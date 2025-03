L'erpangina è caratterizzata dalla comparsa improvvisa di febbre con faringodinia, cefalea, anoressia e frequentemente cervicalgia. I neonati possono presentare scialorrea o vomito.

Entro 2 giorni dall'esordio, si sviluppano fino a 20 (in media, 4-5) papule grigiastre di 1-2 mm di diametro che diventano vescicole circondate da un alone eritematoso. Nella maggior parte dei casi si presentano sui pilastri tonsillari, ma anche su palato molle, tonsille, ugola o lingua. Nelle 24 h successive le lesioni si trasformano in ulcere superficiali, raramente con diametro > 5 mm, e guariscono in 1-7 giorni.

Erpangina Immagine © Springer Science+Business Media

La difficoltà nella deglutizione, la sbavatura e il rifiuto di cibi/liquidi per via orale può portare a disidratazione, ma le complicanze dell'erpangina sono rare.

Segue un'immunità duratura contro il ceppo infettante, ma sono possibili episodi ripetuti causati da altri enterovirus.