образования полостей у ребенка
Иногда печеночная недостаточность у беременной женщины
Дефекты головного и спинного мозга (дефекты нервной трубки), такие, как расщепление позвоночника
Ингибиторы фактора Ха, например, ривароксабан, апиксабан или эдоксабан
Возможный риск кровотечения у беременной женщины или у плода
Гепарин или эноксапарин
В редких случаях вызывает у беременной женщины тромбоцитопению (снижение числа тромбоцитов, способствующих свертыванию крови), что может привести к обильному кровотечению
Варфарин
Врожденные пороки, включая деформацию костей, умственная отсталость, врожденная катаракта и другие проблемы с глазами у плода
Проблемы со свертывающей системой крови у плода и беременной женщины
Антидепрессанты
Бупропион
Возможный риск врожденных пороков в первом триместре. Вероятно безопасен при беременности
Циталопрам
При приеме в первом триместре повышается риск врожденных пороков (в частности, пороков сердца)
При приеме в третьем триместре — синдром отмены (который включает головокружение, тревожность, раздражительность, утомляемость, тошноту, озноб и боли в мышцах) и персистирующая легочная гипертензия новорожденного (артерии в легких остаются суженными после родов, ограничивая приток крови к легким и, таким образом, количество кислорода в кровотоке)
Эсциталопрам
При приеме в третьем триместре — синдром отмены и персистирующая легочная гипертензия у новорожденного
Флуоксетин
При приеме в третьем триместре — синдром отмены и персистирующая легочная гипертензия у новорожденного
Пароксетин
При приеме в первом триместре повышается риск врожденных пороков (в частности, пороков сердца)
При приеме в третьем триместре — синдром отмены и персистирующая легочная гипертензия у новорожденного
Сертралин
При приеме в третьем триместре — синдром отмены и персистирующая легочная гипертензия у новорожденного
Венлафаксин
При приеме в третьем триместре — синдром отмены
Противорвотные препараты (используются для облегчения тошноты)
Доксиламин и пиридоксин (витамин B6)
Нет повышенного риска врожденных пороков
Метоклопрамид
При приеме во время третьего триместра и/или родов у новорожденного могут потенциально возникать аномальные мышечные движения (экстрапирамидные симптомы) или нарушение со стороны крови (метгемоглобинемия)
Меклизин
Врожденные пороки наблюдались только у животных
Ондансетрон
У животных нет достоверных признаков врожденных пороков
При приеме во время первого триместра возможен риск врожденной болезни сердца
Прометазин
У животных нет достоверных признаков врожденных пороков
Возможный риск кровотечения у новорожденного
Противогрибковые препараты
Амфотерицин B
Нет повышенного риска врожденных пороков, но хорошо разработанных исследований у беременных женщин не проводилось
Флуконазол
Нет повышенного риска врожденных пороков после однократной низкой дозы
Когда высокие дозы принимаются в течение большей части или всего первого триместра, повышен риск врожденных пороков, таких как пороки сердца, лица, черепа, ребер и конечностей
Миконазол
Отсутствие повышенного риска врожденных пороков при нанесении на кожу
Побочные эффекты в исследованиях на животных при приеме внутрь
При введении во влагалище нет повышенного риска врожденных пороков
Терконазол
Нет повышенного риска врожденных пороков
При введении во влагалище нет повышенного риска врожденных пороков
Антигистаминные препараты
Лоратадин
У новорожденных мальчиков возможно возникновение врожденных пороков уретры, при которых отверстие уретры находится в неправильном месте на половом члене (гипоспадии). Вероятно безопасен при беременности
Меклизин
Врожденные пороки у грызунов, но доказательства этого эффекта у человека отсутствуют
Гипотензивные препараты
Антагонисты альдостерона (лекарственные препараты, блокирующие действие гормона альдостерона), например, спиронолактон и эплеренон
В случае спиронолактона, возможное развитие женских характеристик у плодов мужского пола
В случае эплеренона, нет повышенного риска врожденных пороков у животных, но хорошо разработанных исследований на беременных женщинах не проводилось
При приеме на поздних сроках беременности возможно поражение почек у плода, снижение количества околоплодных вод, окружающих развивающийся плод (амниотической жидкости) и дефекты лица, конечностей и легких
Лабеталол является предпочтительным бета-блокатором во время беременности
При приеме атенолола, пропранолола и некоторых других бета-блокаторов во время беременности — замедление пульса, низкий уровень сахара в крови, а также возможное замедление роста у плода (задержка роста) и преждевременные роды
Низкое артериальное давление у матери
Нифедипин и никардипин являются предпочтительными блокаторами кальциевых каналов во время беременности
Снижение уровней кислорода, натрия, калия и количества тромбоцитов в крови у плода
неадекватный рост плода;
Нейролептики
Арипипразол
При приеме в третьем триместре повышенный риск аномальных мышечных движений (экстрапирамидные симптомы) и/или симптомов абстиненции у новорожденных после родов
Галоперидол
Вредные эффекты у животных
При приеме в первом триместре возможны врожденные пороки развития конечностей
При приеме в третьем триместре повышен риск следующих состояний:
Луразидон
Отсутствие доказательств вредных эффектов у животных
При приеме в третьем триместре повышен риск следующих состояний:
Оланзапин
Вредные эффекты у животных
При приеме в третьем триместре повышен риск следующих состояний:
Карбамазепин
Повышенный риск возникновения врожденных пороков, в том числе дефектов нервной трубки (таких как расщелина позвоночника)
Проблемы со свертывающей системой крови у новорожденных (геморрагическая болезнь у новорожденного) можно предотвратить, если беременная будет ежедневно принимать витамин К перорально за месяц до родов или при введении инъекции витамина К новорожденному вскоре после рождения
Ламотриджин
Нет существенно повышенного риска врожденных пороков
Лакосамид
Необходимы дополнительные данные относительно эффектов
Леветирацетам
Нетяжелая патология костей, наблюдавшаяся у животных
Нет существенно повышенного риска у людей
Фенобарбитал
Повышенный риск возникновения врожденных пороков, в том числе дефектов нервной трубки (таких как расщелина позвоночника)
Кровотечения у новорожденных
Фенитоин
Повышенный риск врожденных пороков (например, расщелины губы или пороков сердца)
Кровотечения у новорожденных
Триметадион
Высокий риск врожденных пороков (например, расщелины неба и пороков сердца, черепа, лица, кистей рук и брюшной полости)
Риск невынашивания
Вальпроат
Повышенный риск врожденных пороков, в том числе расщелины неба, дефектов нервной трубки (таких как менингомиелоцеле) и пороков сердца, лица, черепа, позвоночника и конечностей
Препараты для химиотерапии
Актиномицин
Возможные врожденные дефекты (наблюдались только у животных)
Бусульфан
Врожденные дефекты, такие, как недоразвитость нижней челюсти, расщелина неба, аномальное развитие костей черепа, дефекты позвоночника, аномалии уха и косолапие
Неадекватный рост плода (задержка роста)
Хлорамбуцил
Врожденные дефекты, такие, как недоразвитость нижней челюсти, расщелина неба, аномальное развитие костей черепа, дефекты позвоночника, аномалии уха и косолапие
Неадекватный рост плода (задержка роста)
Колхицин
Вероятность возникновения врожденных пороков (наблюдалась только у животных)
Аномалии сперматозоидов у детей мужского пола
Циклофосфамид
Врожденные дефекты, такие, как недоразвитость нижней челюсти, расщелина неба, аномальное развитие костей черепа, дефекты позвоночника, аномалии уха и косолапие
Неадекватный рост плода (задержка роста)
Доксорубицин
Проблемы с сердцем у матери в зависимости от полученной дозы
врожденные пороки;
Меркаптопурин
Врожденные дефекты, такие, как недоразвитость нижней челюсти, расщелина неба, аномальное развитие костей черепа, дефекты позвоночника, аномалии уха и косолапие
Неадекватный рост плода (задержка роста)
Метотрексат
Врожденные дефекты, такие, как недоразвитость нижней челюсти, расщелина неба, аномальное развитие костей черепа, дефекты позвоночника, аномалии уха и косолапие
Неадекватный рост плода (задержка роста)
Винбластин
Возможные врожденные дефекты (наблюдались только у животных)
Винкристин
Возможные врожденные дефекты (наблюдались только у животных)
Нормотимики
Арипипразол
При приеме в третьем триместре повышенный риск аномальных мышечных движений (экстрапирамидные симптомы) и/или симптомов абстиненции у новорожденных после родов
При приеме в первом триместре — повышенный риск врожденных пороков (в основном, пороков сердца)
При приеме на поздних сроках беременности — вялость, снижение мышечного тонуса, вялое сосание, пониженная активность щитовидной железы и нефрогенный несахарный диабет у новорожденного
Рисперидон
Вредные эффекты у животных
Нет доказательств повышенного риска врожденных пороков, но хорошо разработанные исследования на беременных женщинах не проводились
При приеме в третьем триместре повышен риск следующих состояний:
Хлорпропамид
Глибурид
Метформин
Толбутамид
Очень низкий уровень сахара в крови у новорожденного
Аспирин и другие салицилаты
Ибупрофен
Напроксен
При приеме высоких доз возможен выкидыш в первом триместре, задержка начала родов, преждевременное заращение соединения между аортой и легочной артерией (боталлова протока), желтуха, некротизирующий энтероколит (поражение слизистой кишечника) и (иногда) поражение головного мозга у плода (ядерная желтуха), а также проблемы со свертываемостью крови у женщин во время и после родов и/или у новорожденного
При приеме на поздних сроках беременности количество околоплодной жидкости уменьшается
В случае приема низких доз аспирина, значимый риск врожденных пороков отсутствует
Бупренорфин
Нет доказательств повышенного риска врожденных пороков, но могут быть другие вредные влияния на плода или новорожденного
Двигательное беспокойство, раздражительность, дрожь, затрудненное дыхание и проблемы с кормлением (симптомы опиоидной абстиненции) у новорожденных, поскольку при рождении прекращается поступление лекарственного препарата от матери через плаценту
Кодеин
Гидрокодон
Гидроморфон
Меперидин
Морфин
Двигательное беспокойство, раздражительность, дрожь, затрудненное дыхание и проблемы с кормлением (симптомы опиоидной абстиненции) у новорожденного, которые могут возникать спустя от 6 часов до 8 дней после рождения.
В высоких дозах применяются за час до родов, возможна сонливость и сниженная частота сердцебиений у новорожденного
Метадон
Двигательное беспокойство, раздражительность, дрожь, затрудненное дыхание и проблемы с кормлением (симптомы опиоидной абстиненции) у новорожденного
Половые гормоны
Даназол
При приеме на очень ранних сроках беременности у плода женского пола может развиваться маскулинизация гениталий, для коррекции которой иногда требуется хирургическое вмешательство
Гормональные контрацептивы (противозачаточные таблетки, пластыри или кольца, контрацептивные инъекции или имплантаты, гормональные внутриматочные спирали [ВМС])
Воздействие эстроген-прогестиновых контрацептивов до зачатия или во время беременности, по-видимому, не связано с повышенным риском серьезных врожденных пороков
Воздействие медроксипрогестерона ацетата, по-видимому, не повышает риск серьезных врожденных пороков
17-гидроксипрогестерона капроат
Безопасный во втором или третьем триместре беременности
Прогестерон (пероральный или вагинальный)
Воздействие во время беременности не связано с повышенным риском серьезных врожденных пороков
Препараты для кожи
Изотретиноин
Врожденные дефекты, такие, как дефекты сердца, недоразвитые уши и гидроцефалия (иногда называют водянкой головного мозга)
умственную отсталость;
Риск выкидыша
препараты для лечения щитовидной железы.
Левотироксин
Предпочтительное лечение гипотиреоза во время беременности. Безопасен во время беременности
Метимазол
Увеличенная или гипоактивная щитовидная железа у плода
Пороки развития лица и дефекты волосистой части кожи головы у новорожденного
Другие потенциальные аномалии
Пропилтиоурацил
Увеличенная или гипоактивная щитовидная железа у плода
Поражение печени у матери
Радиоактивный изотоп йода
Деструкция щитовидной железы у плода
При назначении ближе к концу первого триместра отмечается гиперактивность и увеличение щитовидной железы у плода
Повышенный риск онкологических заболеваний у детей
Трийодтиронин
Гиперактивная и увеличенная щитовидная железа у плода
Вакцины
Известные проблемы безопасности для беременных, их еще не рожденных или новорожденных детей отсутствуют
Проблемы безопасности для беременных, их еще не рожденных или новорожденных детей отсутствуют.
Вакцина против столбняка с ослабленным дифтерийным анатоксином и бесклеточным компонентом коклюша (Tdap)
Проблемы безопасности для беременных, их еще не рожденных или новорожденных детей отсутствуют.
Живые вирусные вакцины, такие как против кори, паротита и краснухи, ветряной оспы (ветрянки), полиомиелита и желтой лихорадки
Вакцины против краснухи и ветряной оспы — потенциальное инфицирование плаценты и развивающегося плода
При использовании других живых вакцин — потенциальные, но неизвестные риски
Другие лекарственные препараты
Кортикостероиды
При приеме в первом триместре возможно развитие расщелины губы
Гидроксихлорохин
Нет повышенного риска при обычно применяемых дозах
Изониазид
Возможные вредные воздействия на печень или повреждение периферических нервов (что вызывает аномальные ощущения и/или слабость)
Псевдоэфедрин (деконгестант)
Сужение кровеносных сосудов в плаценте может снизить количество кислорода и питательных веществ, поступающих к плоду, что приводит к нарушению роста до рождения
Возможный риск развития дефекта стенки брюшной полости, в результате которого кишечник выпадает наружу (именуемый гастрошизисом)
Витамин К
У женщины или плода с дефицитом Г6ФД — разрушение эритроцитов (гемолиз)
* Беременные женщины или женщины, планирующие беременность, прежде чем прекращать или начинать прием каких-либо лекарственных препаратов должны проконсультироваться со своим врачом о рисках и пользе лекарственных препаратов. При отсутствии медицинских показаний лекарственные препараты во время беременности применять не следует. Тем не менее, некоторые лекарственные препараты необходимы для поддержания здоровья беременной женщины или плода, и женщинам не следует прекращать их прием, пока они не проконсультируются с врачом.
† Опиоиды используются для облегчения боли. Они также вызывают обостренное чувство благополучия, а при использовании в больших количествах вызывают зависимость и пристрастие.
‡ Во время беременности обычно предпочтение отдается инсулину.
Г6ФД = глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа
Вакцины во время беременности
Иммунизация одинаково эффективна у беременных и небеременных женщин. (См. также Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): беременность и вакцинация).
Вакцины из живых вирусов (например, вакцины от краснухи и ветряной оспы) не назначаются беременным или женщинам, которые могут быть беременны.
Другие вакцины (такие как вакцины от холеры, гепатита A, гепатита B, чумы, бешенства и брюшного тифа) назначаются беременным женщинам только в случае существенного риска развития данных конкретных инфекций, и если риск побочных эффектов от вакцины низкий.
В число ряда вакцин, которые считаются безопасными для беременных женщин и рекомендуются во время беременности, входят:
вакцина против гриппа (гриппа) для всех женщин, которые планируют забеременеть или будут беременны в сезон гриппа;
вакцина против столбняка, дифтерии и коклюша (Tdap) (защищает от коклюша [лающего кашля]) в третьем триместре каждой беременности;
вакцинация против COVID-19 для всех беременных, кормящих грудью, пытающихся забеременеть или способных забеременеть в будущем.
Растет объем доказательств о безопасности и эффективности вакцинации против COVID-19 во время беременности. Эти данные свидетельствуют о том, что польза от применения вакцины COVID-19 перевешивает известные или потенциальные риски вакцинации во время беременности. (См. также CDC: вакцины против COVID-19 во время беременности или кормления грудью.)
В августе 2023 г. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило использование вакцины против респираторно-синцитиального вируса (РСВ) у беременных женщин на сроке беременности от 32 до 36 недель с предупреждением об избегании использования на сроках до 32 недель (см. FDA одобряет первую вакцину для беременных женщин для профилактики РСВ у младенцев).
Лекарственные препараты, применяемые для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы во время беременности
Беременным женщинам, у которых повышенное артериальное давление было до беременности или возникло во время беременности, могут понадобиться лекарственные препараты для снижения повышенного артериального давления (антигипертензивные препараты). Любой из этих двух типов повышенного артериального давления увеличивает риск возникновения проблем у женщины (например, преэклампсии) и у плода (см. Повышенное артериальное давление во время беременности). Тем не менее, гипотензивные препараты могут снижать приток крови к плаценте, если они слишком резко снизят артериальное давление у беременных женщин. За беременными женщинами, которые должны принимать такие препараты, ведется тщательное наблюдение.
Некоторые виды антигипертензивных препаратов, например, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) и тиазидные диуретики, обычно не назначаются беременным женщинам. Эти лекарственные препараты могут вызывать серьезные проблемы у плода, например, поражение почек, неадекватный рост во время беременности (задержка развития) и врожденные пороки. Также беременным женщинам не назначается спиронолактон. Этот лекарственный препарат может привести к развитию женских характеристик (феминизации) у плода мужского пола.
Дигоксин, используемый для лечения сердечной недостаточности и некоторых видов нарушений сердечного ритма, легко проникает через плаценту. Но в обычных дозах дигоксин обычно слабо воздействует на ребенка до или после рождения.
Антидепрессанты во время беременности
При беременности часто развивается клиническая депрессия, поэтому во время беременности часто используются антидепрессанты, особенно некоторые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как сертралин. Для беременных женщин преимущества лечения депрессии зачастую превышают риски.
Пароксетин, вероятно, повышает риск развития врожденных пороков сердца. Поэтому если беременная женщина принимает пароксетин, следует сделать эхокардиографию, чтобы оценить сердце плода. Однако другие СИОЗС не повышают этот риск.
Если беременная женщина принимает антидепрессанты, у новорожденного могут наблюдаться симптомы отмены препарата (такие как раздражительность и дрожь) после рождения. Чтобы предотвратить эти симптомы, врачи могут постепенно снизить дозу антидепрессанта в третьем триместре и отменить лекарственный препарат перед родами. Однако если женщина имеет выраженные признаки депрессии или симптомы усугубляются с уменьшением дозы, прием антидепрессантов следует продолжить. Депрессия во время беременности может привести к послеродовой депрессии, для которой характерны серьезные изменения в настроении, и требуется лечение.
Противовирусные препараты во время беременности
Некоторые противовирусные препараты (такие как зидовудин и ритонавир для лечения ВИЧ-инфекции) показывают безопасность в течение многих лет применения во время беременности. Однако некоторые противовирусные препараты могут вызывать проблемы у плода. Например, некоторые данные свидетельствуют о том, что при использовании некоторых схем лечения ВИЧ с применением противовирусных препаратов в первом триместре риск развития расщелины губы и неба может быть повышен.
Что касается беременных женщин с легким или среднетяжелым течением COVID-19, группа специалистов может обсудить риски и пользу и решить, подходит ли в большей степени нирматрелвир-ритонавир или ремдесивир. Для беременных женщин, госпитализированных по поводу COVID-19, также может быть рассмотрено применение барицитиниба или тоцилизумаба. Как правило, эксперты рекомендуют, чтобы теоретические опасения относительно безопасности противовирусных препаратов во время беременности не препятствовали их назначению беременным женщинам.
Если беременная женщина заболеет гриппом, она должна как можно скорее обратиться за лечением, поскольку лечение гриппа в течение 48 часов с момента начала симптомов является наиболее эффективным. Однако лечение на любом этапе инфекции снижает риск тяжелых осложнений. Ни одно из тщательно разработанных исследований занамивира и осельтамивира не проводилось с участием беременных женщин. Однако многие исследования, основанные на наблюдениях, указывают на то, что лечение беременных женщин занамивиром или осельтамивиром не повышает риск вредного воздействия. Информация об использовании других препаратов для лечения гриппа во время беременности почти или совсем отсутствует.
Ацикловир, принимаемый внутрь или наносимый на кожу, как правило, для лечения простого герпеса, является безопасным во время беременности.
Лекарственные препараты, применяемые во время родов и родоразрешения
Лекарственные препараты, используемые для облегчения боли во время беременности (например, местные анестетики и опиоиды) обычно проходят через плаценту и могут влиять на новорожденного. Например, они могут снизить дыхательный рефлекс у новорожденного. Таким образом, если эти лекарственные препараты необходимы во время родов, их назначают в минимальной эффективной дозе.