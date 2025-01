Metilenodioximetanfetamina (MDMA)

A MDMA causa entusiasmo e desinibição (quando o controle sobre o comportamento deixa de ser tão rigoroso). Ela também realça as sensações físicas, a empatia e o sentimento de proximidade interpessoal. Os efeitos tóxicos são similares aos das anfetaminas, mas são menos comuns, talvez porque as pessoas têm mais propensão a usar a MDMA de maneira intermitente. Contudo, mesmo quando o uso é apenas casual, é possível a ocorrência de problemas significativos, como a hipertermia e a hiponatremia (níveis de sódio anormalmente baixos no sangue). Os efeitos do uso intermitente e ocasional são desconhecidos. Em casos raros, ocorre insuficiência hepática.

O uso crônico e repetido pode causar problemas parecidos com os causados pelas anfetaminas, incluindo dependência. Alguns usuários desenvolvem psicose paranoide. Uma redução da função mental também pode ocorrer com o uso repetido e frequente.