Описание элементов сыпи

Пятна – это плоские непальпируемые высыпания, диаметр которых обычно < 10 мм. Пятна представляют собой участки изменения цвета, не возвышающиеся и не западающие по сравнению с окружающей кожей. В англоязычной литературе выделяют также крупные пятна неправильной формы (patch). Примеры пятен: веснушки, плоские родинки, татуировки, винные пятна, высыпания при риккетсиозах, краснухе, кори (также могут присутствовать папулы и бляшки) и некоторые аллергические лекарственные дерматиты.

Меланотическая макула на губе Скрыть подробности Очагом на этом изображении является макула, потому что она плоская, не пальпируется и имеет небольшой диаметр. Фото предоставлено Robert MacNeal, MD.

Папулы – это возвышающиеся пальпируемые высыпания, диаметр которых обычно < 10 мм. Примеры: невусы, бородавки, красный плоский лишай, укусы насекомых, себорейный кератоз, актинический кератоз, некоторые высыпания при акне и раке кожи. Термин «макулопапулезный» часто широко и неправильно используется для описания многих эритематозных высыпаний; поскольку этот термин неспецифичен и его легко использовать не по назначению, его следует избегать.

Поражение кожи (папулы) Скрыть подробности Папулы возвышаются над поверхностью кожи, обычно пальпируются и в диаметре составляют < 10 мм. Красный плоский лишай (на фото) может проявляться папулезной сыпью. Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).

Бляшки – это пальпируемые высыпания диаметром > 10 мм, возвышающиеся или западающие по сравнению с уровнем окружающей кожи. Поверхность бляшек может быть плоской или округлой. Высыпания при псориазе и при кольцевидной гранулеме представлены бляшками.

Псориатические бляшки Скрыть подробности Псориаз, как правило, проявляется в виде бляшек, покрытых толстыми, серебристыми, блестящими чешуйками. Псориатические бляшки — возвышающиеся над поверхностью кожи, пальпируемые очаги > 10 мм в диаметре. Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).

Узелки представляют собой плотные папулы или высыпания, распространяющиеся в дерму или подкожную жировую клетчатку. Примеры: киты, липомы и фибромы.

Везикулы — это маленькие, наполненные жидкостью пузырьки диаметром < 10 мм. Везикулы характерны для герпетических инфекций, острого аллергического контактного дематита и некоторых аутоиммунных буллезных заболеваний (например, герпетиформного дерматита).

Поражение кожи (везикулы) Скрыть подробности Везикулы — это маленькие, наполненные жидкостью пузырьки диаметром < 10 мм. Герпетиформный дерматит (на фото) обычно проявляется в виде скопления везикул. Photo courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Буллы — заполненные жидкостью волдыри диаметром > 10 мм. Они могут возникать при ожогах, укусах, ирритантном контактном дерматите или аллергическом контактном дерматите, а также при токсидермиях. К классическим аутоиммунным буллезным заболеваниям относятся вульгарная пузырчатка и буллезный пемфигоид. Пузыри также могут возникать при наследственных забоелвания, сопровождающихся повышенной хрупкостью кожи.

Поражение кожи (пузыри) Скрыть подробности Буллы — заполненные жидкостью волдыри диаметром > 10 мм. Буллезный пемфигоид (на фото) характеризуется высыпаниями напряженных булл на нормально выглядящей или эритематозной коже у лиц старшего возраста. Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).

Пустулы – это пузырьки, заполненные гноем. Пустулы часто встречаются при бактериальных инфекциях и фолликулите и могут возникать при некоторых воспалительных заболеваниях, включая пустулезный псориаз.

Поражение кожи (пустулы) Скрыть подробности Пустулы – это объемные поражения, покрытые обычно желтоватой пленкой, содержащие гной. Рассеянные пустулы на лице человека с акне. Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).

Крапивница представляют собой возвышающиеся высыпания, возникающие в результате локального отека. Волдыри имеют зудящий и эритематозный характер. Волдыри являются частым проявлением реакций гиперчувствительности на лекарственные препараты, укусы насекомых или животных, аутоиммунных реакций и реже реакций на физические факторы, включая температуру, давление и солнечный свет. Типичный уртикарный элемент существует < 24 часов.

Поражение кожи (крапивница) Скрыть подробности Уртикария (волдыри или крапивница) — это мигрирующие, приподнятые, зудящие, эритематозные очаги, причиной которых является локальный отек кожи. Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).

Чешуйки — это нагромождения ороговевшего эпителия (роговой слой эпидермиса), возникающие при таких заболеваниях, как псориаз, себорейный дерматит и грибковые инфекции. Розовый лишай и хронический дерматит любого типа могут сопровождаться шелушением.

Поражение кожи (чешуйки) Скрыть подробности Чешуйки - это скопление рогового эпителия в виде горки. Шелушение является характерной чертой многих дерматофитий, в том числе стригущего лишая, приводящего к образованию крупных залысин. На этом изображении чешуйки особенно заметны на затылке. Image provided by Thomas Habif, MD.

Корки состоят из высохшей сыворотки крови, крови или гноя. Корки могут образовываться при воспалительных или инфекционных заболеваниях кожи (например, при импетиго).

Эрозии – это дефекты кожи, возникающие в результате потери части или всех слоев эпидермиса. Эрозии могут возникать при травме или могут наблюдаться при различных воспалительных или инфекционных заболеваниях кожи. Экскориация является линейной эрозией, возникающей в результате царапания, трения или ковыряния кожи.

Язвы возникают в результате потери эпидермиса и части дермы. К причинам относятся дерматит на фоне венозного стаза, физическая травма с поражением сосудов или без их поражения (например, вызванная пролежнями или заболеваниями периферических артерий), инфекции или васкулит.

Петехии – это точечные очаги кровоизлияний, не бледнеющие при надавливании. К причинам относятся патология тромбоцитов (например, тромбоцитопения, дисфункция тромбоцитов), васкулит и инфекционные заболевания (например, менингококцемия, пятнистая лихорадка скалистых гор, другие риккетсиозы).

Пурпура – это крупный участок геморрагии, который может быть ощутимым при пальпации. Пурпура не бледнеет. Пальпируемая пурпура считается признаком лейкоцитокластического васкулита. Пурпура может указывать на наличие коагулопатии. Крупные пурпуры можно называть экхимозами или, разговорно, синяками.

Атрофия – это истончение кожи, которая может при этом выглядеть сухой и морщинистой, напоминая папиросную бумагу. Атрофия может быть вызвана хроническим воздействием солнечного света, старением и некоторыми воспалительными и неопластическими заболеваниями кожи, в т.ч. Т-клеточной лимфомой кожи и красной волчанкой. Атрофия также может стать результатом длительного использования сильных кортикостероидов наружного применения.

Рубцы – это участки фиброза, замещающие нормальную ткань после травмы. Некоторые рубцы становятся гипертрофическими или утолщаются и приподнимаются над кожным покровом. Келоидные рубцы – это гипертрофические рубцы, выходящие за пределы краев исходнго дефекта кожи.

Телеангиэктазии – это маленькие перманентно расширенные кровеносные сосуды, которые могут возникать в зонах, поврежденных солнечными лучами, при розацеа, системных заболеваниях (особенно системном склерозе) или наследственных заболеваниях (например, атаксии-телеангиэктазии, наследственной геморрагической телеангиэктазии), или после длительной терапии наружными фторированными глюкокортикостероидными препаратами.