Malattia mani-piedi-bocca

1. Flett K, Youngster I, Huang J, et al. Hand, foot, and mouth disease caused by coxsackievirus a6. Emerg Infect Dis. 2012;18(10):1702-1704. doi:10.3201/eid1810.120813

2. Mathes EF, Oza V, Frieden IJ, et al: "Eczema coxsackium" and unusual cutaneous findings in an enterovirus outbreak. Pediatrics. 2013;132(1):e149-e157. doi:10.1542/peds.2012-3175

3. Messacar K, Burakoff A, Nix WA, et al: Notes from the field: enterovirus A71 neurologic disease in children — Colorado, 2018. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 67(36): 1017–1018, 2018. doi: 10.15585/mmwr.mm6736a5

4. Huang CC, Liu CC, Chang YC, et al: Neurologic complications in children with enterovirus 71 infection. N Engl J Med 341(13):936-942, 1999. doi:10.1056/NEJM199909233411302