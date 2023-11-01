Безопасность лекарственных препаратов во время беременности

Во время беременности женщине может потребоваться прием лекарственных препаратов для лечения новых или существующих заболеваний. Кроме того, во время беременности рекомендуется принимать определенные витамины. Перед приемом какого-либо лекарственного препарата (в том числе безрецептурных препаратов) или пищевых добавок (содержащих лекарственные растения) беременная женщина должна проконсультироваться с врачом. Женщинам, которые в настоящее время принимают лекарственные препараты и планируют забеременеть, следует по возможности проконсультироваться с врачом до наступления беременности, чтобы узнать, нужно ли прекратить прием этих препаратов или сменить их. (См. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: лекарственные препараты и беременность).

Лекарственные препараты или другие вещества, принимаемые беременной женщиной, могут поступать к плоду через плаценту — тем же путем, что кислород и питательные вещества, необходимые для роста и развития плода. Однако те из них, которые не проникают через плаценту, все равно могут причинить вред плоду, воздействуя на матку или плаценту.

Лекарственные препараты или другие вещества, принимаемые во время беременности, могут воздействовать на плод несколькими способами:

не воздействуют на плод и его развитие;

непосредственно воздействуют на плод, вызывая повреждение, аномальное развитие (приводящее к врожденным порокам) или смерть;

изменяют функцию плаценты, обычно вызывая сужение (сокращение) кровеносных сосудов и, таким образом, уменьшая поступление кислорода и питательных веществ к плоду от матери (иногда приводя к недостаточному весу и недоразвитию ребенка);

вызывают интенсивное сокращение мышц матки, что может опосредовано причинить вред плоду, снизив кровоснабжение плода, или спровоцировать преждевременные роды и родоразрешение;

влияют на плод опосредованно (например, лекарственные препараты, снижающие артериальное давление, могут уменьшить приток крови к плаценте и таким образом снизить поступление кислорода и питательных веществ к плоду).

Некоторые лекарственные препараты остаются в организме и могут оказывать воздействие на него и после прекращения их применения. Например, изотретиноин (лекарственный препарат, используемый для лечения кожных заболеваний) накапливается в подкожной жировой прослойке и медленно высвобождается. Изотретиноин может вызывать врожденные пороки, если женщина забеременеет в течение 2-х недель после прекращения приема лекарственного препарата. Поэтому женщинам рекомендуется предохраняться от беременности не менее 3–4 недель после прекращения приема лекарственного препарата.

Как лекарственные препараты проникают через плаценту

Влияние лекарственного препарата на плод зависит от следующих факторов:

стадия развития плода;

дозировка и доза лекарственного препарата;

проницаемость плаценты (насколько легко проходит через нее вещество);

генетические факторы у беременной женщины, которые влияют на активность и доступность лекарственного препарата;

состояние здоровья беременной женщины (например, тошнота и рвота могут снизить всасывание препарата, принимаемого внутрь).

Таблица Сроки и эффекты лекарственных препаратов во время беременности Таблица

Государственные учреждения, осуществляющие надзор за безопасностью лекарственных препаратов, могут классифицировать лекарственные препараты на основании текущих знаний о безопасности во время беременности. В Соединенных Штатах Америки Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) предоставляет информацию о безопасности лекарственных препаратов во время беременности (см. FDA: лекарственные препараты и беременность). Знания о безопасности лекарственных препаратов во время беременности основаны на исследованиях на людях и животных, а также на побочных эффектах, о которых сообщают люди, которые принимали данный препарат. В целом, врачи советуют беременным женщинам принимать лекарственные препараты на основании имеющихся исследований, важности препарата для здоровья беременной женщины и наличия других методов лечения, которые имеют меньший риск для беременной женщины или плода. Лекарственные препараты назначаются во время беременности, если польза перевешивает риски.

Таблица Некоторые лекарственные препараты и риск возникновения проблем во время беременности* Таблица

Лекарственные препараты, применяемые для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы во время беременности Беременным женщинам, у которых повышенное артериальное давление было до беременности или возникло во время беременности, могут понадобиться лекарственные препараты для снижения повышенного артериального давления (антигипертензивные препараты). Любой из этих двух типов повышенного артериального давления увеличивает риск возникновения проблем у женщины (например, преэклампсии) и у плода (см. Повышенное артериальное давление во время беременности). Тем не менее, гипотензивные препараты могут снижать приток крови к плаценте, если они слишком резко снизят артериальное давление у беременных женщин. За беременными женщинами, которые должны принимать такие препараты, ведется тщательное наблюдение. Некоторые виды антигипертензивных препаратов, например, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) и тиазидные диуретики, обычно не назначаются беременным женщинам. Эти лекарственные препараты могут вызывать серьезные проблемы у плода, например, поражение почек, неадекватный рост во время беременности (задержка развития) и врожденные пороки. Также беременным женщинам не назначается спиронолактон. Этот лекарственный препарат может привести к развитию женских характеристик (феминизации) у плода мужского пола. Дигоксин, используемый для лечения сердечной недостаточности и некоторых видов нарушений сердечного ритма, легко проникает через плаценту. Но в обычных дозах дигоксин обычно слабо воздействует на ребенка до или после рождения.

Антидепрессанты во время беременности При беременности часто развивается клиническая депрессия, поэтому во время беременности часто используются антидепрессанты, особенно некоторые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как сертралин. Для беременных женщин преимущества лечения депрессии зачастую превышают риски. Пароксетин, вероятно, повышает риск развития врожденных пороков сердца. Поэтому если беременная женщина принимает пароксетин, следует сделать эхокардиографию, чтобы оценить сердце плода. Однако другие СИОЗС не повышают этот риск. Если беременная женщина принимает антидепрессанты, у новорожденного могут наблюдаться симптомы отмены препарата (такие как раздражительность и дрожь) после рождения. Чтобы предотвратить эти симптомы, врачи могут постепенно снизить дозу антидепрессанта в третьем триместре и отменить лекарственный препарат перед родами. Однако если женщина имеет выраженные признаки депрессии или симптомы усугубляются с уменьшением дозы, прием антидепрессантов следует продолжить. Депрессия во время беременности может привести к послеродовой депрессии, для которой характерны серьезные изменения в настроении, и требуется лечение.

Противовирусные препараты во время беременности Некоторые противовирусные препараты (такие как зидовудин и ритонавир для лечения ВИЧ-инфекции) показывают безопасность в течение многих лет применения во время беременности. Однако некоторые противовирусные препараты могут вызывать проблемы у плода. Например, некоторые данные свидетельствуют о том, что при использовании некоторых схем лечения ВИЧ с применением противовирусных препаратов в первом триместре риск развития расщелины губы и неба может быть повышен. Что касается беременных женщин с легким или среднетяжелым течением COVID-19, группа специалистов может обсудить риски и пользу и решить, подходит ли в большей степени нирматрелвир-ритонавир или ремдесивир. Для беременных женщин, госпитализированных по поводу COVID-19, также может быть рассмотрено применение барицитиниба или тоцилизумаба. Как правило, эксперты рекомендуют, чтобы теоретические опасения относительно безопасности противовирусных препаратов во время беременности не препятствовали их назначению беременным женщинам. Если беременная женщина заболеет гриппом, она должна как можно скорее обратиться за лечением, поскольку лечение гриппа в течение 48 часов с момента начала симптомов является наиболее эффективным. Однако лечение на любом этапе инфекции снижает риск тяжелых осложнений. Ни одно из тщательно разработанных исследований занамивира и осельтамивира не проводилось с участием беременных женщин. Однако многие исследования, основанные на наблюдениях, указывают на то, что лечение беременных женщин занамивиром или осельтамивиром не повышает риск вредного воздействия. Информация об использовании других препаратов для лечения гриппа во время беременности почти или совсем отсутствует. Ацикловир, принимаемый внутрь или наносимый на кожу, как правило, для лечения простого герпеса, является безопасным во время беременности.