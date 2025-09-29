Предоставлено Вамmsd logo
Лихорадка Денге

The Manual's Editorial Staff
Лихорадка денге —- это вирусная инфекция , распространяемая москитами. Более серьезный вариант болезни, называемый геморрагической лихорадкой денге, вызывает кровотечение и может быть смертельным...
Расстройство аутистического спектра

Stephen Brian Sulkes
MD, Golisano Children’s Hospital at Strong, University of Rochester School of Medicine and Dentistry;
Расстройство аутистического спектра — это состояние, при котором людям сложно построить нормальные социальные взаимоотношения, они используют нестандартный язык или не разговаривают вообще,...
Онкологические заболевания — общий обзор

Общие сведения о костно-мышечной системе

Диабетическая ретинопатия

Диабетическая ретинопатия — это повреждение сетчатки, вызванное сахарным диабетом. У людей с диабетом и какими из следующих заболеваний риск развития диабетической ретинопатии намного выше?
  1. Артрит
  2. Повышенное артериальное давление
  3. Мигрени
  4. Беременность

Менопауза

  • Симптомы менопаузы могут начать проявляться за несколько лет до окончания менструальных циклов.

  • Средний возраст наступления менопаузы — около 51 года, однако любой возраст между 40 и 55 годами или позднее считается нормальным.

