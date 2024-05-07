Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)

Потенциальные последствия заражения ВИЧ вызвали развитие в этой области специальных мер и процедур, особенно профилактического лечения, направленных на уменьшение риска инфекции среди работников системы здравоохранения.

Профилактическое лечение показано после:

Проникающих травм, при которых произошел контакт с ВИЧ-инфицированной кровью (обычно от уколов иглой)

Обширного контакта слизистых оболочек (глаз или рта) с зараженными жидкостями организма, такими как сперма, вагинальный секрет и другие жидкостями, содержащими кровь (например, амниотическая жидкость)

Такие биологические жидкости, как слюна, моча, слезы, выделения из носа, рвотные массы или пот не считаются потенциально заразными, если в них не заметно наличие крови.

После первоначального контакта с кровью зараженная область должна быть немедленно обработана мылом и проточной водой или дезсредством, антисептиком для колотых ран. Если слизистые оболочки были поражены, область промывается большим количеством воды.

Следующие пункты должны быть задокументированы:

Тип воздействия

Время, прошедшее с момента воздействия

Клиническая информация (включая факторы риска и серологические анализы на ВИЧ) о пациенте-источнике и зараженном человеке

Путь заражения определяется по следующим факторам:

Какая жидкость тела была задействована

Было ли заражение связано с проникающей раной (например, проникающее ранение остроконечным предметом) и насколько глубокой была рана

Был ли у жидкости контакт с неинтактной кожей (например, потертость или трещина на коже) или слизистой мембраной

Риск заражения составляет около 0,3% (1:300) после типичного чрескожного воздействия и 0,09% (1:1100) после воздействия через слизистую оболочку. Риски отличаются в зависимости от количества ВИЧ, переданного в момент травмы; это количество зависит от нескольких факторов, в том числе титра вируса, содержащегося в единице зараженного материала и типа иглы (например, полая она или сплошная). Однако эти факторы в настоящий момент не учитываются в рекомендациях ПКП.

Источник квалифицируется как известный или неизвестный. Если источник неизвестен (например, игла с улицы или из поврежденного одноразового контейнера), риск должен быть оценен на основании обстоятельств заражения (например, произошло ли заражение в той области, где внутривенное введение наркотиков распространено, была ли игла уничтожена в учреждении, где проводили лечение с применением этой иглы). Если источник известен, а статус ВИЧ нет, источник оценивается как фактор риска ВИЧ, и рассматриваются меры профилактики.

Цель состоит в том, чтобы начинать профилактику после заражения настолько быстро после инфицирования, насколько это возможно, если профилактические меры возможно соблюдать. ЦКЗ рекомендует начинать профилактику в течение 24-36 часов после заражения; при более длительном интервале времени требуются рекомендации эксперта.

Уместность ПКП определяется риском инфицирования; по методическим указаниям рекомендуется антиретровирусная терапия с использованием ≥ 3 антиретровирусных препаратов в течение 28 дней (2). Они должны быть тщательно подобраны, чтобы свести к минимуму побочные эффекты и обеспечить оптимальный режим дозирования, способствуя таким образом успешному завершению ПКП. Предпочтительные схемы лечения включают комбинацию 2 нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы (НИОТ) и ингибитора интегразы, либо биктегравира-эмтрицитабина-тенофовира алафенамида, либо долутегравира в сочетании либо с тенофовира дизопроксила фумаратом-эмтрицитабином (TDF/FTC), либо с тенофовира алафенамида-эмтрицитабином (TAF/FTC). Альтернативной схемой на основе ингибиторов интегразы является ралтегравир (400 мг 2 раза в день) и или TDF/FTC, или TAF/FTC, вводимые 1 раз в день. В редких случаях, когда нельзя использовать схему на основе ингибитора интегразы, TDF/FTC или TAF/FTC можно комбинировать с усиленным ингибитором протеазы дарунавиром. (Для получения подробных рекомендаций см. Рекомендации Международного антивирусного общества от 2022 года — США: Антиретровирусные препараты для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции у взрослых).

Если вирус источника известен или подозревается его резистентность к ≥ 1 препарату, нужно проконсультироваться с экспертом в области антиретровирусной терапии и передаче ВИЧ. Однако клиницисты не должны медлить с профилактикой после заражения, откладывая ее под предлогом ожидания консультации опытного эксперта или анализа на восприимчивость препарата. Кроме того, клиницисты должны обеспечить немедленную оценку случая и проведение экспертной рекомендации при личной встрече и не откладывать с уходом.

У пациенток, которые беременны или могут забеременеть, схемы постконтактной профилактики первой линии схожи с таковыми для небеременных пациентов, включая TDF/FTC или TAF/FTC 1 раз в день плюс либо долутегравир (50 мг 1 раз в день), либо ралтегравир (400 мг 2 раза в день). Биктегравир-эмтрицитабин-тенофовир-алафенамид обычно не назначают беременным женщинам и женщинам с детородным потенциалом, не пользующимися эффективными средствами контрацепции, поскольку данные о его применении во время беременности ограничены (3).