Лихорадка Денге
Лихорадка денге —- это вирусная инфекция , распространяемая москитами. Более серьезный вариант болезни, называемый геморрагической лихорадкой денге, вызывает кровотечение и может быть смертельным...
Расстройство аутистического спектра
Расстройство аутистического спектра — это состояние, при котором людям сложно построить нормальные социальные взаимоотношения, они используют нестандартный язык или не разговаривают вообще,...
Онкологические заболевания — общий обзор
Общие сведения о костно-мышечной системе
Диабетическая ретинопатия
Диабетическая ретинопатия — это повреждение сетчатки, вызванное сахарным диабетом. У людей с диабетом и какими из следующих заболеваний риск развития диабетической ретинопатии намного выше?
- Артрит
- Повышенное артериальное давление
- Мигрени
- Беременность
Менопауза