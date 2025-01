A tomografia computadorizada (TC) é um tipo de exame de imagem que combina uma série de radiografias para criar imagens transversais e detalhadas das estruturas internas.

Na tomografia computadorizada (TC), que antigamente era chamada de tomografia axial computadorizada (TAC), uma fonte de raios X e um detector de raios X giram em torno da pessoa. Nos aparelhos modernos, o detector de raios X geralmente tem quatro a 64 ou mais linhas de sensores que registram os raios X que passam pelo corpo. Os dados dos sensores representam uma série de medidas radiográficas tiradas de vários ângulos ao redor de todo o corpo da pessoa. No entanto, as medidas não são visualizadas diretamente, sendo, ao contrário, enviadas para um computador. O computador as converte em imagens que se assemelham a fatias bidimensionais (cortes transversais) do corpo O computador também pode construir imagens tridimensionais com as imagens registradas

(consulte também Considerações gerais sobre exames de imagem).

Tomografia computadorizada (TC) do pulso (reconstrução tridimensiona... Imagem Imagem fornecida pelo Dr. Jon A. Jacobson.

Procedimento da TC Na TC, a pessoa fica deitada em uma mesa motorizada, que se move pela abertura de um aparelho com forma de rosca. A pessoa passa pelo aparelho conforme esses dispositivos giram em torno dela. Em alguns exames de TC, a mesa se move de maneira incremental e para quando cada seção (fatia) é adquirida. Em outros exames de TC, a mesa se move continuamente durante o exame. Uma vez que a pessoa está se movendo em uma linha reta e os detectores estão se movendo em círculo, a série de medidas aparece como se tivesse sido tirada em espiral em torno da pessoa. A pessoa deve usar roupas sem botões de metal, botões de pressão, zíperes ou outros tipos de metais na região que será submetida ao exame de imagem e deve remover todas as joias. Esses itens não são perigosos, mas podem bloquear os raios X e distorcer a imagem. Durante o exame, a pessoa precisa permanecer imóvel e prender a respiração periodicamente, quando as radiografias forem tiradas, para que as imagens não fiquem borradas. É possível que a pessoa ouça zumbidos durante o procedimento. O procedimento, dependendo da área examinada e de quão moderno é o aparelho, geralmente leva de alguns segundos a alguns minutos. A TC do tórax dura menos de um minuto e a pessoa precisa prender a respiração apenas uma vez e apenas por alguns segundos. Na TC, é possível que um meio de contraste radiopaco seja administrado à pessoa. Os meios de contraste são substâncias que podem ser vistas nas radiografias e que ajudam a diferenciar um tecido do outro. O meio de contraste pode ser injetado na veia, ingerido pela boca ou inserido pelo ânus. Os meios de contraste usados dependem do tipo de exame sendo feito e de que parte do corpo está sendo avaliada. A TC normalmente é um procedimento ambulatorial. As pessoas podem retomar suas atividades normais imediatamente depois do exame. Exame de tomografia computador... Vídeo Exame de imagem do interior: Tomografia computadorizada

Usos de TC As imagens altamente detalhadas fornecem mais detalhes sobre a densidade e o local das anomalias que a radiografia, permitindo ao médico localizar estruturas e anomalias com exatidão. A TC permite ao técnico diferenciar entre vários tipos de tecido, como músculo, gordura e tecido conjuntivo. Assim, a TC pode fornecer imagens detalhadas de órgãos específicos não visíveis na radiografia e é mais útil para o exame de imagem da maioria das estruturas do cérebro, da cabeça, do pescoço, do tórax e do abdômen. A TC pode detectar e fornecer informações sobre distúrbios em quase qualquer parte do corpo. Por exemplo, o médico pode usar a TC para detectar um tumor, medir seu tamanho, localizá-lo de maneira exata e determinar até onde ele se espalhou nos tecidos próximos. A TC também pode ajudar o médico a monitorar a eficácia do tratamento (por exemplo, antibióticos para um abscesso cerebral ou terapia de radiação para um tumor). Tabela Alguns distúrbios detectados pela tomografia computadorizada Tabela

Variações da TC Angio-TC A angio-TC utiliza um meio de contraste radiopaco para produzir imagens bidimensionais e tridimensionais dos vasos sanguíneos, incluindo das artérias que fornecem sangue ao coração (artérias coronárias). O meio de contraste é injetado em uma veia (não em uma artéria, como na angiografia convencional), normalmente no braço. As imagens são feitas rapidamente e são cronometradas, para que mostrem o meio de contraste fluindo pelos vasos sanguíneos sendo avaliados. O computador remove, digitalmente, todos os tecidos, exceto os vasos sanguíneos, das imagens (consulte também Angiografia coronária). A angio-TC é usada para detectar o seguinte: Estreitamento ou bloqueios (como coágulos) nas artérias

Dilatações (aneurismas) e rupturas (dissecções) em artérias de grande porte

Vasos sanguíneos anormais que transportam sangue para tumores A angio-TC costuma ser usada, em vez da angiografia convencional, pois é segura e menos invasiva (ela não requer a inserção de um cateter em uma artéria, o que tem um risco ligeiramente maior do que a inserção de um cateter em uma veia). A angio-TC mostra anomalias nos vasos sanguíneos quase tão precisamente quanto a angiografia por ressonância magnética, mas de maneira levemente menos precisa que a angiografia convencional. A angio-TC normalmente demora entre um e dois minutos. Outras variações A TC pode ser utilizada para fornecer imagens do Estômago ou intestino delgado (chamada enterografia por TC)

Cólon (chamada colonoscopia virtual ou colonografia por TC)

Rins, ureteres e bexiga (denominada urografia intravenosa por TC ou pielografia)

Artérias dos pulmões (denominada angiografia pulmonar por TC) Angiografia pulmonar por tomografia computadorizada (TC) Imagem Imagem fornecida pelo Dr. Mehmet Kocak.

Desvantagens da TC Normalmente, uma TC do abdômen usa aproximadamente 300 a 400 vezes a quantidade de radiação usada em uma radiografia torácica com uma única incidência. Embora as técnicas de TC mais recentes utilizem doses de radiação muito menores que as usadas antigamente, a TC é responsável pela maior parte da exposição à radiação causada pelo homem na população geral e por aproximadamente 70% da exposição à radiação na prática da medicina. Portanto, o médico e a pessoa devem ponderar cuidadosamente os benefícios de cada procedimento de TC em comparação aos riscos (consulte Riscos da radiação). Geralmente, a TC é evitada quando possível em gestantes, a menos que não haja uma alternativa boa. O uso da TC em crianças deverá ser limitado ao mínimo necessário. Os meios de contraste radiopacos utilizados na angio-TC contêm iodo – denominados meios de contraste iodados. Algumas pessoas têm uma reação alérgica leve a grave, ou lesão renal, depois que esses contrastes são injetados. A pessoa que já tiver apresentado uma reação a esses meios de contraste deve avisar o médico antes de a angio-TC ser realizada. Em alguns países e em algumas regiões dos Estados Unidos, a TC não está prontamente disponível. Você sabia que