Cetamina e fenciclidina (PCP)

A cetamina e o PCP causam tonturas e euforia, que são geralmente seguidas por surtos de ansiedade. Com altas doses (overdose), os usuários têm uma percepção distorcida do corpo, do ambiente e do tempo. A pessoa se sente dispersa e como se não fosse uma pessoa real (chamado de despersonalização), ou que está desconectada do ambiente (chamado de dissociação).

Em doses ainda mais altas, podem ocorrer alucinações e delírios paranoides, e a sensação de desconexão do mundo se intensifica. Os usuários da cetamina geralmente se referem a essas experiências como super k (k-hole). A pessoa pode se tornar agressiva. A pessoa pode perder a coordenação e os músculos tremem, e movem-se involuntariamente em espasmos.

Doses muito elevadas podem causar