Кистозный фиброз (КФ)

Кистозный фиброз поражает многие органы человека и практически все железы, которые выводят выделения в протоки (экзокринные железы).

Эта болезнь чаще всего поражают такие органы, как

Легкие

Поджелудочная железа

Кишечник

Печень и желчный пузырь

Репродуктивные органы

При рождении легкие являются нормальными, однако проблемы могут возникнуть в любое время после рождения, поскольку густые выделения начинают закупоривать периферические дыхательные пути (образование слизистых пробок). Образование слизистых пробок ведет к хроническим бактериальным инфекциям и воспалению, что вызывает стойкое повреждение дыхательных путей (образование бронхоэктазов). Такие проблемы обуславливают возрастающее затруднение дыхания и снижают способность легких доставлять кислород в кровь. У людей могут также часто возникать бактериальные инфекции дыхательных путей, влияющие на околоносовые пазухи.

В результате закупорки протоков поджелудочной железы пищеварительные ферменты не могут попасть в тонкий кишечник. Нехватка этих ферментов ведет к ухудшению всасывания жиров, белков и витаминов (нарушение всасывания). Нарушения всасывания, в свою очередь, могут привести к недостаточности питания и замедлению роста. Кроме того, в поджелудочной железе могут образоваться рубцы, в результате чего в ней образуется недостаточно инсулина, и у некоторых больных возникает диабет. Однако у небольшой доли людей, страдающих кистозным фиброзом и являющихся носителями определенных вариантов, проблем с пищеварительными ферментами поджелудочной железы не возникает.

Кишечник может быть заблокирован густыми выделениями. Эта закупорка часто возникает сразу после рождения, потому что содержимое пищеварительного тракта плода (называемое меконием) аномально густое. Такая закупорка в тонком кишечнике называется мекониевой непроходимостью кишечника, а в толстом кишечнике — синдромом мекониальной пробки. У детей старшего возраста и взрослых также могут возникать запоры и кишечная непроходимость (синдром дистальной кишечной обструкции).

Печень и желчный пузырь могут быть заблокированы густыми выделениями, которые в конечном итоге могут вызвать рубцевание печени (фиброз). Могут образоваться камни в желчном пузыре.

Репродуктивные органы могут быть заблокированы густыми выделениями, что может привести к бесплодию. Почти все мужчины с этой проблемой бесплодны, но бесплодие у женщин встречается гораздо реже.

Потовые железы кожи вырабатывают жидкость, содержащую больше соли, чем обычно, что повышает риск обезвоживания.