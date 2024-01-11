Описание элементов сыпи

Для стандартизации описания кожных высыпаний была разработана исчерпывающая терминология, включающая:
Тип поражения (иногда называется первичной морфологией)
Конфигурация поражения (иногда называется вторичной морфологией)
Сыпь является общим термином для обозначения временных высыпаний на коже.
(См. также Оценка дерматологического пациента (Evaluation of the Dermatologic Patient) и Диагностические исследования кожных заболеваний (Diagnostic Tests for Skin Disorders)).
Поперечное сечение кожи и кожных структур
Тип поражения (первичная морфология)
Пятна – это плоские непальпируемые высыпания, диаметр которых обычно < 10 мм. Пятна представляют собой участки изменения цвета, не возвышающиеся и не западающие по сравнению с окружающей кожей. В англоязычной литературе выделяют также крупные пятна неправильной формы (patch). Примеры пятен: веснушки, плоские родинки, татуировки, винные пятна, высыпания при риккетсиозах, краснухе, кори (также могут присутствовать папулы и бляшки) и некоторые аллергические лекарственные дерматиты.
Папулы – это возвышающиеся пальпируемые высыпания, диаметр которых обычно < 10 мм. Примеры: невусы, бородавки, красный плоский лишай, укусы насекомых, себорейный кератоз, актинический кератоз, некоторые высыпания при акне и раке кожи. Термин «макулопапулезный» часто широко и неправильно используется для описания многих эритематозных высыпаний; поскольку этот термин неспецифичен и его легко использовать не по назначению, его следует избегать.
Бляшки – это пальпируемые высыпания диаметром > 10 мм, возвышающиеся или западающие по сравнению с уровнем окружающей кожи. Поверхность бляшек может быть плоской или округлой. Высыпания при псориазе и при кольцевидной гранулеме представлены бляшками.
Узелки представляют собой плотные папулы или высыпания, распространяющиеся в дерму или подкожную жировую клетчатку. Примеры: киты, липомы и фибромы.
Везикулы — это маленькие, наполненные жидкостью пузырьки диаметром < 10 мм. Везикулы характерны для герпетических инфекций, острого аллергического контактного дематита и некоторых аутоиммунных буллезных заболеваний (например, герпетиформного дерматита).
Буллы — заполненные жидкостью волдыри диаметром > 10 мм. Они могут возникать при ожогах, укусах, ирритантном контактном дерматите или аллергическом контактном дерматите, а также при токсидермиях. К классическим аутоиммунным буллезным заболеваниям относятся вульгарная пузырчатка и буллезный пемфигоид. Пузыри также могут возникать при наследственных забоелвания, сопровождающихся повышенной хрупкостью кожи.
Пустулы – это пузырьки, заполненные гноем. Пустулы часто встречаются при бактериальных инфекциях и фолликулите и могут возникать при некоторых воспалительных заболеваниях, включая пустулезный псориаз.
Крапивница представляют собой возвышающиеся высыпания, возникающие в результате локального отека. Волдыри имеют зудящий и эритематозный характер. Волдыри являются частым проявлением реакций гиперчувствительности на лекарственные препараты, укусы насекомых или животных, аутоиммунных реакций и реже реакций на физические факторы, включая температуру, давление и солнечный свет. Типичный уртикарный элемент существует < 24 часов.
Чешуйки — это нагромождения ороговевшего эпителия (роговой слой эпидермиса), возникающие при таких заболеваниях, как псориаз, себорейный дерматит и грибковые инфекции. Розовый лишай и хронический дерматит любого типа могут сопровождаться шелушением.
Корки состоят из высохшей сыворотки крови, крови или гноя. Корки могут образовываться при воспалительных или инфекционных заболеваниях кожи (например, при импетиго).
Эрозии – это дефекты кожи, возникающие в результате потери части или всех слоев эпидермиса. Эрозии могут возникать при травме или могут наблюдаться при различных воспалительных или инфекционных заболеваниях кожи. Экскориация является линейной эрозией, возникающей в результате царапания, трения или ковыряния кожи.
Язвы возникают в результате потери эпидермиса и части дермы. К причинам относятся дерматит на фоне венозного стаза, физическая травма с поражением сосудов или без их поражения (например, вызванная пролежнями или заболеваниями периферических артерий), инфекции или васкулит.
Петехии – это точечные очаги кровоизлияний, не бледнеющие при надавливании. К причинам относятся патология тромбоцитов (например, тромбоцитопения, дисфункция тромбоцитов), васкулит и инфекционные заболевания (например, менингококцемия, пятнистая лихорадка скалистых гор, другие риккетсиозы).
Пурпура – это крупный участок геморрагии, который может быть ощутимым при пальпации. Пурпура не бледнеет. Пальпируемая пурпура считается признаком лейкоцитокластического васкулита. Пурпура может указывать на наличие коагулопатии. Крупные пурпуры можно называть экхимозами или, разговорно, синяками.
Атрофия – это истончение кожи, которая может при этом выглядеть сухой и морщинистой, напоминая папиросную бумагу. Атрофия может быть вызвана хроническим воздействием солнечного света, старением и некоторыми воспалительными и неопластическими заболеваниями кожи, в т.ч. Т-клеточной лимфомой кожи и красной волчанкой. Атрофия также может стать результатом длительного использования сильных кортикостероидов наружного применения.
Рубцы – это участки фиброза, замещающие нормальную ткань после травмы. Некоторые рубцы становятся гипертрофическими или утолщаются и приподнимаются над кожным покровом. Келоидные рубцы – это гипертрофические рубцы, выходящие за пределы краев исходнго дефекта кожи.
Телеангиэктазии – это маленькие перманентно расширенные кровеносные сосуды, которые могут возникать в зонах, поврежденных солнечными лучами, при розацеа, системных заболеваниях (особенно системном склерозе) или наследственных заболеваниях (например, атаксии-телеангиэктазии, наследственной геморрагической телеангиэктазии), или после длительной терапии наружными фторированными глюкокортикостероидными препаратами.
Конфигурация поражений (вторичная морфология)
Конфигурация – это форма элементов сыпи и их группировка.
Линейные высыпания расположены в виде прямой линии и характерны для некоторых форм контактного дерматита, линейных эпидермальных невусов и линейного лишая (lichen striatus). Выделения, возникающие в результате расчесывания, как правило, линейные.
Кольцевидные высыпания – это кольца с чистой кожей в центре. Примеры: кольцевидная гранулема, некоторые токсидермии, некоторые дерматофитии (например, стригущий лишай) и вторичный сифилис.
Монетовидные очаги поражения имеют круглую или монетовидную форму; примером может служить нуммулярный дерматит (нуммулярная экзема).
MION/PHANIE/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Мишеневидные (по типу бычьего глаза) высыпания клинически представлены кольцами с более темной зоной в центре и являются классическим проявлением многоформной эритемы.
Серпигинозные высыпания состоят из высыпаний, группирующихся линейно, в виде разветвлений или дуг. Примеры: некоторые грибковые и паразитарные инфекции (например, мигрирующая кожная личинка).
Сетчатые высыпания отличаются сетчатой или «кружевной» группировкой. Примеры: мраморная кожа и сетчатое ливедо.
Термин «герпетиформный» обозначает скопление папул или везикул, напоминающие высыпания при простом герпесе.
Термином "зостериформный" обозначают повреждения с дерматомным типом распределения, аналогичным опоясывающему герпесу.
Поверхность поражений кожи
Некоторые кожные высыпания имеют характерное строение, определяемое при осмотре или пальпации и указывающее на диагноз.
Веррукозные высыпания характеризуются неровной, бугристой или шероховатой поверхностью. Примеры: бородавки и себорейные кератомы.
Лихенификация – это утолщение кожи с усилением кожного рисунка; возникает в результате многократного расчесывания или трения.
Индурация, или уплотнение глубоких слоев кожи, может возникать в результате отека, воспаления или инфильтрации, в т.ч. Измененная (индурирована) кожа жесткая, имеет сниженную чувствительность. Индурация характерна для панникулита, некоторых инфекций кожи и метастазирующих форм рака кожи.
Высыпания с пупковидным вдавлением характеризуются углублением в центре и обычно имеют вирусную природу. Примеры: контагиозный моллюск и простой герпес.
Ксантомы – восковидное поражение желтого цвета– могут быть идиопатическими или возникать у пациентов с расстройствами жирового обмена.
Локализация и распространенность поражений кожи
Важно отмечать, имеются ли у пациента:
Единичные или множественные высыпания
Поражение определенных частей тела (напр, ладоней или подошв, волосистой части головы, слизистых оболочек).
Распространенность высыпаний: дискретное или сгруппированнле расположение, симметричное или асимметричное
Высыпания на открытых или закрытых участках тела.
Лишь некоторые виды группировки сыпи патогномоничны для определенных заболеваний.
Псориаз часто поражает кожу волосистой части головы, разгибательных поверхностей локтей и коленей, пупка и межъягодичной складки.
Красный плоский лишай часто возникает на коже запястий, предплечий, гениталий и голеней.
Витилиго может быть представлено отдельными очагами либо сгруппированными поражениями в дистальных отделах конечностей и на лице, особенно вокруг глаз и рта.
Дискоидная красная волчанка характеризуется типичными высыпаниями на коже лица, наиболее подверженной воздействию солнечного облучения, в особенности лба, носа и ушных раковинах.
Суппуративный гидраденит поражает кожу, богатую апокриновыми железами, включая подмышечные впадины, паховую область и складку под молочными железами.
Цвет кожных очагов поражения
При оценке цвета кожи врачи должны отметить, что естественный цвет кожи пациента может быть изменен.
Красный цвет кожи (эритема) может быть обусловлен различными воспалительными или инфекционными заболеваниями. Опухоли кожи часто имеют розовый или красный цвет. Поверхностные сосудистые образования, например винные пятна, могут быть красными.
Оранжевый цвет кожи чаще всего наблюдается при гиперкаротинемии, обычно доброкачественном состоянии, сопровождающемся отложением каротина после избыточного употребления бета-каротина с пищей.
Желтый цвет кожи характерен для желтухи, ксантелазм и ксантом, а также эластической псевдоксантомы.
Зеленый цвет ногтей указывает на наличие инфекции Pseudomonas aeruginosa.
Фиолетовый цвет кожи может быть обусловлен кровоизлиянием в кожу или васкулитом. Сосудистые поражения или опухоли, например, саркома Капоши и гемангиома, могут иметь фиолетовый цвет. Лиловый цвет век или гелиотропные высыпания характерны для дерматомиозита.
Оттенки голубого, серебристого или серого могут быть обусловлены отложением в коже лекарственных препаратов или металлов, в т. ч. миноциклина, амиодарона и серебра (аргирия). При ишемии цвет кожи варьирует от багрового до серого. Глубокие кожные невусы имеют синий цвет.
Черный цвет кожи в области высыпаний может наблюдаться при меланоцитарных новообразованиях, в т.ч. при невусах и меланоме. Черный струп состоит из мертвых клеток, образующихся при инфарктах кожи, которые могут быть вызваны инфекцией (например, сибирская язва, ангиоинвазивные микозы, в т. ч. Rhizopus, менингококцемия), кальцифилаксией, артериальной недостаточностью или васкулитом.
Другие клинические признаки поражений кожи
Дерматографизм (дермографизм) – это появление уртикарных элементов после локального давления на кожу (например, потирание или расчесывание кожи) в области приложения давления. До 5% пациентов могут иметь этот симптом, который является одной из форм физической крапивницы.
Симптом Дарье обозначает быстро развивающийся отек элемента поражения при трении. Симптом возникает у пациентов с пигментной крапивницей или мастоцитозом.
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Симптом Никольского – это отслоение эпидермиса, возникающая при мягком латеральном надавливании на здоровую по виду кожу у больных с токсическим эпидермальным некролизом и при некоторых аутоиммунных буллезных заболеваниях.
Феномен Ауспитца – это появление точечного кровотечения после удаления чешуйки с псориатической бляшки.
Феномен Кебнера обозначает развитие поражений в области травмирования кожи (например, на месте расчесывания, трения или другого повреждения кожи). При псориазе часто возникает этот феномен, как появление новых очагов красного плоского лишая, после линейных повреждений кожи.