Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)

Инфекция вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) (инфекция ВИЧ-1 или ВИЧ-2) разрушает лимфоциты CD4+ и нарушает клеточный иммунитет, повышая риск возникновения некоторых инфекций и видов рака. Начальная инфекция может вызвать неспецифичное фебрильное заболевание. Риск последующих проявлений, – связанных с иммунной недостаточностью, – пропорционален снижению уровня CD4+ лимфоцитов. ВИЧ может непосредственно привести к повреждению мозга, половых желез, почек и сердца, вызывая когнитивные нарушения, гипогонадизм, почечную недостаточность или кардиомиопатию. Проявления варьируются от бессимптомного носительства вируса до терминальной стадии ВИЧ (синдрома приобретенного иммунодефицита [СПИД]), которая определяется наличием СПИД-индикаторного заболевания (серьезные оппортунистические инфекции или рак) или количеством CD4 < 200/мкл. ВИЧ-инфекция может быть диагностирована с помощью тестов на антитела, нуклеиновые кислоты (ВИЧ РНК) или антиген (p24). Скрининг должен регулярно предлагаться всем взрослым и подросткам в возрасте от 13 до 64 лет. Кроме того, беременные женщины должны быть проверены на ВИЧ в начале каждой беременности, даже если они были обследованы во время предыдущих беременностей. Лечение направлено на подавление репликации ВИЧ с помощью комбинации ≥ 2-х препаратов, ингибирующих ферменты ВИЧ; лечение может восстановить иммунную функцию у большинства пациентов, если подавление репликации сохраняется.
(См. также Инфекция вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) у младенцев и детей [Human Immunodeficiency Virus (HIV) Infection in Infants and Children]).
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является ретровирусом. Ретровирусы – РНК - содержащие вирусы, отличающиеся общим механизмом репликации с использованием обратной транскрипции для продуцирования копий ДНК, которые интегрируются в геном клеток хозяина.
Существует 2 типа ВИЧ, ВИЧ-1 и ВИЧ-2. ВИЧ-1 является причиной большинства случаев заражения ВИЧ во всем мире, но ВИЧ-2 является причиной значительной доли инфекций, особенно в некоторых частях Западной Африки (1). В некоторых областях Западной Африки распространены оба вируса, которые могут инфицировать пациентов одновременно. ВИЧ-2, по-видимому, менее вирулентный, чем ВИЧ-1.
ВИЧ-1 появился в Центральной Африке в первой половине XX века, когда близко похожий на ВИЧ вирус шимпанзе впервые инфицировал людей. Эпидемическое глобальное распространение началось в конце 1970-х, и СПИД был признан как самостоятельное заболевание в 1981 г.
Общие справочные материалы
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Эпидемиология ВИЧ-инфекции
Следующие глобальные статистические данные по ВИЧ были оценены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2022 году (см. Данные и статистика по ВИЧ):
Распространенность ВИЧ в мире – 39 миллионов человек
Число детей (0–14 лет) с ВИЧ – 1,5 миллиона
Лица, впервые диагностированные с ВИЧ-инфекцией – 1,3 млн; с 2010 года число заразившихся ВИЧ сократилось на 38%, с 2,1 млн.
Смертность от ВИЧ-ассоциированных причин – 630 000; с 2010 года смертность, связанная с ВИЧ, снизилась на 51%, с 1,3 млн
Количество лиц, страдающих ВИЧ и получающих антиретровирусную терапию, – 29,8 млн
Лица с ВИЧ, которые знают свой статус – 86% (76% из тех, кто знает свой статус, получают лечение, а 71% имеют подавленную вирусную нагрузку)
ВИЧ-инфекция наиболее распространена в Африке, особенно в тех странах Африки, которые расположены к югу от Сахары По оценкам ВОЗ статистика за 2022 год по Африке включает следующие данные (см. Данные и статистика по ВИЧ):
Распространенность – 25,6 млн (90% знали свой статус, 82% получали лечение и 76% имели подавленную вирусную нагрузку)
Лица, впервые диагностированные с ВИЧ-инфекцией – 660 000 (снижение до 0,57 на 1000 неинфицированного населения с 1,75 на 1000 в 2010 году)
Смертность от причин, связанных с ВИЧ-инфекцией – 380 000 (снижение на 56% по сравнению с 2010 г.)
Самые последние оценки относительно ВИЧ-инфекции в США (у лиц ≥ 13 лет) от 2021 года включают следующие показатели (см. Статистика США: "Быстрые факты"):
Распространенность – 1,2 млн человек (13% не знают о своем состоянии)
Число заразившихся ВИЧ – 32 100 (по оценкам, число новых ВИЧ-инфекций снизилось на 12% по сравнению с 36 500 в 2017 году)
Лица, заразившиеся ВИЧ, по субпопуляциям: мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами (22 400 [70%]), лица, сообщившие о гетеросексуальных контактах (7100 [22%]); лица, употребляющие инъекционные наркотики (2500 ([8%])
ВИЧ распространяется эпидемиологически разными путями:
При гетеросексуальных половых связях (затрагивают и мужчин, и женщин примерно одинаково)
Мужчины, имеющие половые контакты с другими мужчинами
Контакт с инфицированной кровью (например, при использовании общих игл и переливании крови при отсутствии эффективных мер скрининга доноров)
Передача от матери ребенку
Большинство случаев заражения ВИЧ происходит при гетеросексуальных контактах, но факторы риска различаются в зависимости от региона или уровня национального дохода. Например, в странах с высоким уровнем ресурсов передача инфекции среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, обычно является наиболее распространенным путем заражения, тогда как в Центральной и Восточной Европе непропорционально чаще страдают люди, употребляющие инъекционные наркотики (1, 2).
В областях, где гетеросексуальная передача является доминирующей, ВИЧ-инфекция повторяет маршруты торговли, транспортировки и экономической миграции в города и затем распространяется в сельские районы. В Африке, особенно на юге Африки, эпидемия ВИЧ унесла жизни десятков миллионов взрослых, оставив миллионы детей-сирот. Факторы, связанные с увеличением скорости распространения, включают:
Бедность и сексуальное насилие
Ограниченное сексуальное образование и осведомленность о ВИЧ
Системы оказания медицинской помощи, которые не в состоянии обеспечить доступ к тестированию на ВИЧ и к антиретровирусным препаратам
Стигматизация, криминализация и дискриминация людей с ВИЧ
Значительная часть оппортунистических инфекций, которые осложняют ВИЧ, связана с активацией скрытых инфекций. Таким образом, эпидемиологические факторы, которые определяют распространенность скрытых инфекций, также влияют на риск определенных оппортунистических инфекций. Во многих странах с высокими показателями ВИЧ-инфекции распространенность латентного туберкулеза и токсоплазмоза в общей популяции выше, чем в других странах. Значительное увеличение реактивации туберкулезного и токсоплазмозного энцефалита наблюдается вследствие эпидемии ВИЧ-индуцированной иммуносупрессии в этих странах. Подобным образом уровень кокцидиоидомикоза, распространенного на юго-западе США, и гистоплазмоза, распространенного на территории Среднего Запада, увеличился из-за ВИЧ-инфекции.
Герпесвирус человека 8-го типа, который вызывает саркому Капоши, распространен среди мужчин, которые имеют половую связь с другими мужчинами, но нехарактерен для других больных ВИЧ в Соединенных Штатах и Европе. Так, в Соединенных Штатах > 90% людей с ВИЧ, у которых развилась саркома Капоши, являются мужчинами, имеющими половые контакты с мужчинами (3).
Справочные материалы по эпидемиологии
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Передача ВИЧ-инфекции
Передача ВИЧ требует контакта с жидкостями организма, особенно кровью, спермой, вагинальными выделениями, грудным молоком или эксудатом ран или кожи и поврежденной слизистой оболочки, которые содержат свободные вирионы ВИЧ или инфицированные клетки. Передача более вероятна при более высоком уровне вирионов, что типично во время первичной инфекции, даже когда течение болезни является бессимптомным. Передача слюной или капельками, продуцируемыми при кашле или чихании, хотя и возможна теоретически, крайне маловероятна.
ВИЧ не передается при контакте, который не предполагает обмена жидкостями организма.
Передача обычно осуществляется:
Половым путем: прямая передача через половой акт.
При использовании игл или инструментов: инъекции контаминированными иглами или контакт с загрязненным медицинским инструментом
При трансфузии или трансплантации
Вертикальный: передача от инфицированной матери ребенку во время беременности, родов или через грудное молоко
Передача ВИЧ половым путем
К сексуальным практикам с наибольшим риском относятся те из них, которые вызывают травму слизистой оболочки (см. таблицу Риск передачи ВИЧ-инфекции при некоторых видах сексуальной активности). В одном систематическом обзоре были выявлены следующие показатели риска передачи при половом акте (1):
Рецептивный анальный секс: 1 на 72 половых акта
Инсертивный анальный секс: 1 на 909
Рецептивный пенильно-вагинальный секс: 1 на 1250
Инсертивный пенильно-вагинальный секс: 1 на 2500
Рецептивный или инсертивный оральный секс: 0–4 на 10 000 актов
Риск передачи инфекции во время орального секса существенно не увеличивается, если проглатываются сперма или вагинальные выделения. Тем не менее открытые раны во рту, кровоточивость десен или оральный контакт с менструальной кровью могут увеличить риск (Оральный секс и риск заражения ВИЧ). Другие практики, вызывающие травмирование слизистой оболочки, включают фистинг (введение большей части или всей руки в прямую кишку или влагалище) и использование секс-игрушек. При использовании этих практик во время полового акта с партнером, инфицированным ВИЧ, повышается риск передачи ВИЧ.
Воспалительные процессы слизистых оболочек способствуют передаче ВИЧ. Язвы во рту, влагалище, на половом члене или в прямой кишке повышают риск передачи инфекции. Инфекции, передающиеся половым путем, такие как гонорея, хламидиоз, трихомониаз, и особенно те, которые вызывают изъязвление (например, мягкий шанкр, герпес, сифилис), увеличивают риск в несколько раз.
Риск передачи повышен на ранней и поздней стадии ВИЧ-инфекции, когда концентрации ВИЧ в плазме крови и семенной и вагинальной жидкостях повышены Данные свидетельствуют о том, что люди с ВИЧ-инфекцией, получавшие антиретровирусную терапию, которые имеют неопределяемую вирусную нагрузку (подавленную вирусную инфекцию), не передают вирус половым путем своим партнерам (2, 3).
Обрезание, вероятно, уменьшает риск инфицирования ВИЧ у мужчин на 50% путем удаления слизистой оболочки полового члена (нижней крайней плоти), которая более восприимчива к ВИЧ инфекции, чем ороговевший многослойный плоский эпителий, охватывающий остальную часть пениса.
Риск передачи ВИЧ во время разной сексуальной активности
Риск*
Активность
Нет (если нет ранок)
"Сухой" поцелуй
Касание тел и массаж
Использование индивидуальных вводимых внутрь приспособлений для полового контакта (например секс-игрушки)
Стимуляция гениталий полового партнёра без контакта со спермой или вагинальной жидкостью
Совместный приём ванны или душа
Контакт с калом или мочой, если кожа интактна
Теоретический (очень низкая степень риска, если нет ранок)
«Мокрый» поцелуй
Рецептивный орально-пенильный секс без эякуляции или с использованием презерватива
Орально-вагинальный секс с использованием барьерных методов защиты
Орально-анальный контакт
Пальцевое проникновение во влагалище или анус, в перчатке или без нее
Использование сексуальных приспособлений/игрушек, которые дезинфицируются перед совместным использованием с партнером
Низкая
Рецептивный орально-пенильный секс без презерватива и с эякуляцией
Оральный секс с женщиной без использования барьерных методов защиты
Вагинальный или анальный половой контакт, если презерватив используется правильно
Использование общих, но не дезинфицированных сексуальных приспособлений/игрушек, которые вводятся внутрь гениталий
Высокий
Вагинальный или анальный половой акт, если презерватив не используется или используется неправильно
* Все риски относятся к сексуальным контактам с человеком, у которого выявлена вирусная нагрузка ВИЧ.
Заражение через иглы и инструментарий
Риск передачи ВИЧ после проникновения через кожу медицинского инструмента, загрязненного инфицированной кровью, составляет примерно 1/400 без постконтактной антиретровирусной профилактики (1). Рекомендуется постконтактная антиретровирусная профилактика как можно скорее после воздействия (Руководство США по управлению профессиональными воздействиями на ВИЧ). Риск оказывается выше, если рана глубокая или если введена кровь (например, зараженной полой иглой). Риск также увеличивается при использовании полых игл для проколов артерий или вен по сравнению с цельными иглами или другими проникающими объектами, покрытыми кровью, поcкольку могут быть переданы более значительные объемы крови. Таким образом, совместное использование игл у людей характеризуется очень высокой степенью риска.
Риск передачи вируса от врачей с ВИЧ-инфекцией, которые принимают соответствующие меры предосторожности, неясен, но представляется минимальным (Надзор за ВИЧ/СПИДом, приобретенным в результате профессиональной деятельности). Однако обширные исследования пациентов, за которыми ухаживали другие врачи, зараженные ВИЧ, включая хирургов, выявили всего несколько других случаев.
Вертикальная (от матери к ребенку) передача
ВИЧ может передаваться от матери плоду или новорожденному:
Во время беременности трансплацентарно
Во время родов
Через грудное молоко
Общий кумулятивный риск вертикальной передачи без антиретровирусных препаратов составляет 35–45% (4).
Уровень передачи инфекции можно значительно снизить, если лечить беременных женщин с ВИЧ-инфекцией антиретровирусными препаратами во время беременности, родов и грудного вскармливания.
Кесарево сечение снижает риск и является предпочтительным для беременных женщин с ВИЧ-инфекцией, чья вирусная нагрузка составляет > 1000 копий/мл во время или незадолго до родоразрешения, независимо от антиретровирусной терапии до родов, или у которых уровни вирусной нагрузки неизвестны (5).
Тестирование и профилактическое лечение младенца также снижают риск.
ВИЧ выделяется в грудное молоко. Общий риск передачи через грудное вскармливание составляет приблизительно 14%, что отражает различную продолжительность грудного вскармливания и концентрации вирусной РНК в плазме (например, риск высок у женщин, которые заразились во время беременности или во время периода грудного вскармливания) (6).
В странах с высоким уровнем жизни женщинам с ВИЧ-инфекцией не рекомендуется кормить грудью (см. ЦКЗ: "Грудное вскармливание и особые обстоятельства"). Однако в условиях ограниченных ресурсов грудное вскармливание связано со снижением детской заболеваемости и смертности вследствие недоедания и инфекционных заболеваний. Для женщин, живущих с ВИЧ в условиях ограниченных ресурсов, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует в течение по крайней мере 12 месяцев антиретровирусное лечение и поддержку приверженности лечению в сочетании с грудным вскармливанием (см. ВОЗ: "Руководство по ВИЧ и кормлению младенцев").
Поскольку многие женщины с ВИЧ-инфекцией и их дети проходят лечение или принимают профилактические антиретровирусные препараты во время беременности, заболеваемость ВИЧ среди детей значительно снизилась во многих странах (см. Инфекция вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) у младенцев и детей).
Заражение, связанное с трансфузией и трансплантацией
Скрининг доноров крови с помощью тестов на антитела к ВИЧ и РНК ВИЧ минимизировал риск передачи путем переливания крови. В США текущий риск передачи ВИЧ посредством переливания крови составляет < 1/2 000 000 на одну упаковку переливаемой крови (7). Однако во многих странах с высокой распространенностью ВИЧ, где кровь и продукты крови не проверяются на ВИЧ, риск заражения ВИЧ-инфекцией при переливании крови остается высоким.
Редко ВИЧ передается во время трансплантации органов от ВИЧ-серопозитивных доноров. Инфекция развивается у реципиентов почки, печени, сердца, поджелудочной железы, костей и кожи (все содержат кровь), но скрининг на ВИЧ значительно снижает риск передачи. Передача ВИЧ еще более маловероятна при трансплантации роговицы, обработанной этанолом и лиофилизированной кости, свежезамороженной кости без костного мозга, лиофилизированных сухожилий или фасций или лиофилизированной и облученной твердой мозговой оболочки.
Передача ВИЧ возможна при искусственном оплодотворении с использованием спермы от ВИЧ-положительных доноров. В США промывание спермы считается эффективным методом снижения риска заражения партнера во время оплодотворения спермой донора, про которого известно, что он ВИЧ-положительный.
Справочные материалы по механизмам передачи
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Патофизиология ВИЧ-инфекции
ВИЧ имеет тропность к Т-клеткам хозяина и проникает в них через молекулы CD4+ и рецепторы хемокинов (см. рисунок Упрощенный жизненный цикл ВИЧ). После прикрепления ВИЧ РНК и некоторые кодированные ВИЧ ферменты высвобождаются в клетку-хозяина.
Репликация вируса требует, чтобы обратная транскриптаза (зависимая от РНК полимераза ДНК) скопировала РНК ВИЧ, продуцируя провирусную ДНК; этот механизм копирования склонен к ошибкам, приводящим к частым мутациям и, таким образом, к новым генотипам ВИЧ. Эти мутации облегчают создание нового поколения ВИЧ, что приводит к снижению контроля со стороны иммунной системы хозяина и уменьшению эффективности лечения ретровирусными препаратами.
Провирусная ДНК входит в ядро клетки-хозяина и объединяется с ДНК хозяина под влиянием интегразы, другого фермента ВИЧ. С каждым клеточным делением интегрированная провирусная ДНК дублируется наряду с ДНК хозяина. Впоследствии провирусная ДНК ВИЧ может транскрибироваться в РНК ВИЧ и переводится к белкам ВИЧ, таким как гликопротеины 41 и 120. Эти ВИЧ белки собираются в вирионы ВИЧ на внутренней стороне клеточной мембраны клетки-хозяина и затем отпочковываются от клетки в оболочку из модифицированной мембраны клетки человека. Каждая клетка-хозяин может произвести тысячи вирионов.
После отпочкования протеаза, другой фермент ВИЧ, расщепляет вирусные белки, преобразовывая незрелый вирион в зрелый инфекционный вирион.
Упрощенный жизненный цикл ВИЧ
ВИЧ проникает в Т клетки хозяина, затем ВИЧ РНК и ферменты продуцируются в клетке-хозяина. Обратная транскриптаза ВИЧ копирует вирусную РНК как провирусную ДНК. Провирусная ДНК входит в ядро клетки-хозяина, и интеграза ВИЧ облегчает интеграцию провирусной ДНК в ДНК хозяина. Клетка-хозяин затем продуцирует РНК ВИЧ и белки ВИЧ. Белки ВИЧ собираются в вирионы ВИЧ и выходят на поверхность клеток. ВИЧ-протеаза расщепляет вирусные белки, превращая незрелый вирион в зрелый, инфекционный вирус.
Зараженные CD4+ лимфоциты продуцируют > 98% вирионов ВИЧ в плазме. Множество инфицированных CD4+ лимфоцитов составляют резервуар ВИЧ, который может быть реактивирован (например, если противовирусное лечение остановлено).
При умеренной – тяжелой ВИЧ-инфекции создается приблизительно 108 to 109 вирионов, которые ежедневно выводятся. Средний период полувыведения ВИЧ в плазме составляет около 36 часов, около 24 часов - внутри клетки и около 6 часов - при вирионной форме вируса. Каждый день передается примерно 30% от общего количества заболевших на ВИЧ людей. Кроме того, 5-7% клеток CD4 обновляется ежедневно, а оборот всего пула клеток CD4 происходит каждые 2 дня (1). Таким образом, терминальная стадия ВИЧ-инфекции (СПИД) является результатом непрерывной и последовательной репликации ВИЧ, что приводит к гибели лимфоцитов CD4 под воздействием вируса и иммунной системы. В дальнейшем большой объем репликации и высокая частота ошибок транскрипции посредством обратной транскриптазы ВИЧ приводят к множеству мутаций, увеличивая вероятность продуцирования штаммов, резистентных к иммунитету хозяина и препаратам.
Инфекция, вызванная другим типом ретровируса, Т-лимфотропным вирусом человека 1 (HTLV-1), и встречающаяся реже, также может стать причиной серьезного заболевания.
Иммунная система
Два основных последствия ВИЧ-инфекции:
Повреждение иммунной системы, в частности, истощение CD4+ лимфоцитов
Иммунная активация
Лимфоциты CD4+ участвуют в клеточно-опосредованном и, в меньшей степени, в гуморальном иммунитете. Истощение резервов CD4+ может быть результатом следующих процессов:
Прямые цитостатические воздействия репликации ВИЧ
Клеточно-опосредованная иммунная цитотоксичность
Поражение вилочковой железы, которое ослабляет продуцирование лимфоцитов
У инфицированных CD4+ лимфоцитов период полувыведения составляет приблизительно 2 дня, что намного короче, чем у неинфицированных CD4+ клеток. Показатели распада CD4+ лимфоцитов коррелируют с уровнем ВИЧ в плазме. Как правило, во время начальной или первичной инфекции уровни ВИЧ являются самыми высокими (> 106 копий/мл), и количество CD4 понижается быстро.
Нормальное количество CD4 приблизительно 750/мкл, а иммунитет минимально поражен, если количество > 350/мкл. Если количество снижается примерно до 200/мкл, потеря клеточно-опосредованного иммунитета позволяет реактивировать различные условно-патогенные микроорганизмы и вызывает клинические проявления болезни.
Гуморальная иммунная система также поражается. Происходит гиперплазия В-клеток в лимфоузлах, приводя к лимфаденопатии, а секреция антител к ранее упомянутым антигенам повышается, что часто приводит к гиперглобулинемии. Общие уровни антител (особенно IgG и IgA) и титры антител против ранее присутствующих антигенов могут быть необычно высокими. Однако реакция антител на новые антигены (например, в вакцинах) уменьшается по мере уменьшения количества CD4.
Аномальное повышение иммунной активации может быть вызвано частичным поглощением компонентов бактерий кишечника. Иммунная активация способствует истощению резервов клеток CD4+ и иммуносупрессии, при помощи механизмов, которые остаются до конца неизученными.
Другие ткани
ВИЧ также поражает нелимфатические моноцитарные клетки (например, дендритные клетки кожи, макрофаги, мозговую микроглию) и клетки мозга, гениталий, сердца, почек, вызывая клинические проявления в соответствующих системах и органах.
Штаммы ВИЧ в некоторых органах, таких как нервная система (головной мозг и спинномозговая жидкость) и половые пути (семенная жидкость, шейно-вагинальная жидкость), могут обрести мутации и быть генетически отличными от штаммов в плазме; предполагается, что это произошло методом отбора или вследствие анатомической адаптации (2-4). Таким образом, уровни ВИЧ и формы резистентности в этих органах могут изменятся независимо от показателей в плазме.
Развитие болезни
В течение первых нескольких недель во время первичного инфекцирования присутствует гуморальный и клеточный иммунный ответ:
Гуморальный: Антитела к ВИЧ обычно измеримы в течение нескольких недель после первичной инфекции; однако антитела не могут полностью контролировать ВИЧ инфекцию, поскольку генерируются видоизмененные формы ВИЧ, которые не контролируются имеющимися анти-ВИЧ антителами пациента.
Клеточный: Поначалу клеточно-опосредованный иммунитет является более важным средством контроля высокого уровня виремии (обычно более 106 копий/мл). Но быстрая мутации вирусных антигенов, являющихся мишенью для лимфоцит-опосредованной цитотоксичности, нарушает контроль ВИЧ у всех, кроме небольшого процента больных.
Уровни вирионов ВИЧ в плазме, выраженные как число РНК ВИЧ копии/мл, стабилизируются примерно через 6 месяцев (заданное значение). Это значение значительно различается среди больных, но в среднем составляет 30 000-100 000/мл (4,2–5 log10/мл). Эта изменчивость зависит от того, как факторы хозяина взаимодействуют и влияют на генетическое разнообразие вируса ВИЧ (5). Чем выше это заданное значение, тем быстрее снижается количество CD4 до уровня, который серьезно снижает иммунитет (< 200/мкл) и приводит к оппортунистическим инфекциям и раковым заболеваниям, которые определяют терминальную стадию ВИЧ (6, 7).
Риск и тяжесть оппортунистических инфекций, терминальной стадии ВИЧ и онкологических заболеваний, связанных со СПИДом, определяются 2 факторами:
Количество CD4
Заражение потенциально опасным оппортунистическим микроорганизмом
Риск оппортунистических инфекций увеличивается при количестве CD4 ниже порога приблизительно в 200/мкл для одних инфекций и 50/мкл для других, как указано ниже:
Число CD4-клеток < 200/мкл: Повышенный риск пневмонии, вызванной Pneumocystis jirovecii, токсоплазмозного энцефалита и криптококкового менингита
Число CD4-клеток < 50/мкл: повышенный риск цитомегаловирусной инфекции и инфекций, вызванных комплексом Mycobacterium avium (MAC)
При каждом трехкратном (0,5 log10) увеличении уровня РНК ВИЧ в плазме у нелеченных пациентов риск прогрессирования до терминальной стадии ВИЧ или смерти в течение следующих 2–3 лет увеличивается примерно на 50% (6).
Без лечения риск прогрессирования ВИЧ до терминальной стадии составляет около 1–2% в год в первые 2–3 года инфекции и около 5–6% в год в последующий период. В конечном итоге у нелеченных пациентов почти всегда развивается терминальная стадия ВИЧ.
Справочные материалы по патофизиологии
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Симптомы и признаки инфекции ВИЧ
Начальная ВИЧ-инфекция
Первичная ВИЧ-инфекция может быть бессимптомной или вызвать транзиторные неспецифические симптомы (острый ретровирусный синдром).
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
Острый ретровирусный синдром обычно начинается в течение 1-4 недель инфицирования и, как правило, длится от 3 до 14 дней. Симптомы и признаки часто ошибочно принимают за инфекционный мононуклеоз или доброкачественные неспецифические вирусные синдромы, и могут включать лихорадку, недомогание, усталость, некоторые виды дерматита, боль в горле, артралгии, генерализованную лимфаденопатию и септический менингит.
После того, как первые признаки исчезают, у большинства пациентов даже без лечения нет никакой симптоматики или только отдельные, легкие, неустойчивые, неспецифичные признаки в течение различного периода времени (от 2 до 15 лет).
Симптомы, возникающие во время этого относительно бессимптомного периода, могут быть следствием собственно ВИЧ или возникновения оппортунистических инфекций. Следующие признаки являются наиболее распространенными:
Лимфаденопатия
Белые бляшки из-за орального кандидоза
Опоясывающий лишай (герпес)
Диарея
Усталость
Лихорадка со скачкообразным потоотделением
Бессимптомная цитопения легкой формы – умеренной тяжести (например, лейкопения, анемия, тромбоцитопения) также распространена. Некоторые больные отмечается прогрессивное истощение (которое может быть связано с анорексией и повышенным катаболизмом из-за инфекций) и умеренная лихорадка или диарея.
Обострение ВИЧ-инфекции
Когда число CD4-клеток снижается до < 200/мкл, неспецифические симптомы могут ухудшиться и развивается череда СПИД-индикаторных заболеваний.
У пациентов с ВИЧ-инфекцией определенные синдромы типичные и могут потребовать различные лечебные подходы (см. таблицу Распространённые системные проявления ВИЧ-инфекции). У некоторых пациентов появляются онкозаболевания (например, саркома Капоши, B-клеточная лимфома), которые не только часто встречаются, но и имеют тяжелое течение и нетипичные особенности у пациентов с ВИЧ-инфекцией (см. Типы рака, распространенные у зараженных ВИЧ пациентов). У других пациентов могут появиться неврологические нарушения.
При помощи оценивания можно обнаружить инфекции, которые обычно нехарактерны для общей популяции, такие как
Диссеминированные микобактериальные инфекции
Инфекция Cryptococcus neoformans
Другие грибковые инфекции
Инфекции, которые также встречаются среди населения в целом, но предполагают наличие запущенной ВИЧ-инфекции, если они необычно тяжелы или часто рецидивируют, включают:
Инвазивная пневмококковая инфекция
Salmonella septicemia
У этого пациента с ВИЧ наблюдаются распространенные кожные папулы на лице, а также экзофитные узелки на веках.
© Springer Science+Business Media
На фотографии показано диффузное образование корок и гиперкератозных бляшек у пациента с ВИЧ и норвежской чесоткой.
© Springer Science+Business Media
СПИД-ассоциированный тип СК является агрессивной, многоочаговой опухолью, которая может поражать лицо, туловище, слизистые оболочки, лимфатическую систему или желудочно-кишечный тракт. Поражения проявляются как от голубоватого до фиолетового цвета макулы, бляшки, или опухоли.
Photo courtesy of Sol Silverman, Jr., via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
На этой фотографии показаны пурпурно-красные узелки, соответствующие саркоме Капоши, на коже нижних век у пациента с ВИЧ-инфекцией.
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии: саркома Капоши на лице, ушах и шее.
© Springer Science+Business Media
Это фото показывает диссеминированные овальные бляшки саркомы Капоши на плечах у ВИЧ-инфицированного пациента.
© Springer Science+Business Media
На этом фото показаны фиолетовые бляшки на предплечье у пациента с ВИЧ-инфекцией.
© Springer Science+Business Media
Волосистая лейкоплакия полости рта проявляется в виде бородавчатых белых наростов на боковых краях языка.
Image courtesy of J.S. Greenspan, BDS, University of California, San Francisco and Sol Silverman, Jr., DDS via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
На этой фотографии показаны кондиломы (1) и плоскоклеточный инвазивный рак (2), вызванный персистирующим вирусом папилломы человека (ВПЧ) у человека с ВИЧ-инфекцией.
Image courtesy of Dr. Edward R. Cachay.
У этого пациента с ВИЧ наблюдаются распространенные кожные папулы на лице, а также экзофитные узелки на веках.
© Springer Science+Business Media
На фотографии показано диффузное образование корок и гиперкератозных бляшек у пациента с ВИЧ и норвежской чесоткой.
© Springer Science+Business Media
СПИД-ассоциированный тип СК является агрессивной, многоочаговой опухолью, которая может поражать лицо, туловище, слизистые оболочки, лимфатическую систему или желудочно-кишечный тракт. Поражения проявляются как от голубоватого до фиолетового цвета макулы, бляшки, или опухоли.
Photo courtesy of Sol Silverman, Jr., via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
На этой фотографии показаны пурпурно-красные узелки, соответствующие саркоме Капоши, на коже нижних век у пациента с ВИЧ-инфекцией.
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии: саркома Капоши на лице, ушах и шее.
© Springer Science+Business Media
Это фото показывает диссеминированные овальные бляшки саркомы Капоши на плечах у ВИЧ-инфицированного пациента.
© Springer Science+Business Media
На этом фото показаны фиолетовые бляшки на предплечье у пациента с ВИЧ-инфекцией.
© Springer Science+Business Media
Волосистая лейкоплакия полости рта проявляется в виде бородавчатых белых наростов на боковых краях языка.
Image courtesy of J.S. Greenspan, BDS, University of California, San Francisco and Sol Silverman, Jr., DDS via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
На этой фотографии показаны кондиломы (1) и плоскоклеточный инвазивный рак (2), вызванный персистирующим вирусом папилломы человека (ВПЧ) у человека с ВИЧ-инфекцией.
Image courtesy of Dr. Edward R. Cachay.
Распространённые системные проявления, ассоциированные с ВИЧ-инфекцией
Синдром
Причина
Диагностическая оценка
Лечение*
Симптомы/Комментарии
Со стороны сердца
Прямое воздействие вирусов на миоциты сердца
Эхокардиография
Антиретровирусные препараты
Симптомы сердечной недостаточности
Желудочно-кишечный
Кандидоз, цитомегаловирус или вирус простого герпеса
Эзофагоскопия с биопсией язвочек
Лечение состоит в назначении противогрибковых или антивирусных препаратов.
Дисфагия, анорексия
Гастроэнтерит или колит
Кишечная Salmonella, комплекс Mycobacterium avian (MAC), Cryptosporidium (криптоспоридиоз), Cyclospora (циклоспороз), ЦМВ, микроспоридии, Cystoisospora (Isospora) belli (цистоизоспороз), или Clostridioides difficile
Посев и окрашивание стула или биопсия, но выявление причины, возможно, представляет сложность
Лечение причины заболевания:
Диарея, потеря веса, спастические боли в животе
ЦМВ, Cryptosporidium, Cyclospora или микроспоридии
УЗИ или эндоскопия
Противовирусные препараты против ЦМВ
Противомикробные препараты для лечения инфекции, вызываемой Cryptosporidium, Cyclospora и микроспоридиями
Возможны боль или блокировка
Ректальные или периректальные поражения
Проктит, вызванный Neisseria gonorrhoeae или Chlamydia trachomatis (особенно LGV), ВПГ, сифилисом
Обследование
Окраска по Граму и культура
Тесты, основанные на амплификации нуклеиновых кислот (ТАНК)
БПР/трепонемный тест на антитела
Биопсия
Лечение причины заболевания
Высокий уровень заболеваемости у женщин и мужчин во время анального рецептивного полового контакта†
Гепатоцеллюлярное поражение из-за вирусов гепатита, оппортунистических инфекций или токсичности противовирусных препаратов
Туберкулёз, МАС, цитомегаловирус или пурпура
Хронический гепатит В или хронический гепатит С, который может усугубляться ВИЧ инфекцией
Отличие от гепатита по антиретровирусным и другим препаратам
Иногда необходима биопсия печени
Лечение причины заболевания
Симптомы гепатита (например, анорексия, тошнота, рвота, желтуха)
Генитальный/репродуктивный тракт
Поражения анального отверстия и наружных половых органов
Вирус простого герпеса
Остроконечные кондиломы или анальный или цервикальный рак, вызванный ВПЧ
Обследования
Окраска по Граму и культура
Тесты, основанные на амплификации нуклеиновых кислот (ТАНК)
Биопсия
Лечение причины заболевания
Высокий уровень заболеваемости у женщин и мужчин во время анального рецептивного полового контакта†
Воспалительные заболевания органов малого таза
Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis или другие обычные патогены
Возможно, более тяжелая форма, атипичные проявления и более сложная для лечения у женщин с ВИЧ
Вагинальный кандидоз
Candida spp.
Возможно увеличение тяжести или рецидивов у женщин с ВИЧ
Гематологические проявления
Анемия
Полифакториальная:
ВИЧ-обусловленное подавление костного мозга
Иммуноопосредованная периферийная деструкция
Анемия хронического заболевания
Инфекции, особенно парвовирус В-19, диссеминированный комплекс МАС или гистоплазмоз
Рак
(См. Оценка анемии)
При парвовирусе B19– исследование костного мозга (выявление полиядерных эритробластов) или ПЦР сыворотки крови или костного мозга
Лечение причины заболевания
Если необходимо – переливание
Эритропоэтин при анемии, обусловленной приемом противоопухолевых препаратов, или зидовудин, если степень тяжести анемии предполагает переливание крови и уровень эритропоэтина < 500 мЕд/л
Иммуноглобулин внутривенно при парвовирусе
При парвовирусе иногда острая тяжёлая анемия
Иммунная тромбоцитопения, лекарственная токсичность, супрессия костного мозга, обусловленная ВИЧ, иммуноопосредованная периферическая деструкция, инфекции или рак
Общий анализ крови, анализ на свертываемость, частичное тромбопластиновое время, мазок периферической крови, биопсия костного мозга или измерение фактора Виллебранда
Антиретровирусные препараты
Иммуноглобулин внутривенно при кровотечении или до операции
Возможно anti-Rho (D) IgG, винкристин, даназол или интерферон
Если состояние тяжёлое и трудноизлечимое - спленектомия
Часто проявляется без симптомов и может встречаться при бессимптомной инфекции ВИЧ
Обусловленная ВИЧ супрессия костного мозга, иммуноопосредованная периферическая деструкция, инфекции, рак и токсичность к препарату
См. "Нейтропения: диагностика"
Незамедлительное лечение антибиотиками широкого спектра действия при тяжелой нейтропении (< 500/мкл) в комбинации с симптомами лихорадки
Если лекарство индуцируется, фактор, стимулирующий колонию гранулоцита или гранулоцит-макрофага
—
Неврологические симптомы
От легких до тяжелых когнитивных нарушений с или без двигательной дисфункции
Прямое вирус-индуцированное поражение головного мозга
Уровень РНК ВИЧ в ЦСЖ
КТ или МРТ для выявления атрофии головного мозга (неспецифично)
Антиретровирусные препараты могут улучшить функцию, хотя умеренная когнитивная дисфункция обычно сохраняется даже у леченных больных
Прогрессирование деменции нехарактерно для леченных больных
Восходящий паралич
Синдром Гийена-Барре или цитомагаловирусная полирадикулопатия
МРТ спинного мозга
Исследование СМЖ
Лечение цитомагаловирусной полирадикулопатии
Поддерживающее лечение синдрома Гийена-Барре
Нейтрофильный плеоцитоз у пациентов с ЦМВ полирадикулопатией, возможно, имитирующий бактериальный менингит
Острый или подострый очаговый энцефалит
Toxoplasma gondii (токсоплазмоз)
КТ или МРТ для проверки на наличие очагов кольцевого усиления, особенно в базальных ганглиях
Анализ ЦСЖ на антитела (чувствительный, но не специфичный)
ПЦР тестирование для выявления ДНК T. gondii в СМЖ
Биопсия головного мозга (редко выявляется)
Пириметамин, фолиновая кислота, сульфадиазин и, возможно, сульфаметоксазол/триметоприм, SMX-TMP, котримоксазол (клиндамицин при аллергии на сульфа – см. Токсоплазмоз: лечение пациентов со СПИДом или другими иммунодефицитными состояниями)
Часто поддерживающая терапия в течение всей жизни
Первичная профилактика клиндамицином и пириметамином или сульфаметоксазолом/триметопримом, SMX-TMP, котримоксазолом (как при Pneumocystis пневмонии) показана пациентам с количеством CD4 < 100/мкл и предыдущим токсоплазмозом или положительными антителами; может быть прекращена, если количество CD4 увеличивается до > 200/мкл в течение ≥ 3 месяцев в ответ на антиретровирусную терапию
Подострый энцефалит
Менее часто вирус простого герпеса или вирус опоясывающего лишая
ПЦР ЦСЖ
Ответ на лечение
Противовирусные препараты
При цитомегаловирусе часто делирии, паралич черепного нерва, миоклонус, приступы и прогрессивно ухудшающееся сознание при поступлении
Часто быстро отвечает на лечение
Миелит или поликардикулопатия
ЦМВ
МРТ спинного мозга
ПЦР ЦСЖ
Противовирусные препараты
Напоминает синдром Гийена-Барре
Прогрессирующий энцефалит только белого вещества
Прогрессивная мультифокальная лейкоэнцефалопатия вследствие реактивации латентной инфекции, вызванной вирусом Джона Каннингема
ВИЧ
МРТ головного мозга
Исследование СМЖ
Антиретровирусные препараты для предотвращения иммунодефицита (при инфекции, вызванной вирусом Джона Каннингема ни один из лекарственных препаратов не является эффективным)
Обычно смерть через несколько месяцев
Может отвечать на антиретровирусные препараты
Кокцидиоидомикоз, Cryptococcus (криптококоз), Histoplasma (гистоплазмоз), или Mycobacterium tuberculosis
КТ или МРТ
Окраска ЦСЖ, тесты на антигены, ПЦР и культура
Лечение причины заболевания
Результаты улучшаются при раннем лечении
Прямое воздействие ВИЧ или цитомегаловируса или токсичность противовирусных препаратов
Анамнез
Исследование сенсорики и моторики
Лечение причины или отмена токсических препаратов
Очень распространено
Не обладает быстрой обратимостью
Офтальмологический
Ретинит
ЦМВ или ВЗВ
Прямая ретиноскопия
Специфические анти-ЦМВ препараты или препараты против ВВО
Требуется осмотр специалиста
VZV вызывает острый некроз сетчатки у некоторых пациентов с терминальной стадией ВИЧ
Перорально
Оральный кандидоз
Иммунодепрессия ВИЧ
Обследование
Системные противогрибковые препараты
Возможно, безболезненный на ранней стадии
Вирус Mpox (ранее - оспа обезьян)
Обследование
ПЦР исследование жидкости из везикул
Противовирусные препараты
Болезненная везикулярная сыпь может начинаться во рту, а затем распространяться
Высокая заболеваемость у мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами †
Язвы ротовой полости
Вирус простого герпеса или афтозный стоматит
При афтозных язвах – инъекции кортикостероидов внутрь очага или системное лечение кортикостероидами и системное лечение монтелукастом и талидомидом
При герпесе лечение ацикловиром
Может быть тяжёлым и приводить к недостаточности питания
Смешанная бактериальная флора ротовой полости
Обследование
Улучшенная гигиена и питание
Антибиотики
Может быть тяжёлым, с кровоточивостью, опуханием и потерей зубов
Безболезненное образование в ротовой полости
Саркома Капоши, лимфома, или опухоли, вызванные ВПЧ
Биопсия
Лечение новообразований
—
Безболезненные белые нитевидные пятна на языке (волосатая лейкоплакия)
Обследование
Ацикловир
Обычно без симптомов
Легочные нарушения
Подострая (иногда острая) пневмония
Микобактерии
Грибы, такие как P. jirovecii, C. neoformans, H. capsulatum, Coccidioides immitis или аспергиллез
Пульсоксиметрия
Рентгенография грудной клетки
Тесты кожи (иногда ложноотрицательный из-за анергии)
Иногда необходима бронхоскопия с особой окраской и культуральным посевом образцов бронхиального лаважа
Лечение причины заболевания
Возможен кашель, тахипноэ и дискомфорт в области грудной клетки при проявлении
Лёгкая гипоксия или повышенный альвеолярно-артериальный градиент кислорода, возможно проявляющийся до выявления пневмонии с помощью рентгена
Острая (иногда подострая) пневмония
Типичные бактериальные патогены или Haemophilus, Pseudomonas, Nocardia, или Rhodococcus
У пациентов с выявленным или подозреваемым ВИЧ и пневмонией, включения оппортунистических или нехарактерных патогенов
Лечение причины заболевания
Возможен кашель, тахипноэ и дискомфорт в области грудной клетки при проявлении
Трахеобронхит
Candida spp. или вирус простого герпеса (ВПГ)
—
Лечение причины заболевания
Возможен кашель, тахипноэ и дискомфорт в области грудной клетки при проявлении
Подострая или хроническая пневмония или медиастинальная аденопатия
Саркома Капоши или В-клеточная лимфома
КТ органов грудной клетки
Бронхоскопия
Лечение причины заболевания
Возможен кашель, тахипноэ и дискомфорт в области грудной клетки при проявлении
Почечные нарушения
Нефротический синдром или почечная недостаточность
Прямое вирусное разрушение, приводящее к очаговому гломерулосклерозу
Биопсия почки
Антиретровирусные препараты, подавляющие АПФ, возможно, полезны
Повышенная заболеваемость среди афроамериканцев и пациентов с низким количеством CD4
Канальцевая дисфункция (глюкозурия, протеинурия)
Некоторые противовирусные препараты
Анализ мочи и/или анализ крови
Снижение дозы или прекращение приема противовирусного препарата
—
Кожа
Вирус ветряной оспы (VZV)
Обследование с помощью ПЦР
Анализ на ДНК соскоба с везикулезных поражений кожи, которые еще не покрылись коркой
Бакпосев (лучше всего, если образец для посева берется из нераскрытых и недавно вскрывшихся везикул)
Ацикловир или похожий препарат
Распространенные
Возможен продромальный период с лёгкой-тяжёлой болью или покалыванием до образования поражений кожи
Наиболее чувствительным является исследование на основе ПЦР
Язвочки, вызванные простым герпесом
Обследование язвы с помощью ПЦР
Посев на ВПГ из язвы
Противовирусные препараты, если поражения тяжёлые, обширные, персистирующие или диссеминированные
Атипичные поражения при простом герпесе обширны, тяжелы или персистируют.
Наиболее чувствительным является исследование на основе ПЦР
Sarcoptes scabiei
Клиническая оценка и соскобы
См. "Чесотка: лечение"
Возможны тяжелые гиперкератические поражения
Болезненная везикулярная сыпь
Обследование
ПЦР жидкости из везикул, пустул и/или сухих корок
Противовирусные препараты
Сыпь может распространяться на другие участки тела
Часто встречается лимфаденопатия
Фиолетовые или красные папулы или узелки
Саркома Капоши или бартонеллёз
Биопсия
Антиретровирусные препараты и устранение причины
—
Приподнятые в центре поражения кожи
Криптококкоз или контагиозный моллюск
См. "Контагиозный моллюск: диагностика" и "Криптококкоз: диагностика"
Может присутствовать признак криптококкемии
Системные
Сепсис и септический шок, обусловленные внутрибольничной грамотрицательной флорой и стафилококком, диссеминированные оппортунистические инфекции
Грамотрицательные бактерии, Staphylococcus aureus, Candida spp, Salmonella, M. tuberculosis, MAC или H. capsulatum
Посев крови
Исследование костного мозга
Лечение причины заболевания
—
Вастинг-синдром (значительная потеря веса)
Многофакторные, в том числе СПИД, СПИД-ассоциированные оппортунистические инфекции, СПИД-ассоциированные онкологические заболевания и/или ВИЧ-индуцированный гипогонадизм
Определяется, как снижение массы тела на > 10% от массы тела
Антиретровирусные препараты (первичное лечение при данном синдроме)
Лечение скрытых инфекций; лечение по показаниям ВИЧ-индуцированного гипогонадизма
Мероприятия по улучшению аппетита и калорийности потребляемой пищи
—
ОАК = общий анализ крови; ЦМВ = цитомегаловирус; СМЖ = спинномозговая жидкость; ВПЧ = вирус папилломы человека; ВПГ = вирус простого герпеса; ВВИГ = иммуноглобулин для внутривенного введения; MAC = Mycobacterium avium комплекс; Mpox = оспа обезьян; ПЦР = полимеразная цепная реакция; ЧТВ = частичное тромбопластиновое время; TMP/SMX = триметоприм/сульфаметоксазол/; TB = туберкулез; VZV =вирус ветряной оспы
* Антиретровирусные препараты всегда являются частью плана лечения. Они перечислены в этом разделе лечения только в том случае, если нет более специфического лечения.
† Такие диагнозы являются суррогатами поведения, повышающего риск инфицирования ВИЧ; при наличии таких диагнозов следует немедленно провести тестирование на ВИЧ.
Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД)
СПИД определяется как ВИЧ-инфекция с одним или несколькими из следующих признаков:
Одно или несколько СПИД-ассоциированных заболеваний (1)
Количество CD4+ Т-лимфоцитов (клеток-хелперов) < 200/мкл
Процент содержания CD4+ клеток ≤ 14% от общего количества лимфоцитов
К заболеваниям, являющимися индикаторами СПИД, относятся:
Тяжелые оппортунистические инфекции
Некоторые онкологические заболевания (например, саркома Капоши и неходжкинская лимфома), к которым предрасполагает поврежденный клеточный иммунитет
Неврологические нарушения
Синдром истощения
СПИД-индикаторные заболевания
См. также Centers for Disease Control and Prevention Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR): Revised Surveillance Case Definition for HIV Infection, United States, 2014.
* Только среди детей в возрасте < 6 лет
† Только среди взрослых, подростков и детей в возрасте ≥ 6 лет
Image courtesy of Dr. Edward R. Cachay.
Справочные материалы по симптоматике
1. Selik RM, Mokotoff ED, Branson, B, et al: Revised Surveillance Case Definition for HIV Infection—United States, 2014. MMWR63(RR03):1–10, 2014.
Диагностика ВИЧ-инфекции
Анализ на антитела к ВИЧ с или без тестов на антиген ВИЧ P24
Анализ амплификации нуклеиновой кислоты для определения уровня РНК ВИЧ (вирусная нагрузка)
ВИЧ-инфекция может быть заподозрена у пациентов с постоянной необъяснимой генерализованной аденопатией или любым СПИД-индикаторным заболеванием (см. боковую колонку СПИД-индикаторные заболевания). Инфекцию можно также подозревать у пациентов группы риска с симптомами, которые могут представлять острую первичную ВИЧ-инфекцию.
Диагностические тесты
Обнаружение антител к ВИЧ является чувствительным и специфичным методом, за исключением первых нескольких недель после заражения (так называемый «период окна» острой ВИЧ-инфекции). Тем не менее антиген ВИЧ p24 (капсидный белок вируса) уже присутствует в крови в течение большей части этого времени и может быть обнаружен с помощью анализов.
В настоящее время рекомендуется использовать комбинированный иммуноферментный анализ антиген/антитело четвертого поколения, который выявляет антитела как к ВИЧ-1, так и к ВИЧ-2, а также антиген p24 ВИЧ. Лабораторный вариант, вероятно, предпочтительнее теста, проводимого в амбулаторных условиях, для диагностики ранней инфекции, но оба метода можно выполнить быстро (в течение 30 минут). Если результат теста положительный, проводятся анализ дифференцировки ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и анализ на выявление РНК ВИЧ.
ИФА более раннего поколения являются высокочувствительными, но поскольку они не выявляют антигены, то не показывают позитивный результат так же рано, как комбинированные тест-системы 4-го поколения. Кроме того, результаты редко являются ложноположительными. Поэтому положительные результаты метода ЭЛИЗА подтверждаются более определенным анализом, таким как Вестерн-блоттинг. Однако у этих анализов есть недостатки:
ЭЛИЗА требует сложного оборудования.
Вестерн-блоттинг требует хорошо обученных специалистов, является дорогостоящим и для получения результатов требует несколько дней или недель.
Полное последовательное тестирование занимает по меньшей мере один день.
В большинстве случаев в качестве предпочтительного подтверждающего теста используют дифференциальный анализ на ВИЧ-1/ВИЧ-2, заменяя им длительный и трудоемкий вестерн-блот анализ. Кроме того, вестерн-блот анализ на ВИЧ-1 не позволяет надежно выявить вирус подтипа O, распространенный в некоторых африканских регионах; если рассматривается вопрос о ВИЧ-2, необходимо запросить специальный вестерн-блот на ВИЧ-2 (1). Тесты по месту оказания медицинской помощи с использованием крови или мокроты (например, агглютинация частиц, иммуноконцентрация, иммунохроматография) могут быть проведены быстро (в течение 15 минут) и просто, что позволяет в любых условиях и немедленно доводить данные до сведения пациентов. Положительные результаты экспресс-тестов должны быть подтверждены с помощью стандартных анализов крови (например, ELISA с или без вестерн-блоттинга) в странах с высоким уровнем ресурсов и проведены повторно с одним или несколькими другими экспресс-тестами в странах, высоко отягощёнными ВИЧ. Нет необходимости подтверждать отрицательные результаты тестов.
Если есть подозрение на ВИЧ-инфекцию, несмотря на отрицательные результаты теста на антитела (например, в течение первых нескольких недель после заражения), следует измерить уровень РНК ВИЧ в плазме. Используемый анализ амплификации нуклеиновой кислоты является очень чувствительным и специфичным. Для анализа РНК ВИЧ требуются современные технологии, такие как полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), которая чувствительна к чрезвычайно низким уровням РНК ВИЧ. Определение антигена p24 ВИЧ с помощью метода ИФА является менее чувствительным и менее специфичным, чем непосредственное обнаружения РНК ВИЧ в крови.
Стадирование
ВИЧ-инфекция может быть отнесена к той или иной стадии на основании количества CD4-клеток. У пациентов ≥ 6 лет выделяют следующие стадии:
Стадия 1: ≥ 500 клеток/мкл
Стадия 2: 200-499 клеток/мкл
Стадия 3: < 200 клеток/мкл
Количество клеток CD4 после 1-2 лет лечения обеспечивает индикацию окончательного восстановления иммунной системы; количество CD4 может не вернуться к нормальному диапазону, несмотря на длительное подавление ВИЧ.
Мониторинг
При диагностике ВИЧ учитывают следующие показатели:
Количество CD4
Уровень РНК ВИЧ в плазме крови
Оба показателя информативны для оценки прогноза и контроля лечения.
Количество CD4 вычисляется как продукт из следующего:
Количество лейкоцитов (например 4000 клеток/мкл)
Процент лимфоцитов - белых клеток крови (например, 30%)
Процент лимфоцитов, которые являются CD4+ (например, 20%)
Используя приведенные выше цифры, число CD4-клеток (4000 × 0,3 × 0,2) равно 240 клеток/мкл или около 1/3 от нормального количества CD4-клеток у взрослых, что составляет около 750 ± 250/мкл.
Уровень РНК ВИЧ в плазме (вирусная нагрузка) отражает показатели репликации ВИЧ. Чем выше установленные показатели (относительно устойчивые уровни вирусов, которые проявляются после первичной инфекции), тем быстрее уменьшается количество CD4 и больше риск оппортунистической инфекции, даже у пациентов без симптомов.
Если вирусная нагрузка ВИЧ составляет > 500 копий/мл, можно определить базовый генотип ВИЧ (анализ крови); доступность этого тестирования зависит от местоположения. Генотипирование ВИЧ используется для выявления вызывающих резистентность к некоторым антиретровирусным препаратам мутаций и для выбора эффективной для каждого конкретного пациента с ВИЧ-инфекцией схемы терапии.
Диагностика ВИЧ-ассоциированных состояний
Диагноз различных оппортунистических инфекций, раковых образований и других синдромов, которые появляются у зараженных ВИЧ пациентов, описаны в данном Руководстве. Многие из них имеют аспекты, уникальные для ВИЧ-инфекции.
Гематологические нарушения (например, цитопении, лимфомы, раковые образования) распространены и могут быть оценены пункцией костного мозга и биопсией. Эта процедура также может помочь диагностировать распространение инфекций, вызванных MAC (Mycobacterium avium complex), M. tuberculosis, Cryptococcus, Histoplasma, человеческим парвовирусом B19, P. jirovecii и Leishmania. У большинства пациентов имеется картина нормоцеллюлярного или гиперклеточного костного мозга, несмотря на периферическую цитопению. Запасы железа обычно в норме или увеличены, что отражает анемию при хроническом заболевании (дефект повторного использования). Увеличение числа плазматических клеток при легкой форме – умеренной тяжести, лимфоидные скопления, увеличенное число гистиоцитов и диспластические изменения в гемопоэтических клетках – распространенные явления.
ВИЧ-ассоциированные неврологические синдромы могут быть дифференциированы путем поясничной пункции с анализом спинномозговой жидкости и с помощью контрастной КТ центральной нервной системы или МРТ (см. таблицу Распространённые системные проявления ВИЧ-инфекции).
Справочные материалы по диагностике
1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Identification of HIV-1 group O infection—Los Angeles county, California, MMWR Morb Mortal Wkly Rep 45(26):561-565, 1996.
Скрининг на ВИЧ
Скрининговые тесты на антитела или новые комбинированные тесты на антигены/антитела следует регулярно предлагать взрослым и подросткам, особенно беременным женщинам на ранних сроках каждой беременности, независимо от предполагаемого риска. Среди людей группы самого высокого риска, особенно активных в плане половой жизни людей, у которых есть многочисленные партнеры и кто не практикует безопасный секс, анализ нужно повторять каждые 6–12 месяцев Проведение таких анализов является конфиденциальным и доступным, часто бесплатным, во многих общественных и частных структурах во всем мире.
Экспресс-тесты имеют преимущество в том, что с их помощью можно получить предварительные результаты в пункте оказания первичной неотложной помощи менее чем через 25 минут. Они особенно полезны для людей, которые вряд ли вернутся за результатами своих тестов. Лицам, проходящим тестирование на ВИЧ, также должна быть предоставлена информация о профилактике, уходе и лечении.
В Соединенных Штатах скрининг на ВИЧ-инфекцию рекомендуется всем подросткам и взрослым в возрасте от 13 до 64 лет, а также младшим подросткам и пожилым людям, находящимся в группе повышенного риска инфицирования (см. Centers for Disease Control and Prevention: Screening for HIV). Скрининг также рекомендуется проводить всем беременным, включая рожениц или родильниц, чей ВИЧ-статус неизвестен.
Всемирная организация здравоохранения предлагает, чтобы в условиях высокого отягощения ВИЧ тестирование на ВИЧ проводилось с использованием экспресс-тестов на антитела и иммуноферментного анализа (см. Consolidated guidelines on HIV testing services, July 2019).
Лечение ВИЧ-инфекции
Комбинация антиретровирусных препаратов (антиретровирусная терапия [АРТ], иногда называют высокоактивной АРТ [ВAAРT] или комбинированной АРТ [кAРT])
Химиопрофилактика оппортунистических инфекций у больных с высоким риском
(См. также Антиретровирусная терапия ВИЧ-инфекции).
Лечение с помощью АРТ рекомендуется всем пациентам, поскольку связанные с болезнью осложнения могут возникать даже у нелеченных пациентов с высоким количеством CD4 и поскольку токсичность антиретровирусных препаратов снизилась по мере разработки новых препаратов.
Преимущества АРТ перевешивают риски в каждой группе пациентов, по этому вопросу были проведены тщательные изучения. В исследовании по определению стратегических сроков начала АРВ-терапии (Strategic Timing of AntiRetroviral Treatment [START]) 5472 наивных пациента с ВИЧ и количеством CD4 > 350 клеток/мкл были рандомизированы на 2 группы: с немедленным началом АРТ (группа немедленного начала) или с отсрочкой АРТ до тех пор, пока их количество CD4 не уменьшилось до < 250 клеток/мкл (группа отсроченного начала). Риск связанных со СПИДом (например, туберкулез, саркома Капоши, злокачественные лимфомы) и не связанных со СПИДом (например, рак, не связанный со СПИДом, сердечно-сосудистые заболевания) попутных заболеваний был ниже в группе немедленного начала (1).
Некоторые исключительные пациенты могут контролировать уровень своих штаммов ВИЧ без лечения; они поддерживают нормальный уровень CD4 и очень низкий уровень ВИЧ в крови (продолжительное непрогрессирование) или нормальный уровень CD4 неопределяемый уровень ВИЧ в крови (элитный контроллер). Эти пациенты могут не требовать АРТ, но исследований, которые бы определили, является лечение полезным для них, не проведены, их может быть сложно осуществить, так как существует только несколько таких больных, и, вероятно, они будут чувствовать себя хорошо в течение длительных периодов и без применения АРТ.
Антиретровирусная терапия: общие принципы
АРТ направлена на
Снижение в плазме уровня РНК ВИЧ до неопределенного значения (т.е., < 20-50 копий/мл)
Восстановление уровня числа CD4-клеток до нормального (восстановление или реконструкция иммунитета)
Слабая реакция CD4-ответа более вероятна, если число CD4-клеток в начале лечения низкое (особенности при < 50/мкл) и/или уровень РНК ВИЧ высокий. Тем не менее, заметное улучшение возможно даже у больных с выраженной иммуносупрессией.
Увеличение количества CD4 коррелирует с заметным снижением риска оппортунистических инфекций, других осложнений и смерти. При восстановлении иммунитета пациенты даже с осложнениями и без специфического лечения (например, обусловленная ВИЧ умственная дисфункция) или неподдающиеся лечению пациенты (например, прогрессивная многоочаговая лейкодистрофия) могут почувствовать улучшение. Результаты также улучшаются у пациентов с онкозаболеваниями (например, лимфомой, саркомой Капоши) и многими оппортунистическими инфекциями.
У пациентов с более острыми оппортунистическими инфекциями начало AРT терапии на ранней стадии (начало терапии во время оппортунистической инфекции) является преимуществом. Тем не менее, для некоторых оппортунистических инфекций, таких как туберкулезный менингит или криптококковый менингит, доказательства предполагают, что АРТ должна быть отложена (в большинстве случаев от 2 до 4 недель) до тех пор, пока первая фаза антимикробной терапии против этих инфекций не будет закончена из-за увеличения частоты нежелательных явлений и смерти.
Почти каждый, кто принимает лекарства от ВИЧ в соответствии с назначением, может достичь целей АРТ-терапии, как правило, в течение 6 месяцев после начала лечения (Вирусная супрессия и неопределяемая вирусная нагрузка). Однако соблюдение указаний врача в таком объеме является трудным. Частичное подавление (неспособность снизить уровень РНК ВИЧ в плазме до неопределяемых уровней) может вызвать отдельные или множественные мутации ВИЧ, что делает вирусы полностью или частично резистентными к одному препарату или целому классу препаратов. Если при последующей терапии не используются препараты других классов, к которым ВИЧ остается чувствительным, лечение, скорее всего, будет безуспешным.
Эффективность терапии AРT оценивается по измерению уровней РНК ВИЧ в плазме каждые 8–12 недель в течение первых 4–6 месяцев или пока уровни ВИЧ не станут неопределяемыми и каждые 6 месяцев впоследствии. Увеличивающийся уровень ВИЧ является самым ранним свидетельством неэффективности лечения и может предшествовать уменьшению количества CD4 на месяцы. При безуспешном лечении предполагается отбор пациентов с мутирующим ВИЧ, обладающим более выраженной лекарственной устойчивостью. Тем не менее, по сравнению с диким типом ВИЧ, мутирующий вирус в меньшей степени способен уменьшить количество CD4, но, несмотря на это, лечение продолжают до того момента, пока не будет найден эффективный подавляющий режим.
Если лечение неудачное, то анализы восприимчивости препарата (резистентность) проводятся ко всем доступным препаратам. Генотипический и фенотипический анализы доступны и могут помочь клиницистам выбрать новый режим, который должен включать по крайней мере 2, а предпочтительнее 3 препарата, к которым штамм ВИЧ будет чувствителен. Доминирующий штамм ВИЧ в крови пациентов, которым прервали антиретровирусную терапию, может вернуться за месяцы – годы к дикому типу (т.е., восприимчивому), так как резистентные мутирующие штаммы воспроизводятся более медленно и заменяются диким типом. Таким образом, если пациенты не получали в последнее время лечения, полная мера резистентности может не быть выявлена при анализе резистентности, но когда лечение возобновляется, штаммы с мутациями резистентности часто возникают из латентного состояния и снова замещают штамм дикого типа ВИЧ.
Многие пациенты, живущие с ВИЧ-инфекцией, лечатся по комбинированной схеме, которая включает прием нескольких таблеток для контроля уровня РНК ВИЧ (вирусной нагрузки), но когда вирусное лечение не удавалось, часто никаких анализов на резистентность РНК ВИЧ не проводилось. Благодаря наличию новых комбинированных АРТ-препаратов и на основании результатов теста, базирующегося на технологиях секвенирования архивированных ДНК ВИЧ (GenoSure Archive), у многих пациентов появилась возможность упрощения режима АРВ-терапии. Когда стандартный анализ на резистентность РНК ВИЧ не может быть выполнен из-за низкого уровня РНК ВИЧ в плазме у пациента (< 500 копий/мл), архив ДНК ВИЧ способен предоставить данные о резистентности ВИЧ-1 к антиретровирусным препаратам. Секвенирование архивированной ДНК ВИЧ позволяет проанализировать интегрированную и неинтегрированную провирусную ДНК ВИЧ-1 из так называемого архива, хранящегося в клетках хозяина. При этом тесте амплифицируют ДНК ВИЧ-1 инфицированных клеток из образцов цельной крови, после чего с помощью техники секвенирования нового поколения определяют нуклеотидную последовательность гена, кодирующего полимеразу ВИЧ-1. Положительная прогностическая ценность результатов анализа на резистентность архива ДНК ВИЧ может дать клиницистам возможность идентифицировать ранее не выявленные резистентные мутации ВИЧ и выбрать потенциально более простую схему лечения с помощью комбинированных препаратов (≥ 2 препарата в одной таблетке).
Воспалительный синдром восстановления иммунной системы (ВСВИС)
Состояние пациентов, начинающих с AРT терапии, иногда клинически ухудшается, несмотря на уменьшение уровня ВИЧ и увеличение количества CD4 в крови, вследствие иммунной реакции на латентные оппортунистические инфекции или на остаточные бактериальные антигены после успешного лечения оппортунистических инфекций. ВСВИ обычно возникает в первые месяцы лечения ВИЧ, но иногда может проявиться и позже. Он может осложнить практически любую оппортунистическую инфекцию и даже опухоли (например, саркому Капоши), но обычно самоустраняется или исчезает при непродолжительном лечении кортикостероидами.
Существует 2 формы IRIS:
Парадоксальный ВСВИС, который соотносится с ухудшением симптомов из-за ранее диагностированной инфекции
Классический ВСВИС, который соотносится с первым появлением симптомов ранее недиагностированной инфекции
Парадоксальный ВСВИ (IRIS) обычно возникает в первые несколько месяцев лечения ВИЧ-инфекции и обычно разрешается сам по себе. В том случае если он не развивается, короткий курс кортикостероидов часто оказывается эффективным. Парадоксальный ВСВИС с большей долей вероятности вызовет симптомы, которые, скорее всего, будут тяжелее, когда АРТ начинают вскоре после начала лечения оппортунистической инфекции. Таким образом, для некоторых оппортунистических инфекций АРТ откладывается до тех пор, пока лечение не уменьшит или не излечит эту инфекцию.
У пациентов с классическим ВСВИС недавно выявленная оппортунистическая инфекция лечится антимикробными препаратами. При тяжелых симптомах также иногда назначаются кортикостероиды. При выявлении классического ВСВИС, АРТ обычно продолжают. Исключением является криптококковый менингит Затем АРТ временно прерывается до тех пор, пока инфекция не станет контролируемой.
Вызвано ли клиническое ухудшение неудачей в лечении, ВСВИ или и тем и другим, можно оценить путем дополнительных исследований с посевами на различные инфекции, что вызывает определенные трудности.
Прерывание антиретровирусной терапии
Прерывание АРТ обычно безопасно, если все препараты будут остановлены одновременно, но уровни препаратов, которые медленно метаболизируются (например, невирапин, эфавиренц), могут оставаться высокими и, таким образом, увеличивается риск резистентности. Прерывание может быть необходимым, если прошлые болезни требуют лечения или если токсичность препарата непереносима. После перерыва, чтобы определить, какой препарат вызвал токсичность, врачи могут безопасно возобновить прием большинства лекарств в качестве монотерапии на срок до нескольких дней. ПРИМЕЧАНИЕ: Наиболее важным исключением является абакавир; у пациентов, имевших в анамнезе лихорадку или сыпь во время предыдущего применения абакавира, при повторном его приеме могут развиться серьезные, потенциально опасные для жизни реакции гиперчувствительности. Риск побочной реакции на абакавир в 100 раз выше у пациентов с HLA-B*57:01, что может быть обнаружено с помощью генетического тестирования.
Здравый смысл и предостережения
Профилактика оппортунистических инфекций
(См. также Руководство по профилактике и лечению оппортунистических инфекций у взрослых и подростков с ВИЧ (Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Adults and Adolescents With HIV) Службы общественного здравоохранения США (the United States Public Health Service) и Ассоциации ВИЧ-медицины Общества инфекционных болезней Америки (HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America).
Для многих оппортунистических инфекций доступна эффективная химиопрофилактика, которая снижает частоту заболеваний, вызванных P. jirovecii, Candida, Cryptococcus и MAC (Mycobacterium avium complex). Если терапия восстановила количество CD4 до вышеупомянутого порогового значения в течение > 3 месяцев, химиопрофилактика может быть остановлена.
Первичная профилактика зависит от количества CD4:
Количество CD4 < 200/мкл или кандидоз ротоглотки (активный или в анамнезе): рекомендуется профилактика пневмонии, вызванной P. jirovecii. Эффективна двойная доза сульфаметоксазола/триметоприма, SMX-TMP, таблетки котримоксазола, принимаемые один раз в день или 3 раза в неделю. Некоторые побочные эффекты могут быть сведены к минимуму дозой 3 раза/неделю или путем постепенного повышения дозы. Некоторые пациенты, которые не могут переносить TMP/SMX, хорошо переносят дапсон (по 100 мг 1 раз/день). Пациенты с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФД) подвержены риску развития тяжелого гемолиза на фоне применения дапсона и, следовательно, должны быть проведены скрининговые обследования на наличие дефицита Г6ФД перед началом использования дапсона. Некоторым пациентам, которые не могут переносить ни один препарат из-за неприятного отрицательного воздействия (например, лихорадка, нейтропения, сыпь), можно назначать аэрозольный пентамидин по 300 мг 1 раз/месяц или атоваквон по 1 500 мг 1 раз в день.
Количество CD4 < 50/мкл: взрослым и подросткам с ВИЧ, которые немедленно начинают АРТ, первичная профилактика диссеминированной MAC-инфекции не рекомендуется. Лицам с ВИЧ, которые не получают АРТ или которые остаются виремическими на АРТ, но у которых нет текущих вариантов для проведения полностью подавляющей схемы АРТ, должна быть проведена химиопрофилактика против диссеминированной MAC-инфекции, если у них количество CD4 < 50 клеток/мм3 (2). Профилактика диссеминированного МАК состоит из азитромицина или кларитромицина; если ни один из этих препаратов не переносится, можно использовать рифабутин. Азитромицин можно давать еженедельно по две таблетки по 600 мг; это обеспечивает защиту (70%), подобную той, которая наблюдается при ежедневном приеме кларитромицина; взаимодействия с другими препаратами нет.
Если подозревается скрытый туберкулез (на основании туберкулиновых кожных тестов, анализов высвобождения гамма-интерферона, воздействия высокой степени риска, активного туберкулеза в анамнезе или проживания в регионе с высокой распространенностью туберкулеза) независимо от числа лимфоцитов CD4 больные должны получать изониазид 5 мг/кг (до 300 мг) перорально 1 раз/день плюс пиридоксин (витамин B6) 10-25 мг перорально 1 раз/день в течение 9 месяцев для предотвращения реактивации.
При первичной профилактике против некоторых грибковых инфекций (например, кандидоз пищевода), флуконазол перорально по 100–200 мг 1 раз/день оказывает благотворное воздействие, но используется нечасто, потому что цена за предотвращенную инфекцию высока, а диагностика и лечение этих инфекций обычно успешны (3).
Вторичная профилактика (после контроля первичной инфекции) показана, если у пациентов наблюдалось следующее:
Рецидивы орального, вагинального или эзофагального кандидоза; кокцидиоидомикоза; или криптококковых инфекций: используется флуконазол.
Гистоплазмоз: назначается итраконазол.
Латентный токсоплазмоз: бессимптомное состояние, выявляемое по сывороточным антителам (IgG) к Toxoplasma gondii. Для предотвращения реактивации и последующего токсоплазматического энцефалита применяется TMP/SMX (в дозах, используемых для профилактики пневмонии, вызванной P. jirovecii). Латентная инфекция в Соединенных Штатах встречается реже (около 15% взрослого населения), чем в Европе и большинстве стран с высоким бременем ВИЧ (до 70–80% взрослого населения).
Инфекция Herpes simplex
Аспергиллез (возможно)
Подробные руководства по профилактике грибковых (включая Pneumocystis), вирусных, микобактериальных и токсоплазмозных инфекций можно найти по ссылке "Клиническая информация: утвержденные на федеральном уровне Клинические практические рекомендации по ВИЧ/СПИДу.
Вакцинация
Рекомендации ЦКЗ 2024 года по вакцинации ВИЧ-инфицированных пациентов возрастом ≥ 19 лет включают в себя следующие пункты:
Пациентам, которые не получили конъюгированную пневмококковую вакцину или чей предыдущий анамнез вакцинации неизвестен, следует ввести PCV15 или PCV20; если назначается PCV15, следует назначить PPSV23 через ≥ 8 недель после введения дозы PCV15.
Все пациенты должны проходить ежегодную вакцинацию против гриппа.
Все пациенты должны быть вакцинированы против вируса гепатита В.
Пациенты с риском заражения гепатитом А или желающие защититься от него должны получить вакцину против гепатита А.
В соответствующем возрасте как мужчины, так и женщины должны получить вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ), для предотвращения ВПЧ-ассоциированных рака шейки матки и анального рака.
Взрослым, ранее не вакцинированным менингококковой вакциной, следует произвести первичную вакцинацию из 2 доз вакцины MenACWY с интервалом в ≥ 8 недель и повторной вакцинацией каждые 5 лет
Пациенты, которые не получили адсорбированную коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину (Tdap) как часть их завершенной иммунизации дифтерийно-столбнячной вакциной (Td) серии должны получить АКЦД (Tdap) вместо следующего бустерного введения Td. Для пациентов, которые начинают или продолжают свою серию Td и еще не получили Tdap, Tdap должен быть заменен одним из Td бустеров.
Все пациенты должны быть вакцинированы рекомбинантной вакциной против опоясывающего лишая.
Вакцина против ветряной оспы и кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК) могут вводиться пациентам с уровнем CD4 ≥ 15% и количеством CD4 ≥ 200/мкл, но эти вакцины противопоказаны пациентам с процентом CD4 < 15% или количеством CD4 < 200/мкл.
Лица, страдающие ВИЧ, должны получить полную серию вакцины против COVID-19, независимо от уровня CD4 или вирусной нагрузки, поскольку потенциальные преимущества перевешивают потенциальные риски (4).
Вакцинация против Mpox рекомендуется людям с ВИЧ, находящимся в группе риска по MPox. Единственной вакциной против Mpox, рекомендуемой для людей с ВИЧ, является модифицированная осповакцина Ankara (Jynneos в США), которая произведена из сильно ослабленного нереплицирующегося вируса коровьей оспы и имеет превосходный профиль безопасности.
Как правило, следует использовать инактивированные вакцины. У пациентов с ВИЧ-положительным статусом эти вакцины реже оказываются эффективными, чем у ВИЧ-отрицательных пациентов.
Беременные женщины с ВИЧ должны получать плановые прививки, рекомендованные во время беременности. Поскольку живые вакцины являются потенциально опасными для пациентов с тяжелым иммунодефицитом, при работе с пациентами с риском первичной ветряной оспы следует учитывать мнение эксперта; рекомендации различаются (см. информацию о вакцинации в разделе ВИЧ-инфекция у младенцев и детей и таблицу Особенности использования живых вакцин у детей с ВИЧ-инфекцией).
Справочные материалы по лечению
1. INSIGHT START Study Group, Lundgren JD, Babiker AG, et al: Initiation of antiretroviral therapy in early asymptomatic HIV infection. N Engl J Med 373 (9):795–807, 2015. doi:10.1056/NEJMoa1506816
2. Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV: Disseminated Mycobacterium Avium Complex Disease. Accessed May 7, 2024.
3. Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV: Cryptococcosis. Accessed May 7, 2024.
4. COVID Vaccine Guidance for COVID-19 and People With HIV: Accessed May 7, 2024.
Прогноз при ВИЧ-инфекции
Риск развития терминальной стадии ВИЧ, смерти или того и другого прогнозируется
Количеством CD4 в краткосрочной перспективе
Уровнем РНК ВИЧ в плазме в долгосрочной перспективе
На каждое 3-кратное (0,5 log10) увеличение по вирусной нагрузке смертность по следующим 2–3 годам увеличивается приблизительно на 50% (1-3). Заболеваемость и смертность от ВИЧ вариируются в зависимости от числа CD4-клеток, причем большинство смертей, связанных с ВИЧ, происходят при количестве клеток < 50/мкл. Однако при эффективном лечении уровень РНК ВИЧ понижается до непредсказуемых пределов, количество CD4 часто резко увеличивается, а риск сопутствующих заболеваний и смерти снижается, но остается выше, чем для популяции соответствующего возраста без ВИЧ-инфекции (4). Таким образом, своевременная диагностика ВИЧ до того, как заболевание перейдет в слишком запущенную стадию, и немедленное начало лечения ВИЧ имеют большое значение для прогноза.
Другим, менее ясным прогностическим фактором, является уровень иммунной активации, определяемой путем оценки экспрессии маркеров активации на CD4 и CD8-лимфоцитах. Активация, которая может быть вызвана рассеиванием бактерий через поврежденную ВИЧ слизистую оболочку толстой кишки, является надежным прогностическим показателем, но не применяется клинически, так как этот тест не является широко доступным, а антиретровирусная терапия изменяет прогноз, что делает этот тест менее важным.
Подгруппа ВИЧ-инфицированных людей (называемая долгосрочно непрогрессирующей) остается бессимптомной при высоком количестве CD4 и низком уровне ВИЧ в крови в отсутствие антиретровирусной терапии. У таких людей обычно наблюдаются мощные клеточные и гуморальные иммунные реакции на заражение штаммом ВИЧ, как это показывают анализы в пробирке. Специфика такого выраженного ответа проявляется следующим образом: когда эти люди приобретают суперинфекцию со вторым штаммом ВИЧ, по отношению к которому их иммунная реакция не столь эффективна, они реагируют на эту суперинфекцию более типичным путем с прогрессированием симптомов. Таким образом, их необычно эффективный ответ на первый штамм не относится ко второму штамму. Эти случаи дают основание консультировать людей с ВИЧ-инфекцией в отношении того, что им по-прежнему необходимо избегать незащищенного секса и совместного использования игл во избежание возможной суперинфекции ВИЧ.
Излечение ВИЧ-инфекции не считается возможным, и, таким образом, на протяжении всей жизни необходимо медикаментозное лечение. Следует настоятельно рекомендовать пациентам, живущим с ВИЧ-инфекцией, регулярно принимать антиретровирусные препараты. Был широко известен пример возможного функционального излечения младенца с временной ликвидацией способного реплицироваться ВИЧ примерно через 15 месяцев антиретровирусной терапии (5). Тем не менее репликация ВИЧ впоследствии возобновилась (6). Периодическое прерывание лечения ВИЧ также может нанести вред. В большом международном клиническом испытании риск оппортунистической инфекции или смерти по любой причине, в частности от преждевременной ишемической болезни сердца, цереброваскулярных заболеваний или заболеваний печени и почек, был значительно выше, когда антиретровирусную терапию получали эпизодически (на основании количества CD4), чем когда она получалась непрерывно (7).
Уход за терминальными больными
Хотя антиретровирусная терапия резко увеличила продолжительность жизни для пациентов со СПИДом, у многих пациентов все же наступает ухудшение, и они умирают. Смерть может явиться результатом следующих обстоятельств:
Невозможность последовательно принимать AРT, что приводит к прогрессирующей иммуносупрессии
Возникновение неподдающихся лечению оппортунистических инфекций и раковых образований
Печеночная недостаточность из-за гепатита B или C
Ускоренное старение и возрастные заболевания
Не связанные со СПИДом раковые заболевания, которые чаще развиваются у пациентов с хорошо контролируемой при прочих равных условиях ВИЧ-инфекцией
Смерть редко является внезапной; таким образом, у пациентов обычно есть время, чтобы что-то планировать. Тем не менее пациенты должны составить записи, касающиеся своих планов относительно охраны здоровья пораньше, с ясными инструкциями по уходу за ними в конце жизни. Должны быть также оформлены другие юридические документы, включая доверенности и завещание.
При приближении конца жизни клиницисты, возможно, должны прописать пациентам лекарства для уменьшения боли, анорексии, возбуждения и других стрессовых моментов. Значительная потеря веса у многих людей на последних стадиях ВИЧ затрудняет надлежащий уход за кожей. Всесторонняя поддержка, оказываемая программами хосписа, помогает многим пациентам, поскольку работники хосписа обладают навыками симптоматического лечения и поддерживают лиц, осуществляющих уход, и самостоятельность пациентов.
Справочные материалы по прогнозам
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Профилактика ВИЧ-инфекции
Вакцины против ВИЧ разработать трудно, потому что поверхностные белки ВИЧ легко мутируют, что приводит к огромному разнообразию антигенных типов. Тем не менее, различные кандидаты в вакцины находятся в стадии исследования, и некоторые из них показали себя многообещающе в клинических испытаниях. В настоящее время нет эффективной вакцины против ВИЧ.
Предотвращение передачи
Вагинальные бактерицидные препараты (включая противовирусные препараты), вводимые перед половым контактом, оказались неэффективными, а некоторые даже увеличивают риск для женщин, возможно, вызывая клеточное повреждение и таким образом уменьшая естественные барьеры для ВИЧ.
Эффективные меры включают следующее:
Образование населения: образование эффективно и, кажется, уменьшило показатели инфекции в некоторых странах, особенно Таиланд и Уганда. Поскольку половые контакты являются причиной большинства случаев заболевания, обучение людей на предмет профилактики незащищенных половых связей является наиболее актуальной мерой (см. таблицу Риск передачи ВИЧ во время разной сексуальной активности).
Безопасные сексуальные практики: лицам с ВИЧ, у которых не подавлена вирусная нагрузка (т. е. не наблюдается неопределяемая вирусная нагрузка), следует практиковать более безопасное сексуальное поведение, которое необходимо для предотвращения распространения инфекции. Люди, живущие с ВИЧ-инфекцией и имеющие вирусное подавление, не передают вирус половым путем своим партнерам (1). Пациентам с ВИЧ, у которых вирусная нагрузка не подавлена, следует применять более безопасные методы секса независимо от того, с кем они занимаются сексом. Более безопасные методы секса также рекомендуются, когда оба партнера ВИЧ-инфицированы и у одного или обоих партнеров не подавлена вирусная нагрузка; незащищенный секс между людьми с не подавленной вирусной нагрузкой ВИЧ-инфекции может подвергнуть человека воздействию устойчивых или более опасных штаммов ВИЧ. Кроме того, более безопасные методы секса помогают предотвратить передачу других вирусов (например, цитомегаловируса, вируса Эпштейна-Барр, вируса простого герпеса, вируса гепатита В), которые вызывают тяжелые заболевания у пациентов с терминальной стадией ВИЧ, а также помогают предотвратить передачу сифилиса и других инфекций, передающихся половым путем (ИППП), включая такие инфекции, как гонорея с множественной лекарственной устойчивостью и передающаяся половым путем Neisseria meningitidis. Презервативы предоставляют лучшую защиту. Основанные на масле лубриканты не должны использоваться, потому что они могут растворить латекс, увеличивая риск нарушение целостности презерватива. (См. также информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний [ЦКЗ] по передаче ВИЧ).
Консультирование людей, использующих парентеральные наркотики: "Консультирование о риске использования общих игл важно, но, вероятно, более эффективно объединить это с предоставлением стерильных игл и шприцов, лечением наркотической зависимости и реабилитацией, чтобы уменьшить передачу ВИЧ и других вирусов, передающихся кровью, которые могут передаться при использовании общего зараженного оборудования для инъекций".
Конфиденциальное тестирование на ВИЧ-инфекцию: тестирование должно регулярно предлагаться ведущим половую жизнь подросткам и взрослым в возрасте от 13 до 75 лет практически во всех медицинских учреждениях. Чтобы облегчить обычное проведение анализов, некоторые государства больше не требуют письменного согласия или обширной предварительной информации.
Консультирование беременных: Передача от матери ребенку в странах с высоким уровнем ресурсов была практически устранена путем тестирования на ВИЧ, лечением АРТ и использованием искусственного вскармливания. Если известно, что у беременных женщин есть ВИЧ-инфекция или тест на ВИЧ положительный, их следует проконсультировать о риске передачи инфекции от матери ребенку. Беременным женщинам с ВИЧ-инфекцией следует рекомендовать терапию для предотвращения инфекции плода или новорожденного, как правило, начиная примерно с 14 недели беременности. Обычно применяется комбинированная терапия, так как она эффективнее, чем монотерапия, и менее вероятно, что она приведет к лекарственной устойчивости. Некоторые препараты могут быть токсичными для плода или женщины, и их следует избегать. Если женщины отвечают критериям для АРТ, необходимо начать лечение с учетом их анамнеза и срока беременности и продолжать его в течение всей беременности. Кесарево сечение также может уменьшить риск передачи. Независимо от дородовой схемы терапии или способа родоразрешения, всем женщинам с ВИЧ-инфекцией, как во время, так и после родов необходимо внутривенно назначать зидовудин, новорожденным в течение 6 недель после родов необходимо назначать пероральный зидовудин (см. также Профилактика перинатальной передачи). Некоторые женщины предпочитают прервать беременность, поскольку передача ВИЧ возможна внутриутробно или по другим причинам.
Скрининг крови и органов: передача через трансфузию крови остается отчасти возможной в Соединенных Штатах, потому что результаты теста на антитела могут быть ложноотрицательными во время ранней фазы инфекции. В настоящее время анализ крови на антитела и p24 антиген проходит регистрацию в Соединенных Штатах и, возможно, в будущем понизит риск передачи. Риск снизится в дальнейшем, если просить людей с факторами риска ВИЧ-инфекции, даже тех, у кого недавно были отрицательные результаты анализа на антитела ВИЧ, не сдавать донорскую кровь или органы для трансплантации. Красный Крест издал руководство по отсрочке донорства крови, включая отсрочку при наличии нового сексуального партнера или более одного сексуального партнера в предыдущие 3 месяца и участие в анальном сексе за последние 3 месяца (см. Критерии пригодности к донорству крови Американского Красного Креста: "В алфавитном порядке" (American Red Cross Blood Donation Eligibility Criteria: Alphabetical). Однако использование чувствительных скрининговых тестов на ВИЧ и отсрочка донорства органов, крови и продуктов крови не были осуществлены последовательно в странах, высоко отягощённых ВИЧ.
Доконтактная профилактика заражения ВИЧ антиретровирусными препаратами (ПрЭП): при ПрЭП лица, не инфицированные ВИЧ, но находящиеся в группе высокого риска (например, из-за наличия полового партнера с ВИЧ), ежедневно принимают антиретровирусные препараты для снижения риска заражения. ЦКЗ рекомендует ПрЭП ведущим половую жизнь взрослым и подросткам весом ≥ 35 кг (77 фунтов), которые сообщают о сексуальном поведении, подвергающему их значительному риску заражения ВИЧ-инфекцией. ЦКЗ также рекомендует ПрЭП для тех, кто употребляет инъекционные наркотики и сообщает о практике инъекций, которая подвергает их значительному риску заражения ВИЧ-инфекцией. Можно использовать комбинацию тенофовира дизопроксила фумарата и эмтрицитабина (TDF/FTC) или тенофовира алафенамида-эмтрицитабина (TAF-FTC). Использование PrEP не исключает необходимость применения других методов снижения риска ВИЧ-инфекции, в том числе использование презервативов и воздержание от поведения высокого риска (например, совместного использования игл). Данные о младенцах ВИЧ-отрицательных матерей, принимавших TDF/FTC PrEP во время беременности, неполны, но в настоящее время не зарегистрировано никаких побочных эффектов у детей, рожденных женщинами с ВИЧ-инфекцией, принимавшими TDF/FTC. Использование PrEP для снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией у инъекционных наркоманов изучается. Антиретровирусные препараты длительного действия (например, каботегравир LA, инъекционный ингибитор интегразы, который вводится каждые 8 недель, показан для ПрЭП взрослым и подросткам с массой тела не менее 35 кг). . Для текущих рекомендаций ЦКЗ, см. Preexposure Prophylaxis for the Prevention of HIV Infection in the United States – Clinical Practice Guideline.
Обрезание мужчин: данные от молодых африканских мужчин показывают, что обрезание продемонстрировало уменьшение риска заражения ВИЧ-инфекцией от партнеров-женщин во время вагинального секса приблизительно на 50%; обрезание, вероятно, одинаково эффективно у других пациентов мужского пола. Снижает ли мужское обрезание риск передачи ВИЧ-инфекции от ВИЧ-положительных мужчин женщинам или снижает риск заражения ВИЧ от инфицированного партнера-мужчины, неизвестно.
Универсальные меры предосторожности: врачи и стоматологи должны надевать перчатки в ситуациях, которые могут включать контакт со слизистыми оболочками или жидкостями организма пациента, и должны быть обучены тому, как избежать случайных уколов иглой. Домашние сиделки пациентов с ВИЧ-инфекцией должны носить перчатки, если их руки могут контактировать с жидкостями тела. Поверхности или инструменты, загрязненные кровью или другими жидкостями тела, должны очищаться и дезинфицироваться. Эффективные дезинфицирующие средства включают высокую температуру, пероксид, спирт, фенольные смолы и гипохлорит (отбеливатель). Изоляция пациентов с ВИЧ-инфекцией не требуется, если только на это не указывает активная оппортунистическая инфекция (например, туберкулез).
Лечение ВИЧ-инфекции: лечение с помощью AРT снижает риск передачи
Постконтактная профилактика (ПКП)
Потенциальные последствия заражения ВИЧ вызвали развитие в этой области специальных мер и процедур, особенно профилактического лечения, направленных на уменьшение риска инфекции среди работников системы здравоохранения.
Профилактическое лечение показано после:
Проникающих травм, при которых произошел контакт с ВИЧ-инфицированной кровью (обычно от уколов иглой)
Обширного контакта слизистых оболочек (глаз или рта) с зараженными жидкостями организма, такими как сперма, вагинальный секрет и другие жидкостями, содержащими кровь (например, амниотическая жидкость)
Такие биологические жидкости, как слюна, моча, слезы, выделения из носа, рвотные массы или пот не считаются потенциально заразными, если в них не заметно наличие крови.
После первоначального контакта с кровью зараженная область должна быть немедленно обработана мылом и проточной водой или дезсредством, антисептиком для колотых ран. Если слизистые оболочки были поражены, область промывается большим количеством воды.
Следующие пункты должны быть задокументированы:
Тип воздействия
Время, прошедшее с момента воздействия
Клиническая информация (включая факторы риска и серологические анализы на ВИЧ) о пациенте-источнике и зараженном человеке
Путь заражения определяется по следующим факторам:
Какая жидкость тела была задействована
Было ли заражение связано с проникающей раной (например, проникающее ранение остроконечным предметом) и насколько глубокой была рана
Был ли у жидкости контакт с неинтактной кожей (например, потертость или трещина на коже) или слизистой мембраной
Риск заражения составляет около 0,3% (1:300) после типичного чрескожного воздействия и 0,09% (1:1100) после воздействия через слизистую оболочку. Риски отличаются в зависимости от количества ВИЧ, переданного в момент травмы; это количество зависит от нескольких факторов, в том числе титра вируса, содержащегося в единице зараженного материала и типа иглы (например, полая она или сплошная). Однако эти факторы в настоящий момент не учитываются в рекомендациях ПКП.
Источник квалифицируется как известный или неизвестный. Если источник неизвестен (например, игла с улицы или из поврежденного одноразового контейнера), риск должен быть оценен на основании обстоятельств заражения (например, произошло ли заражение в той области, где внутривенное введение наркотиков распространено, была ли игла уничтожена в учреждении, где проводили лечение с применением этой иглы). Если источник известен, а статус ВИЧ нет, источник оценивается как фактор риска ВИЧ, и рассматриваются меры профилактики.
Цель состоит в том, чтобы начинать профилактику после заражения настолько быстро после инфицирования, насколько это возможно, если профилактические меры возможно соблюдать. ЦКЗ рекомендует начинать профилактику в течение 24-36 часов после заражения; при более длительном интервале времени требуются рекомендации эксперта.
Уместность ПКП определяется риском инфицирования; по методическим указаниям рекомендуется антиретровирусная терапия с использованием ≥ 3 антиретровирусных препаратов в течение 28 дней (2). Они должны быть тщательно подобраны, чтобы свести к минимуму побочные эффекты и обеспечить оптимальный режим дозирования, способствуя таким образом успешному завершению ПКП. Предпочтительные схемы лечения включают комбинацию 2 нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы (НИОТ) и ингибитора интегразы, либо биктегравира-эмтрицитабина-тенофовира алафенамида, либо долутегравира в сочетании либо с тенофовира дизопроксила фумаратом-эмтрицитабином (TDF/FTC), либо с тенофовира алафенамида-эмтрицитабином (TAF/FTC). Альтернативной схемой на основе ингибиторов интегразы является ралтегравир (400 мг 2 раза в день) и или TDF/FTC, или TAF/FTC, вводимые 1 раз в день. В редких случаях, когда нельзя использовать схему на основе ингибитора интегразы, TDF/FTC или TAF/FTC можно комбинировать с усиленным ингибитором протеазы дарунавиром. (Для получения подробных рекомендаций см. Рекомендации Международного антивирусного общества от 2022 года — США: Антиретровирусные препараты для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции у взрослых).
Если вирус источника известен или подозревается его резистентность к ≥ 1 препарату, нужно проконсультироваться с экспертом в области антиретровирусной терапии и передаче ВИЧ. Однако клиницисты не должны медлить с профилактикой после заражения, откладывая ее под предлогом ожидания консультации опытного эксперта или анализа на восприимчивость препарата. Кроме того, клиницисты должны обеспечить немедленную оценку случая и проведение экспертной рекомендации при личной встрече и не откладывать с уходом.
У пациенток, которые беременны или могут забеременеть, схемы постконтактной профилактики первой линии схожи с таковыми для небеременных пациентов, включая TDF/FTC или TAF/FTC 1 раз в день плюс либо долутегравир (50 мг 1 раз в день), либо ралтегравир (400 мг 2 раза в день). Биктегравир-эмтрицитабин-тенофовир-алафенамид обычно не назначают беременным женщинам и женщинам с детородным потенциалом, не пользующимися эффективными средствами контрацепции, поскольку данные о его применении во время беременности ограничены (3).
Справочные материалы по профилактике
1. Rodger AJ, Cambiano V, Bruun T, et al: Sexual activity without condoms and risk of HIV transmission in serodifferent couples when the HIV-positive partner is using suppressive antiretroviral therapy. JAMA 316(2):171-81, 2016. doi:10.1001/jama.2016.5148
2. Centers for Disease Control and Prevention: US Public Health Service: Preexposure prophylaxis for the prevention of HIV infection in the United States—2021 Update: A clinical practice guideline. По состоянию на 13 мая 2024 года.
3. Gandhi RT, Bedimo R, Hoy JF, et al: Antiretroviral drugs for treatment and prevention of HIV infection in adults: 2022 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA 329(1):63-84, 2023. doi:10.1001/jama.2022.22246
Основные положения
ВИЧ инфицирует CD4+ лимфоциты и, следовательно, влияет на клеточный и, в меньшей степени, гуморальный иммунитет.
ВИЧ распространяется главным образом при половом контакте, парентеральном контакте с зараженной кровью или трансплантированной тканью или органами, а также при вертикальной передаче (внутриутробно, во время родов или при кормлении грудью).
Частые вирусные мутации в сочетании с повреждениями иммунной системы значительно уменьшают способность организма избавляться от ВИЧ-инфекции.
Могут развиваться различные оппортунистические инфекции и опухоли, которые явлются частой причиной смерти у нелеченных больных.
Диагностика проводится с помощью тестов на антитела и контроля путем измерения вирусной нагрузки и количества клеток CD4.
Необходимо лечить комбинациями антиретровирусных препаратов, которые могут восстановить иммунную функцию до почти нормального уровня у большинства больных, если они принимают препараты постоянно.
Периодически следует консультировать пациентов, живущих с ВИЧ, о безопасном сексе.
Используют постконтактную и первичную антиретровирусную профилактику при наличии показаний.
Проводят первичную профилактику оппортунистических инфекций, основанную на количестве CD4.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
CDC 2024 Immunization Schedule: Recommended adult immunization schedule by medical condition and other indications
Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents: Drug-Drug Interactions: Information regarding pharmacokinetic (PK) drug-drug interactions between antiretroviral (ARV) drugs and concomitant medications that are common and may lead to increased or decreased drug exposure
Guidelines for Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in HIV-Infected Adults and Adolescents
Guidelines on Post-Exposure Prophylaxis for HIV and the Use of Co-Trimoxazole Prophylaxis for HIV-Related Infections Among Adults, Adolescents and Children: Recommendations for a public health approach - December 2014 supplement to the 2013 consolidated ARV guidelines
National Institutes of Health's AIDSInfo: HIV-related research information from the NIH’s Office of AIDS Research (OAR), the National Institute Of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), and the U.S. National Library of Medicine (NLM)
CDC: Post-Exposure Prophylaxis (PEP): Resources for providers and consumer regarding the use of antiretroviral drugs after a single high-risk event to stop HIV seroconversion
Primary Care Guidelines for the Management of Persons Infected with Human Immunodeficiency Virus: 2020 Update by the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America: Evidence-based guidelines for the management of people infected with HIV
Updated U.S. Public Health Service Guidelines for the Management of Occupational Exposures to HIV and Recommendations for Postexposure Prophylaxis (PEP): Updated recommendations regarding HIV PEP regimens and the duration of HIV follow-up testing for exposed personnel
Критерии приемлемости донорства крови Американского Красного Креста: в алфавитном порядке: пересмотренный руководящий документ, предоставляющий учреждениям по сбору крови или ее компонентов, включая плазму, полученную путём плазмафереза, пересмотренные рекомендации по отстранению от донорства у лиц с повышенным риском передачи ВИЧ-инфекции.