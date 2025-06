I pazienti devono essere avvertiti di evitare comportamenti a rischio (p. es., la condivisione di aghi per iniettare droghe, fare tatuaggi e piercing).

Il sangue e altri liquidi corporei (p. es., saliva, sperma) sono considerati infettivi. Il rischio di infezione dopo una singola esposizione ad aghi è di circa l'1,8% (1). Si raccomandano misure preventive di barriera, ma l'isolamento dei pazienti non ha nessun valore nel prevenire l'epatite C acuta.

Il rischio di trasmissione da personale medico con infezione da virus dell'epatite C sembra essere basso, e non ci sono raccomandazioni del Centers for Disease Control and Prevention per limitare nella loro occupazione gli operatori sanitari con infezione da epatite C.

Il rischio di infezioni post-trasfusionali viene ridotto evitando le trasfusioni non necessarie ed eseguendo lo screening di tutti i donatori per l'epatite B e C. Lo screening ha ridotto l'incidenza dell'epatite B e dell'epatite C post-trasfusionali, che sono ora estremamente rare negli Stati Uniti.

Non esistono sostanze per l'immunoprofilassi del virus dell'epatite C. La predisposizione del virus dell'epatite C a modificare il proprio genoma impedisce lo sviluppo del vaccino.

La profilassi pre-esposizione o post-esposizione con terapia antivirale non è raccomandata.