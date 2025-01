Febre em adultos

As substâncias que causam febre denominam-se pirógenos. Estes podem ser provenientes do interior ou do exterior do corpo. Os micro-organismos e as substâncias que eles produzem (como as toxinas) são exemplos de pirógenos formados no exterior do corpo. Os pirógenos formados dentro do corpo são geralmente produzidos por dois tipos de glóbulos brancos do sangue chamados monócitos e macrófagos. Os pirógenos de fora do corpo podem causar febre ao estimular o corpo a liberar seus próprios pirógenos ou afetando diretamente a área do cérebro que controla a temperatura.

Muitos distúrbios podem causar febre. Eles são amplamente categorizados como

Infecciosos (mais comuns)

Neoplásicos (câncer)

Inflamatórios (incluindo doenças autoimunes, reações alérgicas e algumas reações a substâncias)

Uma causa infecciosa é altamente provável em adultos com febre que dure até 4 dias (chamada febre aguda). Inclusive, é mais provável que febre aguda em pessoas com câncer ou com uma doença inflamatória conhecida tenha uma causa infecciosa. Em pessoas saudáveis, é improvável que uma febre aguda seja o primeiro sinal de uma doença crônica. Uma causa não infecciosa tende mais a provocar febre que dure por muito tempo ou que retorne.