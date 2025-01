A quantidade de exposição à radiação com a cintilografia depende de qual radionuclídeo é usado e do quanto é usado. Por exemplo, no caso de uma cintilografia do pulmão, a dose é semelhante à usada em aproximadamente 100 radiografias do tórax com uma única incidência. Outros exames podem envolver mais ou menos radiação.

A cintilografia pode levar horas por causa da necessidade de espera entre a injeção e o exame, permitindo que o radionuclídeo atinja o tecido alvo.

As imagens da cintilografia não são tão exatas quanto as de uma radiografia, tomografia computadorizada (TC), ressonância magnética (RM) e muitos outros tipos de exames de imagem.

Uma vez que a radiação pode afetar o feto, as mulheres que estiverem grávidas ou que puderem estar grávidas devem informar isso ao médico.